Южная Корея пообещала Украине 2 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ель на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе заявил, что Сеул намерен оказать помощь Украине на 2 млрд долларов, передает ТАСС.

Чо Тхэ Ель отметил, что в предыдущем году Сеул уже предоставил Украине помощь на сумму 400 млн долларов. В текущем году правительство Республики Корея планирует содействовать восстановлению Украины посредством пакета средне- и долгосрочной помощи, который оценивается в 2 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Южной Кореи начало каннибализацию вертолетов Ка-32 из-за отсутствия запчастей, необходимых для их ремонта. Южная Корея отказалась продавать Украине зенитно-ракетные комплексы «Чхонгун» и другие вооружения. Москва предостерегала Южную Корею от поставок оружия Украине, указывая на возможные негативные последствия для двусторонних отношений.