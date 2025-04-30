Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.49 комментариев
Небензя заявил о поддержке секретариатом ООН «партии войны»
Постпред России при ООН Василий Небензя указал на участие секретариата организации в распространении недостоверных обвинений против Москвы и нарушение принципов нейтралитета.
Он заявил, что представители секретариата ООН «активно подпевают» фейкам о якобы ударах России по гражданским объектам на Украине, передает РИА «Новости».
По его словам, секретариат ООН фактически встал на сторону так называемой «партии войны», что противоречит Уставу ООН.
Небензя отметил, что замгенсека ООН Розмари Дикарло использует в своих заявлениях те же формулировки, что и администрация Джо Байдена.
«Глубоко разочарованы, что секретариат ООН устами госпожи Дикарло не только активно подпевает этим фейкам, но и в своих оценках говорит дословными тезисами давно ушедшей байденовской администрации», – заявил он.
По мнению российского постпреда, такой подход подрывает доверие к выводам секретариата по украинскому кризису
Ранее Небензя обвинил Зеленского в отказе от мира ради сокрытия преступлений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки президента США Дональда Трампа реализовать свой план урегулирования конфликта на Украине вновь потерпели неудачу из-за позиции киевского лидера, на встрече в Риме президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу с просьбой увеличить поставки вооружения