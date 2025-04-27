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Путин поздравил президента ЮАР с национальным праздником
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту ЮАР Сирилу Рамапосе по случаю национального праздника, подчеркнув стратегическое партнерство между странами.
Президент России Владимир Путин поздравил президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосу с национальным праздником и подчеркнул, что развитие отношений между двумя странами способствует укреплению международной безопасности и стабильности, передает ТАСС. Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
В поздравительной телеграмме Путин заявил: «Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне – это в полной мере подтвердила наша совместная работа в ходе прошлогоднего саммита БРИКС в Казани». Он отметил активное сотрудничество России и ЮАР в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, а также координацию действий по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.
Президент выразил уверенность, что Москва и Претория продолжат развивать стратегическое партнерство и укреплять дружественные связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, в ходе которых стороны особое внимание уделили вопросам торгово-экономического и инвестиционного партнерства между странами.