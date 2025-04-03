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    Как ФСБ вывели из хаоса 1990-х годов
    В Киеве рассказали, как спецназ СБУ штурмовал Генштаб ВСУ для ареста Залужного
    Келлог предложил блокировать танкеры с нефтью из России в Балтике ледоколами
    Актера Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону
    Россия и Белоруссия не вошли в список новых пошлин США
    Российские войска освободили Веселое в ДНР
    Дипломат при ООН заявил о преступлениях ВСУ в Курской области
    Цены на нефть отреагировали на импортные пошлины Трампа
    Поддержка Трампа упала до самого низкого уровня с инаугурации
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными.

    19 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    3 апреля 2025, 09:06 • Новости дня

    Южная Корея пообещала Украине 2 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная Корея намерена предоставить Украине пакет средне- и долгосрочной помощи на 2 млрд долларов, что значительно превышает прошлогоднюю поддержку в 400 млн долларов, и направлена на восстановление и скорейшее заключение мира.

    Министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ель на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе заявил, что Сеул намерен оказать помощь Украине на 2 млрд долларов, передает ТАСС.

    Чо Тхэ Ель отметил, что в предыдущем году Сеул уже предоставил Украине помощь на сумму 400 млн долларов. В текущем году правительство Республики Корея планирует содействовать восстановлению Украины посредством пакета средне- и долгосрочной помощи, который оценивается в 2 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Южной Кореи начало каннибализацию вертолетов Ка-32 из-за отсутствия запчастей, необходимых для их ремонта. Южная Корея отказалась продавать Украине зенитно-ракетные комплексы «Чхонгун» и другие вооружения. Москва предостерегала Южную Корею от поставок оружия Украине, указывая на возможные негативные последствия для двусторонних отношений.

    2 апреля 2025, 21:18 • Новости дня
    В Киеве рассказали, как спецназ СБУ штурмовал Генштаб ВСУ для ареста Залужного

    Экс-депутат Рады Береза рассказал о штурме Генштаба спецназом СБУ для ареста Залужного

    В Киеве рассказали, как спецназ СБУ штурмовал Генштаб ВСУ для ареста Залужного
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецназ Службы безопасности Украины (СБУ) в 2023 году штурмовал здание Генштаба для ареста Валерия Залужного, занимавшего на тот момент пост главкома ВСУ, заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза.

    По словам Березы, в здании во время штурма также присутствовали более 30 представителей НАТО и европейских военных, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    Экс-депутат Рады рассказал, что для противодействия СБУ понадобился военный спецназ. Операция проводилась в центре Киева, и в офисе Владимира Зеленского были встревожены происходящим. Бывший замкомандующего Сил специальных операций Украины Сергей Кривонос подтвердил эту информацию, заявив, что офицеры военного спецназа смогли остановить атаку и стабилизировать ситуацию.

    По словам Кривоноса, Залужный лично встретился со спецназом СБУ, чтобы разъяснить ситуацию. Он подчеркнул, что в здании находились американские, европейские и канадские военные, наблюдавшие за происходящим. Позже представители офиса президента извинились перед Залужным и попросили не предавать ситуацию огласке, заявил Кривонос.

    В мае 2023 года украинские СМИ писали об исчезновении Залужного, подозревая, что он находился на лечении в госпитале после ранения, однако эти сведения не были подтверждены официально.

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    2 апреля 2025, 13:25 • Новости дня
    Кремль зафиксировал нежелание Киева участвовать в мирных переговорах
    Кремль зафиксировал нежелание Киева участвовать в мирных переговорах
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, однако украинская сторона не демонстрирует желания следовать этому курсу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Владимир Путин открыт к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Российский лидер остается приверженным поиску путей разрешения ситуации через политико-дипломатические методы.

    Песков подчеркнул, что Россия по договоренности с американской стороной присоединилась к временному мораторию на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Это решение было представлено как доказательство стремления России к мирному разрешению конфликта.

    Однако, как отметил Песков, Кремль фиксирует «абсолютное нежелание киевского режима» участвовать в таких переговорах. Украинская сторона, по его словам, не проявляет готовности идти по мирному пути разрешения конфликта.

    Ранее Песков заявил, что США пока не отреагировали на удары ВСУ по российским энергообъектам, несмотря на передачу списка нарушений.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

    Коментарии (3)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    2 апреля 2025, 09:46 • Новости дня
    Российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне активных боевых действий на окраинах Демидовки российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области, сообщили в группировке «Север» ВС России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале «Северный ветер», группировка «Север» продолжает активные боевые действия на различных направлениях. В ходе операции под Демидовкой были взяты в плен два украинских солдата, что стало результатом ожесточенных сражений с подразделениями ВСУ.

    Кроме того, в районе Краснояружского и Сумского направлений российские войска нанесли существенные потери противнику. Одновременно с этим на Волчанском направлении были уничтожены несколько боевых групп и техника противника. Всего за последние сутки российские силы уничтожили более 310 украинских солдат и значительное количество бронетехники.

    На Сумском направлении, в районе Басовки и Веселовки, противник предпринял несколько контратак, однако все они были отбиты при поддержке бронетехники. Также удалось предотвратить прорыв колонны бронетехники из села Угроеды в направлении Демидовки.

    В дополнение к этому, российские войска продолжают разминирование территорий в Суджанском приграничье, где за сутки обезврежено 393 взрывоопасных предмета. Более десяти граждан были эвакуированы из небезопасных районов.

    Ранее подразделения группировки «Север» нанесли поражение механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни.

    Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении.

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    2 апреля 2025, 23:08 • Новости дня
    На Украине подтвердили службу генералов из США и Канады в генштабе ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-депутат Украины, описывая события, связанные попыткой СБУ задержать Валерия Залужного, занимавшего на тот момент пост командующего украинским войсками., подтвердил, что более 30 западных высокопоставленных военных участвовали в работе Генштаба ВСУ в Киеве.

    На Украине подтвердили участие западных военных в совещании Генштаба ВСУ в Киеве, сообщило издание «Страна». Борислав Береза, бывший депутат Верховной рады рассказал о попытке ареста главнокомандующего Валерия Залужного спецназом СБУ в 2023 году.

    Береза отметил, что инцидент произошел в центре Киева, когда спецназ штурмовал здание, где находились помимо украинских военных более 30 представителей НАТО и европейских военных. «Это происходило у них на глазах», – сообщил экс-депутат. Он добавил, что для защиты Генштаба был привлечен военный спецназ.

    Береза также сообщил, что Залужный лично вышел к спецназу СБУ, подчеркнув присутствие западных высокопоставленных военных в качестве свидетелей действий СБУ. «Вы понимаете, что сейчас будет? Здесь внутри есть американские, европейские, канадские военные, которые все это наблюдают. Некоторые из них – четырехзвездные генералы», – привел Береза слова, якобы сказанные Залужным.

    Позже из офиса президента позвонили с извинениями и попросили «замять ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный занял первое место в рейтинге доверия среди украинцев с уровнем доверия в 62%. Спецназ Службы безопасности Украины в 2023 году штурмовал здание Генштаба для ареста Валерия Залужного, который тогда занимал должность главкома ВСУ.

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    2 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    ВСУ ударили по газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР
    ВСУ ударили по газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР
    @ МЧС РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные с помощью беспилотника ударили по газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР, без газа остались 11,1 тыс. абонентов, сообщил филиал «Черноморнефтегаза» компания «Луганскгаз».

    Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, за ним последовало возгорание, сообщили в компании, передает ТАСС.

    Поступление газа ограничено для 11 129 абонентов, живущих в городе Сватово, селе Преображенное, селе Фомовка, селе Гончаровка, селе Первомайское, селе Меловатка, селе Свистуновка, селе Комсомольское, поселке Нижняя Дуванка, селе Новониканоровка, селе Петровское, поселке Сосновый, селе Новоникольское.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что киевский режим каждый день атакует российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на удары.

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    2 апреля 2025, 12:26 • Новости дня
    Минобороны заявило о двух новых атаках Украины на энергетические объекты России
    Минобороны заявило о двух новых атаках Украины на энергетические объекты России
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия нанесла два удара по энергетической инфраструктуре в Курской области, что привело к отключению электроснабжения более 1,5 тыс. потребителей в регионе, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетические объекты в Курской области. В результате атаки беспилотного летательного аппарата на подстанцию 110 кВ в районе населенного пункта Клюква произошло отключение трансформатора, что привело к прекращению электроснабжения более 1,2 тыс. бытовых потребителей.

    Второй удар был нанесен через час, в результате обстрела украинскими военными другого энергообъекта в Курском районе был поврежден провод на высоковольтной линии 6 кВ. Это оставило без света еще более 300 бытовых потребителей.

    В Минобороны подчеркнули, что представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, заявляли о соблюдении ограничений на удары по энергетическим объектам России. Однако ВСУ, несмотря на эти заявления, продолжают планомерно атаковать российскую энергетическую инфраструктуру с использованием беспилотников и артиллерии.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что список атакованных Украиной объектов Россия направила в США и ООН.

    На совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    На прошлой неделе ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области с использованием американских РСЗО HIMARS, в результате чего объект был фактически уничтожен.

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    2 апреля 2025, 21:32 • Новости дня
    Келлог заявил, что Россия и Украина находятся на грани прекращения огня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что конфликт на Украине близится к прекращению огня, однако для этого необходимо, чтобы обе стороны пришли к соглашению, передает РИА «Новости». Он выразил уверенность в том, что достижение мира возможно. «Я считаю, что мы сможем этого достичь. Я правда верю, что мы находимся на грани прекращения огня, но обеим сторонам предстоит прийти к определенному соглашению», – сказал Келлог.

    По словам Келлога, президент США «расстроен» из-за действий обеих сторон, но американская сторона нацелена на достижение полноценного прекращения огня. Келлог отметил, что США хотят всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня и надеются, что после этого будет сложно возобновить боевые действия. Он подчеркнул важность разработки «списка условий», который учитывает пожелания обеих сторон конфликта.

    Ранее в Белолм доме, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин может согласиться на режим прекращения огня, заявили о наличии «психологического дедлайна».

    Издание The New York Times писало, что требования Москвы на переговорах о перемирии замедляют процесс и дают России преимущество над США, желающими заключить сделку.

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    2 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
    @ Mehdi Chebil/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.

    Мирошник в ходе экспертной дискуссии «Противостояние Восток – Запад, Украинское измерение. Сценарии будущего» в Ереване заявил, что проект по формированию «контингента сдерживания» европейскими странами является фактическим планом оккупации Украины, передает ТАСС.

    По словам дипломата, этот контингент должен быть введен на территорию Украины после подписания мирного договора.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    2 апреля 2025, 12:32 • Новости дня
    Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей списали украинские долги
    Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей списали украинские долги
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Донбассе и Новороссии ФССП России закрыла производство по долгам в пользу бюджета и банков Украины, сообщил директор ФССП и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

    Создана нормативно-правовая база, в декабре 2022 года приняли закон о применении закона об исполнительном производстве на территории Донбасса и Новороссии, сказал Аристов, передает ТАСС.

    «Мы пересмотрели, переинвентаризировали более 4 тыс. исполнительных документов и заново начали исполнение по ним. При этом надо обратить внимание, что были окончены исполнительные производства по долгам в пользу бюджета Украины и кредитных организаций Украины», – добавил он.

    Также в среду Аристов сообщал, что ФССП поставила на паузу взыскание с участников СВО на общую сумму свыше 169 млрд рублей.

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    2 апреля 2025, 10:22 • Новости дня
    Захарова: Киев не смог обмануть Вашингтон ударами по энергетике

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим, нанося удары по энергетическим объектам, пытался ввести Вашингтон в заблуждение относительно ситуации.

    По ее словам, киевский режим продолжил наносить удары по энергетическим объектам, надеясь ввести Вашингтон в заблуждение, однако не учел степень осведомленности команды Дональда Трампа, передает радио Sputnik.

    Дипломат отметила, что Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США и администрации Белого дома.

    «На Банковой не понимают, что имеют дело с другими людьми. Реально сами говорят, а не обращаются к мертвым в зале», – указала Захарова.

    Представитель МИД России обвинила киевский режим в проведении террористических акций против энергетики России.

    Напомним, ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.

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    3 апреля 2025, 03:33 • Новости дня
    Курская область почти полностью освобождена от украинских боевиков

    Курская область освобождена от украинских боевиков, заявили в миссии РФ при ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    По информации, переданной РИА «Новости», первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что почти вся территория Курской области вновь находится под контролем России. Это произошло после попытки террористического вторжения украинских боевиков в этот регион. Полянский уточнил, что российская армия начала масштабную операцию восьмого марта, что позволило проникнуть глубоко в тыл украинских войск и заставить противника к поспешному отступлению.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что операция в Курской области будет завершена полным разгромом противника. Согласно его словам, более 86% площади, ранее занятой ВСУ, было освобождено. Президент России Владимир Путин отметил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу России и вышли на территорию противника.

    В Курской области, как и в Белгородской и Брянской, действует режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности. Это произошло после того, как подразделения украинской армии попытались захватить территорию Курской области 6 августа 2024 года. Однако их продвижение было остановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, а также отразили две контратаки противника.

    Также сообщалось, что в результате боевых действий у Горналя, Гуево и Олешни формирования ВСУ понесли значительные потери.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» для обсуждения провокаций в Буче и преступлений киевских властей в Курской области.

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    2 апреля 2025, 10:27 • Новости дня
    Нацбанк Украины сообщил о планах чеканить «шаги» вместо копеек

    Нацбанк Украины планирует заменить копейки на «шаги» при поддержке Верховной рады

    Tекст: Вера Басилая

    Национальный банк Украины предложил чеканить «шаги» вместо копеек, но для этого необходима поддержка Верховной рады, заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

    Пышный заявил, что после принятия решения Верховной радой, банк перестанет чеканить копейки и начнет выпускать мелкую удельную украинскую монету под новым названием «шаг», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это изменение не окажет влияния на покупательную способность гривны. В настоящее время в обращении находятся 14 млрд разменной монеты номиналом 10 и 50 копеек. Хотя чеканка 10 копеек прекращена, монеты номиналом 50 копеек будут продолжать выпускаться до определенного момента.

    По словам главы НБУ, Национальный банк стремится, чтобы следующий тираж монет был выпущен уже не как копейки, а как шаги.

    В НБУ отметили, что шаг был разменной монетой на территории современной Украины в XVII веке, а также во времена Гражданской войны в России.

    Национальный банк Украины направил председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку письмо с просьбой поддержать предложение об изменении названия разменной монеты с копейки на шаг.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атака на копейку ведет к новому подрыву украинского государства.

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    3 апреля 2025, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона решил пропустить встречу по Украине в формате «Рамштайн»

    Министр обороны США Хегсет решил пропустить встречу коалиции по поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, которая пройдет 11 апреля в Брюсселе.

    Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие в запланированной на 11 апреля встрече международной коалиции по предоставлению военной помощи Украине.

    Как сообщает Defense News, это будет первый случай, когда подобное заседание пройдет без присутствия главы Пентагона.

    Ожидается, что США не будут представлены на мероприятии высокопоставленными представителями Министерства обороны, ни в очном формате, ни дистанционно.

    Такое решение США вызывает обеспокоенность среди союзников, особенно на фоне изменения приоритетов американской администрации в отношении поддержки Киева.

    На предыдущем заседании в феврале Хегсет настоятельно призвал европейские страны брать на себя больше ответственности за свою оборону, а также исключил возможность вступления Украины в НАТО до принятия окончательного решения Белым домом.

    Отказ от участия США в предстоящей встрече может ограничить доступ других стран коалиции к важной американской разведывательной информации и аналитике о текущей ситуации на Украине.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала эту новость. В своем телеграм-канале она написала: «Экипаж прощается и желает хорошего полета», подразумевая, что отсутствие участия США может оказаться значимым для хода встречи и дальнейшего развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США поручил подготовить план по сокращению военного бюджета на 50 млрд долларов ежегодно. При этом  Вашингтон самоустраняется от поддержки Украины, что ведет к усилению исторической конкуренции между Британией, Германией и Францией в отсутствии консолидированного европейского блока.

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    2 апреля 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров заявил о решимости России устранить первопричины конфликта на Украине

    Лавров: Россия будет добиваться устранения первопричин конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин украинского конфликта. Он отметил, что этот конфликт был целенаправленно создан западными кураторами режима в Киеве, который пришел к власти в результате антиконституционного переворота, передает ТАСС.

    Российский министр отметил, что соответствующая информация была предоставлена вьетнамской стороне.

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, однако украинская сторона не демонстрирует желания следовать этому курсу.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

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    2 апреля 2025, 11:44 • Новости дня
    WSJ: Украина рискует вызвать гнев США отказом от сделки по ресурсам

    WSJ: Отказ Киева от сделки с США по ресурсам вызовет недовольство Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Киева подписывать проект сделки с США по украинским ресурсам может привести к ухудшению отношений между странами, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Возможный отказ Украины от подписания нового проекта соглашения с Вашингтоном о добыче украинских полезных ископаемых может вызвать волну недовольства со стороны США, пишет The Wall Street Journal.

    Проект сделки предусматривает, что США получат контроль над половиной запасов нефти и газа Украины, всеми металлами и большей частью инфраструктуры, включая железные дороги, порты и заводы. Документ обязывает Киев компенсировать помощь объемом свыше 120 млрд долларов, пока США получают все отчисления от доходов. Лишь после выплаты 100 млрд долларов с надбавкой в 4% Украина начнет получать 50% отчислений.

    Эти условия сделки значительно жестче предыдущих. Ранее проект провалился из-за скандала на встрече Владимира Зеленского с руководством США в Белом доме, что привело к ухудшению отношений между странами. Первоначально инициатива сделки исходила от Киева, который надеялся привлечь внимание президента США Дональда Трампа к украинским богатствам, чтобы обеспечить продолжение поставок оружия.

    Ранее президент США потребовал репарационных выплат и выдвинул претензии на ресурсы Украины, фактически «приставив пистолет» к голове главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула важность соблюдения европейского законодательства в возможной сделке между США и Украиной.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о желании Киева доработать сделку по недрам.

    Президент США ранее пообещал «большие проблемы» Зеленскому в случае попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной.

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    В Госдуме призвали установить нормативы для дачных бассейнов

    Трамп даст старт мировому переделу американского рынка

    Днем освобождения назвал Дональд Трамп 2 апреля. В этот день будут введены основные пошлины, как ожидается, на триллионы долларов. Это будет более жесткая тарифная война, чем первая волна в 2018-2019 годах. Она больше будет похожа на борьбу за рынки сбыта в XIX веке. Тогда Европа билась за колонии и их ресурсы, а теперь весь мир будет биться за доступ к рынку США, считают эксперты. Мир уже готовится к последствиям такой борьбы. Подробности

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    Балтийский флот защитит нефтяные танкеры от санкций США

    Вашингтон продолжает угрожать Москве санкциями в сфере энергетики. На этот раз в Белом доме якобы планируют ввести ограничения в отношении судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Эксперты отмечают, что в случае реализации данные планы могут обернуться военным столкновением двух стран. Решатся ли Штаты на столь мощную эскалацию? И как на подобный шаг ответит Россия? Подробности

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    Как ФСБ вывели из хаоса 1990-х годов

    Ровно тридцать лет назад, 3 апреля 1995 года российские органы госбезопасности получили их сегодняшнее название – ФСБ. В каком состоянии тогда находилось наследие бывшего КГБ СССР, какая политическая борьба стояла за этим переименованием – и какие оно имело практические последствия для работы соответствующих структур? Подробности

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    Российский «пришелец с Сириуса» нашел новых жертв на другом конце планеты

    Весьма экзотический поворот случился с давней историей вокруг запрещенной в России секты «Ашрам Шамбала» и ее лидера Константина Руднева. Отбыв тюремный срок в России, Руднев занялся тем же промыслом на другом конце земного шара – в Аргентине. Чем известен этот человек и в чем его теперь обвиняют аргентинские власти? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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