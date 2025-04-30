Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.2 комментария
Агенты СБУ подорвались при сборке СВУ во время подготовки теракта в Ханты-Мансийске
В жилом доме Ханты-Мансийска в результате непроизвольного взрыва самодельного устройства во время подготовки теракта пострадали пять человек, включая двоих предполагаемых исполнителей, сообщила ФСБ.
Федеральная служба безопасности России пресекла действия завербованных украинскими спецслужбами агентов в Ханты-Мансийске, передает ТАСС.
По данным следственных органов, уроженец Украины и гражданин Белоруссии готовили теракт против военнослужащего добровольческого батальона Минобороны России.
При сборке самодельного взрывного устройства в многоквартирном доме произошла непроизвольная детонация. В результате взрыва были разрушены две квартиры, пять человек получили травмы различной степени тяжести, включая самих подозреваемых в подготовке преступления.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам приготовления к теракту, покушения на убийство и умышленного уничтожения имущества. СБ Белоруссии и ФСБ России задержали подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Компоненты взрывного устройства были доставлены в Югру гражданином Молдавии на микроавтобусе транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию. Согласно данным следствия, детали устройства были замаскированы под аккумуляторный шуруповерт и ароматическую свечу, которые передал агент в Ивано-Франковске.
Ранее агент СБУ Игнат Кузин признал вину в подрыве автомобиля генерал-лейтенанта Ярослава Москалика и рассказал о своей вербовке спецслужбами Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина использует террор для срыва мирных переговоров.