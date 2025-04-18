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    США временно вернули европейцам самоуважение
    Трамп не запретил Италии отправлять войска на Украину
    Путин подписал указ о новых правилах ношения формы для войск и спецслужб
    Синоптики предупредили об аномальной жаре в Центральной России на Пасху
    США нацелились на полное прекращение огня на Украине в ближайшие недели
    Небензя: Прекращение огня на Украине невозможно из-за Киева
    Польша захотела получить доступ к ядерному оружию США и Франции
    США уничтожили порт Рас-Иса в Йемене
    Москвич получил 15 лет за теракты и сотрудничество с Украиной
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    6 комментариев
    18 апреля 2025, 09:22 • Новости дня

    Боец «Востока» в одиночку отбил атаку восьми солдат ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боец штурмового отряда «Феникс» группировки «Восток» в одиночку в ближнем бою отбил наступление группы из восьми солдат ВСУ в районе Днепроэнергии, проведя весь день в бою.

    Боец штурмового отряда «Феникс» группировки «Восток» в одиночку смог отбить наступление группы из восьми солдат ВСУ в районе Днепроэнергии, передает ТАСС.

    Командир штурмового отряда рассказал, что военнослужащий не испугался и не отступил, встретив врага лицом к лицу, и в результате прямого контакта сумел обезвредить нескольких противников. По словам командира с позывным Дархан, солдат провел в бою целый день и сейчас находится в госпитале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно освободили Новомарково и Днепроэнергию в ДНР, а также зачистили территорию Днепроэнергии от подразделений Вооруженных сил Украины за один час.

    17 апреля 2025, 11:38 • Новости дня
    Сенатор: Стуббу не давали полномочий выдвигать требования России

    Сенатор Климов: Президент Финляндии пиарится на Украине после неудачи на выборах

    Сенатор: Стуббу не давали полномочий выдвигать требования России
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент Финляндии Александр Стубб, требуя от России согласия на «полное прекращение огня» на Украине, пытается отвлечь внимание финнов от внутренних проблем. При этом он игнорирует недоговороспособность Киева и противоречит позиции Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов.

    «Александру Стуббу никто не давал полномочий выдвигать требования в адрес России», – подчеркнул сенатор Андрей Климов. Он напомнил, что в Финляндии ранее прошли местные выборы, на которых правящая партия потерпела поражение. На этом фоне президент неслучайно поднял вопрос украинского кризиса, считает собеседник.

    «Его заявление продиктовано желанием попиариться. Кроме того, глава Финляндии пытается перевести внимание общественности от дел, которыми он должен заниматься, к теме, в которую его никто не просил лезть», – акцентировал Климов.

    Такими выпадами Стубб вредит и собственным гражданам, и перспективам урегулирования конфликта, поскольку создает видимость правильности поведения Киева, отметил, в свою очередь, Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Он напомнил, что украинская сторона не соблюдает мораторий на удары по энергоинфрастуктуре. При этом президент Финляндии громогласно заявляет о согласии Киева на «полное и безусловное прекращение огня». «Позиция России по этому вопросу изложена президентом: мы не пойдем ни на какие компромиссы в ущерб безопасности и своим интересам», – акцентировал дипломат.

    Спикер порекомендовал финскому президенту отложить все дела – «если таковые у него вообще есть» – и прочитать качественный учебник истории собственной страны, а также изучить политику Урхо Кекконена, который войне с Советским Союзом предпочел торговые отношения.

    «Сейчас Хельсинки действует против интересов своего народа. Местные власти проводят антироссийский курс, закрыли границу с Россией, практически прекратили торговлю с нашей страной. Ни к чему хорошему это не приведет», – заключил Долгов.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб «потребовал» от России согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня на Украине. С таким заявлением он выступил после встречи с Владимиром Зеленским.

    Стороны обсудили вопросы оборонной поддержки Киева и инвестиций в украинскую промышленность, а также гарантии безопасности и «европейскую и евроатлантическую интеграцию» страны.

    «Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия... должна сделать то же самое», – считает Стубб. Однако финский политик не стал упоминать, что киевские власти систематически нарушают даже мораторий на удары по энергообъектам.

    Напомним, Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Мораторий сроком на 30 дней начал действовать 18 марта. Время и сроки его окончания будут зависеть от решения главнокомандующего, отмечал Дмитрий Песков.

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    17 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Преображенку в ДНР
    Российские войска освободили Преображенку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Преображенка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад нацгвардии около Ульяновки, Успеновки, Красноармейска, Новоэкономического и Миролюбовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом противник потерял более 385 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Миропольского, Проходов, Рясного и Новодмитровки Сумской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 65 военнослужащих, танк, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ рядом с Ямполем ДНР, Ольговкой и Боровой Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ «Квертус». Уничтожены три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанесея поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Катериновки, Полтавки, Северска и Яблоновки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, пять бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ у Карла Маркса, Зеленного Поля, Зеленого Кута и Шевченко ДНР. Потери противника составили до 130 военнослужащих, бронемашина, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Калиново в ДНР. В среду стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР. А в минувшее воскресенье российские войска освободили Елизаветовку в ДНР.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    17 апреля 2025, 20:32 • Новости дня
    Во Франции предупредили о желании ЕС воевать с Россией

    Флориан Филиппо счел отправку военных Дании на Украину сигналом ЕС к войне с Россией

    Во Франции предупредили о желании ЕС воевать с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Планы Дании отправить войска на Украину говорят о желании Европейского союза воевать с Россией, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Заявление Дании о намерении до лета отправить своих солдат на Украину свидетельствует о готовности Евросоюза вступить в войну с Россией, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Тревога! Начальник Генштаба Вооруженных сил Дании объявил об отправке до лета датских солдат на Украину. Это первое официальное объявление об отправке туда солдат из европейских стран», – написал он в соцсети X.

    Политик отметил, что Россия немедленно назвала датских солдат «мишенями для русской армии», так что эта самая первая отправка группы европейских солдат на Украину «не сулит ничего хорошего».

    «ЕС хочет войны! Призываю на национальную манифестацию, направленную на то, чтобы остановить это безумие, и за мир, в воскресенье, в Париже, давайте будем там», – призвал Филиппо.

    При этом главком сухопутными силами Дании Петер Бойсен 14 апреля сообщил телеканалу TV2 о намерении направить датских военнослужащих на Украину ради опыта. Они намеренно будут размещены вдали от фронта, уточнил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а, напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала  предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвав его безумным и отметив отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.

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    17 апреля 2025, 16:22 • Новости дня
    Захарова предупредила о последствиях удара Taurus по российским объектам

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование ракет Taurus по российским объектам будет считаться участием Германии в конфликте на стороне Киева.

    На брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар по российским объектам с использованием крылатых ракет Taurus будет рассматриваться как прямое участие Германии в конфликте.

    Как передает ТАСС, Захарова подчеркнула, что такой шаг потребует непосредственного участия военнослужащих бундесвера, а целью может стать Крымский мост.

    Захарова отметила, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил об использовании этих ракет против российских объектов критически важной транспортной инфраструктуры, что вызовет серьезные последствия для Германии. Дипломат добавила, что Германия окажется вовлеченной в боевые действия на стороне киевского режима, если решится на применение ракет.

    Ранее лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования с партнерами в Евросоюзе.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине.

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

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    17 апреля 2025, 22:23 • Новости дня
    Зеленский признался, что США передают ВСУ данные о запусках российских ракет
    Зеленский признался, что США передают ВСУ данные о запусках российских ракет
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США предоставляют Украине данные о запусках российских баллистических ракет, но не раскрывают точные цели ударов, заявил Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, Соединенные Штаты передают Украине данные о «выходах» баллистических ракет, указывая на направление, но без указания конкретных целей. Он отметил, что подобная информация критически важна для Вооруженных сил Украины. Он также выразил обеспокоенность, когда возникла угроза длительной заморозки передачи разведданных из США, передает ТАСС.

    Зеленский также напомнил, что в период с 2000 по 2019 год Украина потеряла большую часть своих систем противовоздушной обороны. Если в 1992 году в стране было 225 таких комплексов, то к 2019 году, по его словам, осталось около 60. Остальные комплексы, как выразился Зеленский «куда-то делись».

    Ранее администрация Белого дома решила продолжить передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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    18 апреля 2025, 00:33 • Новости дня
    Небензя назвал нереалистичным скорое прекращение огня из-за действий Киева
    Небензя назвал нереалистичным скорое прекращение огня из-за действий Киева
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель России при ООН Василий Небензя считает, что на данном этапе прекращение огня на Украине невозможно из-за несоблюдения Киевом договоренностей о моратории на удары по энергетическим объектам.

    О невозможности обсуждения прекращения огня на Украине на текущем этапе заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что причиной этому стал отказ украинской стороны соблюдать ограниченный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.

    Небензя пояснил, что ранее была предпринята попытка достижения ограниченного прекращения огня, касающегося исключительно объектов энергетической инфраструктуры. Однако, как было сказано, это соглашение не было выполнено Киевом, что делает невозможным обсуждение более широкого прекращения огня в текущих условиях.

    «Говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе», – подчеркнул он в своем выступлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова раскритиковала предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвав его безумным и отметив отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.

    Россия должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы установил некий дедлайн для Владимира Путина по прекращению огня на Украине.

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    17 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области

    Путин присвоил звание Героя России врачу Владимиру Харлану из Херсонской области

    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главному врачу Алешковской больницы в Херсонской области Владимиру Харлану.

    Указом президента России Владимира Путина № 226 звание Героя России присвоено главному врачу Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану, сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    «За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, присвоить звание Героя Российской Федерации Харлану Владимиру Ивановичу», – говорится в указе.

    В декабре 2024 года ВСУ нанесли удар по кабинету главного врача Алешкинской центральной районной больницы, расположенной в Херсонской области. В результате атаки руководитель медучреждения получил тяжелые ранения, а его заместитель погиб на месте.

    Первое покушение на главного врача ЦРБ в Алешках произошло 23 сентября: тогда украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился врач Харлан. При этом погибла его супруга, а сам врач и его водитель были ранены.


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    17 апреля 2025, 23:08 • Новости дня
    Рубио передал Лаврову позицию США по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул приверженность американской администрации идее скорейшего урегулирования конфликта на Украине.

    Госдепартамент США заявил о намерении американского руководства завершить конфликт на Украине, сообщает ТАСС. Подробности данного заявления были озвучены в телефонном разговоре госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Рубио передал Лаврову послание, которое американские представители также донесли до украинской и европейских делегаций в Париже.

    В документе Госдепартамента указывается, что США хотят, чтобы война на Украине закончилась, и предложили контуры прочного мира. «Обнадеживающая реакция в Париже на предложения США показывает, что мир возможен, если все стороны возьмут на себя обязательства по достижению соглашения», – говорится в заявлении.

    МИД РФ ранее сообщил, что Рубио, находясь в Париже, проинформировал Лаврова о прошедших переговорах с представителями Украины, Франции и других европейских стран. Лавров подтвердил готовность Москвы к сотрудничеству с Вашингтоном для устранения первопричин конфликта. Елисейский дворец также охарактеризовал встречи в Париже по этому вопросу как продуктивные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявили о недовольстве работой Владимира Зеленского и подчеркнули, что вина за конфликт на Украине лежит на прежнем главе Белого дома Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

    Глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса.

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    17 апреля 2025, 23:20 • Новости дня
    Трамп не запретил Италии отправлять войска на Украину

    Трамп призвал Италию самостоятельно решать вопрос отправки контингента на Украину

    Трамп не запретил Италии отправлять войска на Украину
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна сама решать, отправлять ли воинский контингент на Украину в рамках миротворческой миссии, отметив, что он лично не против таких миссий.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна принять собственное решение о возможности отправки своего военного контингента на Украину в качестве миротворцев, передает ТАСС. Согласно его словам, такие миссии являются положительными, и он не возражает против них. Это заявление он сделал в Белом доме перед встречей с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    Трамп добавил, что решение об участии в планах Парижа и Лондона по отправке миротворцев остается за Римом. Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала план размещения многонационального миротворческого контингента на Украине безумным. Она подчеркнула, что Париж и Лондон не могут добиться единогласной поддержки своего плана и что только прибалтийские страны готовы присоединиться к этой инициативе.

    Захарова также высказала мнение, что большинство стран-союзников сомневаются в реалистичности такой интервенции без США. По ее словам, Вашингтон, вероятно, осознает возможные последствия и не торопится поддерживать эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об отказе отправить итальянских военных на Украину в составе европейских сил по предложению Франции и Британии.

    Несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных.

    Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность, и Джорджа Мелони предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину, однако, по мнению политолога Александра Рара, в здравом уме вряд ли в Европе идею премьера Италии кто-либо поддержит.

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    18 апреля 2025, 05:15 • Новости дня
    Группа военных ВСУ сдалась в плен в Курской области

    Более десяти украинских солдат добровольно сдались российским военным в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины добровольно сложила оружие и сдалась в плен российским военным на территории Курской области, сообщило Минобороны России.

    Группа украинских солдат, численностью более десяти человек, сдалась в плен российским войскам в Курской области, передает ТАСС. По данным Министерства обороны России, военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение, продолжают капитулировать, неся значительные потери в живой силе и оружии.

    Минобороны России сообщило, что все участники курского столкновения, от офицеров до рядовых солдат, сдаются в плен. Гарантируется, что военнослужащие группировки «Север» обеспечат пленным украинским солдатам жизнь и достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права.

    Также в ведомстве отметили нехватку подготовленных солдат в ВСУ, из-за чего многие украинские военные предпочитают сдаваться в плен, чтобы избежать участия в «мясных штурмах». По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, в Курской области в марте было взято в плен порядка 430 украинских военных, и процесс капитуляции продолжается ввиду бесперспективности дальнейшего сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заключенные вступают в ряды ВСУ ради денежного вознаграждения и обещанной амнистии, что подтвердил пленный Роман Заяц; украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен; в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

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    17 апреля 2025, 22:17 • Новости дня
    Лавров подтвердил готовность к работе с США по Украине

    Лавров провел разговор с Рубио о сотрудничестве по украинскому кризису

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса, обсуждая это в телефонном разговоре с госсекретарем Марко Рубио.

    Как передает ТАСС, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио вопросы сотрудничества по решению украинского кризиса. Лавров подчеркнул готовность Москвы продолжать совместную работу с американскими коллегами для устранения первопричин кризиса.

    В ходе телефонного разговора госсекретарь США, находящийся в Париже, сообщил Лаврову о своих встречах с представителями Украины, Франции и других европейских стран. Эти переговоры, как отметили в МИД РФ, были частью консультаций между Вашингтоном и Москвой, включая недавние обсуждения между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом в Петербурге.

    Лавров и Рубио договорились поддерживать оперативную связь, особенно в свете предстоящих встреч США и европейцев с украинской стороной на следующей неделе. Это подчеркивает важность координации международных усилий для достижения стабильности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым рассказал о переговорах с представителями Украины и других стран в Париже.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия продолжает доверительные контакты с США, отмечая, что Вашингтон начинает лучше понимать позицию Москвы по украинскому кризису.

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    17 апреля 2025, 23:00 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Зеленского за «работу не лучшим образом»

    Трамп выразил недовольство Зеленским и возложил вину за конфликт на Байдена

    Трамп раскритиковал Зеленского за «работу не лучшим образом»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве работой Владимира Зеленского и подчеркнул, что вина за конфликт на Украине лежит на Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

    Президент США выразил недовольство главой киевского режима. В ответ на вопросы журналистов, Трамп заявил, что недоволен всеми, кто вовлечен в украинский конфликт, передает ТАСС.

    Американский лидер отметил, что не уверен в ответственности Зеленского за начало конфликта на Украине, но выразил разочарование тем, что война началась. Трамп подчеркнул, что хотя и не винит Зеленского, считает, что тот «работал не самым лучшим образом». Он отметил, что он не является большим поклонником украинского лидера.

    Говоря о военной ситуации, Трамп напомнил, что Россия располагает значительной военной мощью.

    «Россия намного больше и сильнее в военном плане. Если вы умны, вы не ввязываетесь в такую войну», – подчеркнул Трамп.

    В своем заявлении он также обвинил Джо Байдена в непонимании ситуации, заявив, что тот не осознавал, что происходит.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за отсутствие у Украины ракет.

    Интервью Зеленского телеканалу CBS настолько возмутило Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский загнал мирную инициативу Трампа в тупик.

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    17 апреля 2025, 13:19 • Новости дня
    Украина во время моратория атаковала энергообъекты России более 80 раз

    МИД заявил о 80 атаках ВСУ на энергообъекты России за время моратория

    Украина во время моратория атаковала энергообъекты России более 80 раз
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, на Россию было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что украинская армия, несмотря на согласованный мораторий, продолжает атаковать энергосистему России, передает ТАСС.

    По ее словам, с момента объявления моратория, который поддержали президенты России и США, а также Владимир Зеленский, было зафиксировано более 80 атак со стороны Украины.

    Захарова подчеркнула, что киевский режим демонстративно игнорирует этот 30-дневный мораторий, который был согласован 18 марта. Она отметила, что украинские военные практически ежедневно совершают налеты с помощью беспилотников на инфраструктуру топливно-энергетического комплекса России.

    Ранее в среду ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решения об окончании моратория на удары по энергетике пока нет.

    Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Россия выполняет свои обязательства по мораторию, в то время как Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.

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    17 апреля 2025, 22:05 • Новости дня
    Рубио сообщил Лаврову о контактах с представителями Украины во Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым рассказал о переговорах с представителями Украины и других стран в Париже.

    Как передает ТАСС, госсекретарь США Марко Рубио, находясь в Париже, сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову о своих недавних контактах с представителями Украины, Франции и других европейских стран.

    По данным МИД РФ, эти контакты были частью консультаций между Вашингтоном и Москвой, обсуждавшихся в недавней беседе президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Обсуждения касались вопросов двусторонних отношений и международной повестки.

    В сообщении министерства подчеркивается значимость данных контактов в контексте международных консультаций. «Госсекретарь проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран», – заявили в МИД, отметив, что встречи прошли в рамках текущих консультаций между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия продолжает доверительные контакты с США, отмечая, что Вашингтон начинает лучше понимать позицию Москвы по украинскому кризису.

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    18 апреля 2025, 03:13 • Новости дня
    ВСУ пригрозили репрессиями семьям пленных в Курской области

    Командование ВСУ угрожает семьям украинских солдат, сдавшихся в плен в Курской области

    Украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожает родственникам солдат, сдавшихся в плен российским силам в Курской области, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, украинские военнослужащие, оставшиеся в пограничной зоне, получили предупреждение о возможных репрессиях в отношении их семей.

    Некоторые родственники украинских военнослужащих сообщили, что им довели информацию о том, что сдача в плен может иметь серьезные последствия для их близких. Эта информация поступила после заявлений начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который в марте сообщил о пленении порядка 430 украинских солдат в Курской области.

    Ранее в силовых структурах также отмечали, что в учебном центре в Черниговской области был введен специальный курс по поведению в плену, осведомленные о массовой сдаче украинских солдат. По состоянию на 13 апреля число пленных украинских военнослужащих превысило 500 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщил командир штурмового взвода с позывным «Саб», что мексиканский наемник покинул украинских солдат в Красногоровке, оставив их умирать на позиции; также сообщалось, что в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

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