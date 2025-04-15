Лавров не поддержал позицию Токаева о территориальной целостности

Лавров раскритиковал позицию Токаева о территориальной целостности государств

Tекст: Елизавета Шишкова

Лавров в интервью «Коммерсанту» выразил несогласие с позицией президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева относительно права государств на территориальную целостность.

Лавров подчеркнул, что, хотя Токаев считает территориальную целостность первоочередным правом, для стран-членов ООН важно учитывать весь Устав организации. Он отметил: «Для него существует только право на территориальную целостность. Но я еще раз говорю: если вы члены ООН, вы должны уважать устав во всей его полноте».

Журналисты напомнили мнение Токаева, что если руководствоваться только идеей о праве наций на самоопределение, то может возникнуть множество региональных конфликтов. Летом 2022 года президент Казахстана отмечал, что этот принцип Устава ООН противоречит принципу территориальной целостности. Если реализовать идею о самоопределении, по его мнению, количество стран в мире может вырасти до более чем 600, что приведет к хаосу.

Лавров, ссылаясь на деколонизацию, подчеркнул, что право на территориальную целостность уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, проживающий на их территории.

Он указал на исторические примеры колониальных держав, таких как Франция, Португалия, Испания и Британия, подчеркнув, что они не представляли все население на захваченных территориях. Таким образом, Россия объяснила Казахстану свою позицию в ответ на выступление Токаева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не будет признавать ЛНР и ДНР, поскольку это может привести к хаосу, а президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не будет портить союзнические отношения с Казахстаном.