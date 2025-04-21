  • Новость часаПутин: Киев борется не за свой народ, а за сворованные капиталы
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

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    Общественное мнение Общественное мнение Господь будет к папе Франциску милосерднее, чем комментаторы в интернете

    Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США поделят газовый рынок Европы

    Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.

    3 комментария
    21 апреля 2025, 20:18 • Новости дня

    Путин: Каждая копейка из кармана людей должна идти на улучшение их благополучия

    Tекст: Ольга Иванова

    Граждане России должны понимать, что каждая уплаченная ими копейка тарифов идет на улучшение их жизненных условий, заявил на встрече с главами муниципалитетов президент России Владимир Путин.

    «Вы-то знаете, что важнее. А если что-то с тарифами подвинули в нужном направлении, ну, значит, люди должны понимать, что если у них какую-то копеечку забрали из кармана, то эта копеечка пойдет на улучшение их собственного благополучия, условий жизни», – сказал глава государства, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что если регион получил средства «от чего-то», значит, надо их направлять «куда нужно», даже если они не являются окрашенными.

    Ранее Путин заявил, что руководства регионов должны своевременно проводить ремонт жилья.

    21 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что удар по конгресс-центру в Сумах был нанесен из-за проведения там церемонии награждения военных ВСУ, участвовавших в событиях в Курской области.

    «Ну, например, всем хорошо известен удар наших Вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие, за содеянное в приграничной области, в том числе Курской. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что что Украина с западными кураторами организовала испытание ракет на гражданском объекте в Одессе.

    Напомним, Путин отметил, что российская сторона проанализирует предложение о введении моратория на удары по гражданским объектам.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

    Напомним, 20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. Изначально Зеленский отвергал идею пасхального перемирия, но через три часа предложил продлить режим прекращения огня на 30 суток.


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    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия

    Политолог Скачко: Зеленский не может согласиться с инициативами, которые выдвигает Россия

    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей. Другое дело, что в Вашингтоне пока ограничиваются общими фразами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны сообщило о 4,9 тыс. нарушений перемирия Киевом. На этом фоне в Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

    «Решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие четко дало понять – Москва готова к урегулированию конфликта. Но Владимир Зеленский не может согласиться с тем, что предлагает Россия, поэтому режим прекращения огня практически сразу был сорван украинской стороной», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, в США, как и во всем мире, вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей, способствующих миру. Другое дело, как они к этому отнесутся и как отреагируют, добавил собеседник. Пока Госдеп ограничился лишь заявлением о том, что Америка заинтересована в продлении перемирия.

    «Это общие слова. Если бы так и было, то Штаты нашли бы механизмы влияния на Украину, чтобы ВСУ соблюдали режим прекращения огня», – считает Скачко. При этом Дональд Трамп высказывает надежды на сделку Москвы и Киева на этой неделе, а на фоне перемирия западная пресса распространяет возможные условия будущего соглашения. По мнению эксперта, доверять этим утечкам не стоит.

    «Заявление американского президента – это, с одной стороны, элемент давления на стороны конфликта, а с другой – торг. Дело в том, что 30 апреля будет 100 дней президентства Трампа. Приближается очередной дедлайн по Украине, и главе Белого дома предстоит отчитаться о проделанной работе. Республиканцу очень нужны очевидные и заметные успехи», – пояснил политолог. 

    Напомним, ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям российских войск и гражданским объектам. Всего, по данным Минобороны России, зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима тишины. В частности, противник предпринял шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в ДНР, а также в районе Олешня Курской области.

    Кроме того, украинская армия применила 90 БПЛА самолетного типа, из них вне зоны военной операции – восемь. За прошедшие сутки силы ПВО России сбили 104 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны. В министерстве отметили, что в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была «существенно снижена».

    Отметим, объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Зеленский нехотя, но согласился на предложение. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня, а также предложил продлить его на 30 дней.

    Примечательно, что накануне вечером Зеленский предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. В Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    21 апреля 2025, 14:12 • Новости дня
    Коллекция одежды с цитатами Путина пополнилась новыми фразами

    В универмаге центра «Россия» начали продавать футболки с новыми цитатами Путина

    Коллекция одежды с цитатами Путина пополнилась новыми фразами
    @ Пресс-служба Национального центра Россия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В универмаге на территории национального центра «Россия» появились футболки и бейсболки с цитатами президента Владимира Путина, включая высказывания о суверенитете и будущем страны.

    В магазине на территории национального центра «Россия» начала продаваться обновленная коллекция одежды с автографами и цитатами президента Владимира Путина. Посетители могут приобрести футболки и бейсболки с надписями: «Баллистическая ракета «Орешник» является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее», передает РИА «Новости».

    Сотрудница магазина рассказала, что наибольшим спросом пользуются футболки с ракетой «Орешник» и надписями, в которых упоминается Россия. Помимо новых фраз в коллекции представлены и уже известные высказывания президента, среди которых: «Границы России нигде не заканчиваются», «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица», «Битва за Россию продолжается, победа будет за нами».

    Коллекция тематического мерча впервые была представлена в 2023 году на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. С тех пор количество видов продукции и цитат президента заметно выросло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболки с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник» ранее появились на Ozon и быстро были раскуплены, а лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов пришел на заседание Госдумы в такой футболке.

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    21 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин приехал в национальный центр «Россия», где проходит форум глав муниципальных образований

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проводится муниципальный форум с участием представителей из 89 российских регионов.

    Визит президента состоялся в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», который проходит в Москве с 21 по 23 апреля, передает ТАСС.

    Мероприятие проводится ежегодно и направлено на развитие и продвижение муниципального самоуправления в России. Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.

    Напомним, 26 марта Путин посетил Национальный центр «Россия».

    Ранее сообщалось, что в 2029 году на Краснопресненской набережной Москвы завершится строительство нового здания Национального центра «Россия», проектирование которого осуществляется с участием ведущих архитекторов страны.

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    21 апреля 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин подписал закон о новых основаниях признания иноагентами

    Путин подписал закон о расширении оснований для признания граждан иноагентами

    Путин подписал закон о новых основаниях признания иноагентами
    @ Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил поправки, позволяющие признавать иноагентами лиц за содействие противникам России.

    Как передает ТАСС, опубликованный закон предусматривает расширение критериев для признания граждан иноагентами. Теперь этот статус может быть присвоен тем, кто оказывает содействие международным организациям и иностранным органам власти, если их решения направлены против интересов безопасности России и принимаются без участия страны.

    Документ также охватывает случаи вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в сбор данных о военно-технической деятельности России. Если такие сведения могут быть использованы иностранными структурами для угрозы национальной безопасности, лица, причастные к этому, также получат статус иноагентов.

    Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

    Ранее Госдума одобрила законопроект, который запрещает иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью как среди детей, так и взрослых, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил судить иноагентов заочно за антигосударственные действия.

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    21 апреля 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин вручил муниципальную премию «Служение»

    Путин в Наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время церемонии в Национальном центре «Россия» президент России Владимир Путин отметил участников, отличившихся вкладом в развитие муниципалитетов, отдельно выделив номинацию за героизм.

    Церемония награждения второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» проходит в Москве. Путин вручил награду победителю в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине», которой стал руководитель проекта «За Отечество» Владимир Таранцов, передает ТАСС.

    Мероприятие проходит в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», который собрал около 4 тысяч участников из 89 субъектов страны. Всего на участие в премии было подано 41 313 заявок, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель. При этом от регионов Донбасса и Новороссии заявок поступило в четыре раза больше, чем годом ранее – всего 531.

    Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что муниципальная премия «Служение» была учреждена по поручению главы государства и награда вручалась впервые в 2024 году.

    Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проводится муниципальный форум с участием представителей из 89 российских регионов. Глава государства приехал сюда уже второй раз за месяц — до этого он посещал центр 26 марта.

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    21 апреля 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин: Россия рассмотрит идею о запрете на удары по гражданским объектам
    Путин: Россия рассмотрит идею о запрете на удары по гражданским объектам
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство проведет анализ предложения о запрете на удары по гражданским объектам, заявил президент Владимир Путин.

    «Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться... Мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Напомним, несколько дней назад истек мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Путин указывал, что украинская сторона свыше 100 раз нарушала договоренность о ненанесении ударов по энергетическим объектам.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что киевский режим также не придерживался пасхального перемирия, которое действовало с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

    Напомним, 20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. Изначально Зеленский отвергал идею пасхального перемирия, но через три часа предложил продлить режим прекращения огня на 30 суток.

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    21 апреля 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин оценил отношение папы Римского Франциска к России
    Путин оценил отношение папы Римского Франциска к России
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Папа Римский Франциск положительно относился к Российской Федерации, это будут помнить, заявил президент Владимир Путин.

    «Это человек, который относился к России в высшей степени положительно. Это я могу точно сказать, мы с ним неоднократно встречались лично и поддерживали отношения через различные каналы», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства отметил, что это отношение в России будут помнить.

    Ранее российское посольство при Ватикане указало, что в международных отношениях папа Франциск поддерживал курс на диалог с Россией и Русской православной церковью.

    В понедельник Ватикан сообщил о смерти папы римского Франциска, ему было 88 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика.

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    21 апреля 2025, 19:42 • Новости дня
    Путин: Киев борется не за свой народ, а за сворованные капиталы

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти связаны по рукам своими миллиардными капиталами, спрятанными за границей, они борются не за украинский народ, а за свои деньги, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

    «Поэтому такое желание сотрудничать и отдать все на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа – они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа и вытащили за рубеж. И все. Они там на этих деньгах, как на крюке, сидят. Даже если бы хотели что-то вякнуть – никогда этого себе не позволят. Потому что речь идет о миллиардных счетах, о миллиардах. Но до сих пор продолжают воровать», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что украинские власти на протяжении многих лет разворовывали деньги и накапливали их на своих счетах за рубежом.

    Коментарии (4)
    21 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска, отметив его значительный вклад в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями.

    Как передает сайт Кремля, Владимир Путин направил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу в связи с кончиной папы Франциска.

    Президент отметил, что папа Франциск пользовался большим международным авторитетом, был верным служителем христианского учения, последовательным защитником гуманизма и справедливости.

    Путин подчеркнул, что понтифик способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивному взаимодействию между Россией и Святым престолом.

    «Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», – заявил президент в прощальном обращении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска, который ушел из жизни в возрасте 88 лет.

    Мировые лидеры выразили соболезнования и отметили его вклад в диалог между религиями, защиту бедных и служение идеалам мира и справедливости, а в католических храмах на территории России начались молитвы об упокоении понтифика.

    Коментарии (3)
    21 апреля 2025, 19:27 • Новости дня
    Путин заявил, что власти Украины годами воровали деньги из бюджета
    Путин заявил, что власти Украины годами воровали деньги из бюджета
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские власти на протяжении многих лет разворовывали деньги и накапливали их на своих счетах за рубежом, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями муниципалитетов.

    «Вы сказали, что с 1960-х годов ничего там не происходило, ничего не вкладывалось. Мы это прекрасно теперь понимаем. Там только одним занимались: выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий, из этих людей. Деньги тырили, извините за простоту выражения», – цитирует Путина ТАСС.

    Президент добавил, что все украденные средства хранятся на банковских счетах за рубежом. При этом западное вооружение, поставленное Украине, постоянно оказывается на черном рынке.

    Путин также подчеркнул, что рад появлению на всех уровнях власти людей с боевым опытом, особенно в новых регионах РФ.

    Так Путин ответил главе Старобельского муниципального округа ЛНР Владимиру Черневу. Кроме того, глава государства в ходе беседы согласился с оценкой Чернева о том, что Россия в конечном итоге победит.


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    21 апреля 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин заявил о возобновлении боевых действий после перемирия

    Путин подтвердил прекращение пасхального перемирия и возобновление боев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что после завершения пасхального перемирия российские военные возобновили проведение спецоперации.

    Согласно информации, опубликованной РИА «Новости», президент России Владимир Путин заявил о возобновлении боевых действий после окончания пасхального перемирия.

    На вопрос журналистов, начались ли вновь боевые действия после завершения временного прекращения огня, Путин ответил: «Боевые действия возобновились, мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие». Заявление прозвучало после церемонии вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

    Пасхальное перемирие было объявлено российским лидером 19 апреля и действовало до 00:00 21 апреля. Российские военные придерживались условий перемирия, однако после его истечения возобновили проведение специальной военной операции. Минобороны России отдельно отметило, что за время перемирия украинская сторона нарушила договоренности 4,9 тысячи раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва собирается передать сведения о нарушениях пасхального перемирия Вооруженными силами Украины всем заинтересованным сторонам, ВСУ за период с 19 по 21 апреля нарушили режим тишины 4,9 тыс. раз, используя артиллерию и беспилотники против позиций российских военных и гражданских объектов, а предложение о перемирии исходило от президента России Владимира Путина.

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    21 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин подписал закон о памяти жертв геноцида советского народа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет понятие геноцида советского народа и предусматривает меры по сохранению памяти о его жертвах, включая создание мемориалов и образовательные программы.

    Документ устанавливает официальный статус памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    В тексте прописано, что преступления нацистов и их пособников, направленные на уничтожение национальных, этнических и расовых групп, проживавших в СССР в 1941–1945 годах, признаются геноцидом.

    Закон определяет формы увековечивания памяти жертв: это захоронения и благоустройство могил, установка мемориалов, проведение поисковых работ по выявлению неизвестных мест захоронений, сохранение имен погибших, создание памятных знаков, а также организацию музеев и выставок, посвященных теме геноцида.

    В документе отдельно подчеркивается, что к формам увековечивания также относятся публикации о геноциде в СМИ, книгах и интернете, создание литературных и художественных произведений, а также включение сведений о геноциде в образовательные программы.

    В законе отмечается недопустимость публичного оправдания геноцида советского народа и нацистской идеологии, а также необходимость противодействия их пропаганде. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

    Ранее Генпрокуратура указывала, что действующие нормы российского Уголовного кодекса уже охватывают ответственность за распространение ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне, добавление новой статьи не требуется.

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    21 апреля 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин: Россия наблюдала снижение боевой активности ВСУ во время перемирия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин рассказал о снижении боевой активности на линии боевого соприкосновения, несмотря на 4,9 тыс. зафиксированных нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ.

    «В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. Это оценки, в том числе и командующих группировок наших. Тем не менее почти 5000 нарушений было, 4900, из них 6 атак и 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа», – сказал глава государства. «Мы это приветствуем и готовы посмотреть в будущее», – добавил он, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва собирается передать сведения о действиях Вооруженных сил Украины, нарушивших пасхальное перемирие, всем заинтересованным сторонам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ за период с 19 по 21 апреля нарушили пасхальное перемирие 4,9 тыс. раз, применяя артиллерию и беспилотники против позиций российских военных и гражданских объектов, предложение о перемирии исходило от президента России Владимира Путина, а после окончания его действия Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции.

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    21 апреля 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин подписал закон по обеспечению безопасности зрелищных мероприятий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин одобрил поправки к закону «Основы законодательства РФ о культуре», они направлены на обеспечение безопасности зрелищных мероприятий.

    В закон вводится статья, определяющая особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации зрелищных мероприятий, передает ТАСС со ссылкой на документ. Эти правила установит кабинет министров России.

    Зрелищные мероприятия, по этому закону, должны будут проводить с соблюдением правил безопасности и требований к антитеррористической защищенности локаций, где проходят события. Зрелищные мероприятия не допускаются на объектах и территориях, которые не соответствуют этим нормам.

    Ответственность за нарушение правил теперь будет возлагаться не только на собственника и организатора, но и на посетителей.

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    Старые планы США создать глобальную космическую систему защиты от баллистических ракет получили новое воплощение. Проект Стратегической оборонной инициативы времен президента Рейгана переработан и теперь называется «Золотой купол». Какие были внесены изменения, при чем здесь Илон Маск и может ли «купол» прикрыть США от российских ядерных боеголовок? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • На смерть Франциска

      На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    • Майя Санду совсем обнаглела

      В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населением – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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