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    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    18 комментариев
    27 апреля 2025, 09:21 • Новости дня

    Путин поздравил президента ЮАР с национальным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту ЮАР Сирилу Рамапосе по случаю национального праздника, подчеркнув стратегическое партнерство между странами.

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосу с национальным праздником и подчеркнул, что развитие отношений между двумя странами способствует укреплению международной безопасности и стабильности, передает ТАСС. Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

    В поздравительной телеграмме Путин заявил: «Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне – это в полной мере подтвердила наша совместная работа в ходе прошлогоднего саммита БРИКС в Казани». Он отметил активное сотрудничество России и ЮАР в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, а также координацию действий по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

    Президент выразил уверенность, что Москва и Претория продолжат развивать стратегическое партнерство и укреплять дружественные связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, в ходе которых стороны особое внимание уделили вопросам торгово-экономического и инвестиционного партнерства между странами.

    25 апреля 2025, 10:25 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за минувшую неделю вырос до 80%, а его работу положительно оценивают 81% опрошенных граждан страны, следует из данных опроса ФОМ «Общественное мнение».

    Как следует из данных ФОМ, уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю увеличился на один процентный пункт и достиг 80%. При этом 81% опрошенных считают, что глава государства хорошо справляется со своими обязанностями, передает ТАСС.

    Положительно работу правительства оценивают 56% респондентов, что на два процентных пункта выше показателя прошлой недели. Работе премьер-министра Михаила Мишустина положительный отклик дали 57% участников опроса – этот показатель снизился на один процентный пункт.

    Партия «Единая Россия» получила 46% поддержки (плюс 2 п.п.), уровень поддержки КПРФ составил 9% россиян (плюс 1 п.п.), столько же поддержали ЛДПР (без изменений). Партия «Справедливая Россия – За правду» набрала 4% (плюс 1 п.п.), а «Новые люди» – 3% (без изменений).

    Опрос проводился фондом «Общественное мнение» с 18 по 20 апреля среди 1,5 тыс. граждан России.

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    26 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной, не выдвигая никаких предварительных требований, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, на встрече с посланником президента США Стивеном Уиткоффом, состоявшейся накануне, Путин вновь подтвердил: «Российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Песков также напомнил, что подобные заявления уже неоднократно делались российским лидером ранее.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Ранее Песков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США.

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    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    25 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов.

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    25 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, но сделка требует «тонкой настройки», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Москва «готова заключить соглашение». «Но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

    По его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «вполне обоснованно верит», что США и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования на Украине.

    Лавров отметил, что «президент США, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины» украинского кризиса. Министр сказал, что американский президент осознает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о возможности новой встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, Лавров заявил, что Россия и США «продолжают контакты с американской стороной».

    Комментируя действия российских войск, глава МИД заявил: «Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются военными. Президент Путин говорил об этом уже много раз».

    Фрагмент интервью Лаврова CBS был опубликован в четверг. Его полная версия выйдет в эфире в воскресенье.

    Напомним, Трамп заявил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни. Госсекретарь Марко Рубио сказал, что США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает необходимым гарантировать интересы страны при поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

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    25 апреля 2025, 18:57 • Новости дня
    Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии
    Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву – это пример челночной дипломатии.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков подчеркнул, что Уиткофф доставляет послания от Дональда Трампа Владимиру Путину и, в свою очередь, возвращается с ответными посланиями для Трампа, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил: «Именно челночная дипломатия, да, это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами». На дополнительный вопрос, действительно ли происходит обмен посланиями между лидерами стран через Уиткоффа, пресс-секретарь подтвердил: «Конечно, он же спецпосланник».

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем.

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    25 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и спецпосланника США Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов, передает «Коммерсант».

    РИА «Новости» распространило видеозапись, на которой, как предположили журналисты агентства, кортеж Стива Уиткоффа покидает территорию Кремля.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин начал встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

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    24 апреля 2025, 10:29 • Новости дня
    Sky News: Трамп стремится скопировать стиль управления Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший советник по нацбезопасности Дональда Трампа Фиона Хилл заявила, что Трамп стремится управлять США по примеру Владимира Путина, пишет Sky News.

    По ее словам, оба президента видят мир разделенным между тремя державами – США, Россией и Китаем, каждая из которых имеет четкие сферы влияния, передает Sky News.

    Хилл отметила, что Трамп хотел создать «гиперперсонализированное президентство» и действовать сверху вниз, минимизируя систему сдержек и противовесов.

    «Это первый случай, когда президент США хочет подражать российскому лидеру», – подчеркнула она.

    Советник добавила, что Трамп ставил перед собой задачу «нормализовать и перезапустить» отношения между США и Россией, а также лично заинтересован в экономических и бизнес-сделках с Россией.

    По ее мнению, при Трампе вероятность сближения с Путиным значительно возрастает по сравнению с другими лидерами США.

    Ранее президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп выразили восхищение российским лидером Владимиром Путиным.

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    24 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Путин призвал замедлить динамику цен в России
    Путин призвал замедлить динамику цен в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В стране необходимо принять меры для замедления динамики цен, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Как уже сказал: важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», – цитирует президента РИА «Новости».

    Он добавил, что кредитный портфель российских банков в 2025 году снижается, сообщает ТАСС.

    «Так, за первые три месяца объем рублевых кредитов бизнесу на балансе банков сократился на 680 млрд рублей. Объем кредитов физическим лицам уменьшился на 192 млрд рублей», – привел статистику Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в совещании будет участвовать экономический блок правительства, на нем планируется обсудить текущие экономические и социально-экономические вопросы.

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    25 апреля 2025, 14:22 • Новости дня
    Путин начал встречу с посланником США Уиткоффом в Кремле
    Путин начал встречу с посланником США Уиткоффом в Кремле
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом в стенах Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил: «Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа». Другие подробности переговоров на момент публикации не раскрываются, передает ТАСС.

    Это уже вторая встреча лидеров за последние две недели и четвертая с начала года. Последняя подобная беседа состоялась в Петербурге 11 апреля и длилась более четырех часов. Песков подчеркивал, что обсуждаемые вопросы отличаются высокой сложностью, поэтому переговоры получаются продолжительными.

    В Кремле считали взаимодействие с Уиткоффом очень полезным и называли его «очень хорошим, надежным каналом доведения позиций» между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Ранее ТАСС сообщил, что Уиткофф также провел встречу с руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву в пятницу утром, а правительственный кортеж покинул территорию Внуково-2 одновременно с сообщениями о визите спецпосланника в российскую столицу.

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    25 апреля 2025, 02:41 • Новости дня
    Лавров пошутил о недоверии ведущей CBS Трампу

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью шуткой ответил на вопрос ведущей телеканала CBS о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    У Лаврова спросили, состоится ли в пятницу встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. О том, что эта встреча запланирована ранее сообщил глава американского государства Дональд Трамп. В ответ на вопрос ведущей Лавров заявил: «Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» – передает РИА «Новости».

    Напомним, Bloomberg предположило, что Уиткофф во время предстоящей встречи с президентом России будет настаивать на праве Украины обладать собственными вооруженными силами и оборонной промышленностью.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует общественность, если планируется новая встреча, до момента возможной встречи детали переговоров раскрыты не будут.

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    24 апреля 2025, 13:59 • Новости дня
    Путин призвал использовать новые возможности для экономики России

    Путин заявил о необходимости использовать новые возможности для роста экономики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выделил приоритет развития отечественного производства и экспорта на фоне глобальных экономических изменений.

    Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что важно не только отслеживать и прогнозировать изменения мировой экономической обстановки, но и активно использовать возникающие возможности для развития собственного производства, расширения торговых связей и экспорта.

    Путин отметил: «Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное – использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта для укрепления отечественной экономики».

    Президент также поставил задачу обеспечить стабильные темпы экономического роста при одновременном сокращении инфляции, подчеркнув сложность ситуации на мировых рынках и серьезные колебания, которые они испытывают.

    Ранее Путин заявил, что рост ВВП России в текущем году будет немного ниже, так как власти сознательно стремятся к этому для борьбы с инфляцией.

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    26 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Путин отметил успех бойцов ВДВ и морпехов в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность ряду подразделений российской армии, которые отличились при освобождении Курской области.

    Он выделил 76-ю дивизию ВДВ, а также ее 234-й, 237-й и 104-й десантно-штурмовые полки. Также были отмечены 106-я воздушно-десантная дивизия с 119-м, 137-м и 51-м парашютно-десантными полками, 56-й полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 204-й и 1434-й полки Ахмат, 22-й полк 72-й дивизии, 11-я и 83-я десантно-штурмовые бригады, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин подчеркнул роль морских пехотинцев: «Славные морские пехотинцы – 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота и, конечно, добровольческое формирование «Ветераны», которые осуществили дерзкий подземный десант в район Суджи и создали условия для ее полного освобождения», – заявил глава государства.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    24 апреля 2025, 13:53 • Новости дня
    Путин заявил о снижении роста ВВП ради контроля инфляции

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заявил, что рост ВВП России в текущем году будет немного ниже, чем в предыдущем, так как власти сознательно стремились к так называемой «мягкой посадке» экономики для борьбы с инфляцией.

    «В этом году динамика валового внутреннего продукта будет чуть ниже, чем в прошлом. Собственно говоря, мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой мягкой посадке для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию», – передает ТАСС слова главы государства.

    Президент добавил, что замедление темпов роста ВВП призвано помочь в борьбе с инфляцией, которая остается одной из ключевых задач экономической политики. Власти рассчитывают, что такие меры позволят поддержать финансовую стабильность страны.

    Президент также добавил, что в январе и феврале 2025 года рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении. При этом обрабатывающая промышленность демонстрирует более динамичное развитие – за первые два месяца текущего года рост в этом секторе составил 5%.

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    25 апреля 2025, 14:39 • Новости дня
    Ушаков и Дмитриев присоединились к встрече Путина с Уиткоффом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В представительском кабинете Кремля состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, к которым подключились российские представители.

    Во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

    В начале обсуждения Владимир Путин и Стивен Уиткофф обменялись приветствиями на английском языке. «Как ваши дела, господин президент?» – спросил Уиткофф, на что российский лидер ответил: «Отлично, спасибо! А как ваши дела?»

    После этого Путин протянул ладонь для рукопожатия, и Уиткофф добавил: «Очень рад вас видеть!» После приветствия участники встречи проследовали к столу для беседы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву в пятницу утром, а президент России Владимир Путин начал переговоры с американским спецпосланником в стенах Кремля.

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    25 апреля 2025, 06:17 • Новости дня
    Сербия захотела провести саммит с участием Путина и других мировых лидеров

    Tекст: Антон Антонов

    Сербия хочет провести весной 2026 года в Белграде глобальный саммит с участием президента России Владимира Путина, главы американского государства Дональда Трампа и европейских лидеров, сообщил сербский президент Александр Вучич.

    «У меня есть идея в следующем году, озвучиваю ее здесь вам впервые, сделать большой глобальный форум с разными темами, провести его в Белграде», – приводит слова Вучича РИА «Новости» со ссылкой на Informer TV.

    По словам Вучича, Белград – единственный город, который мог бы в 2026 году принять и Путина, и Трампа, и других мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Он отметил, что постарается получить согласие возможных участников и помощь в организации форума. Вучич уточнил, что планирует провести мероприятие с марта по май 2026 года, но окончательные сроки будут зависеть от графиков других международных событий и подтверждения приглашенных.

    Вучич также прокомментировал реакцию СМИ, в частности вопросы хорватских изданий, на возможные меры Евросоюза против него за ожидаемый визит в Москву 9 мая. Он подчеркнул, что в праздновании 80-летия Победы ожидается участие таких лидеров, как председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Я буду президентом одной из самых малых стран там и у меня есть дела, я должен договориться о газоснабжении, об этом договариваются с Путиным, не со Святым Петром, и о «Нефтяной индустрии Сербии» я должен разговаривать с Путиным, а не с неизвестно кем», – сказал он.

    Вучич подчеркнул, что для него большая честь присутствовать на мероприятиях в честь годовщины Победы, поскольку освобождение Сербии стало возможно благодаря Красной армии. Он добавил, что отказался от отправки сербских военных на парад Победы, чтобы избежать риска введения санкций против армии страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич подтвердил свое решение посетить Москву 9 мая, несмотря на серьезное внешнее давление. Так, глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в российскую столицу.

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      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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