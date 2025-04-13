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    Сбитый украинский F-16 стал легкой мишенью ПВО России
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    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Как Запад научили бояться Россию

    Из инструмента, призванного объединить человечество перед лицом общих угроз, термин «экзистенциальная угроза» превратился в элемент геополитической риторики, направленной на создание образа врага. «Угроз» у человечества много, но после пандемии 3/4 упоминаний «экзистенциальной угрозы» связаны с Россией.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нем и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    28 комментариев
    13 апреля 2025, 23:33 • Новости дня

    ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожье

    ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую, Пологи и Токмак в Запорожье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье ВСУ обстреляли из артиллерии три населенных пункта в Запорожье, в результате чего повреждены жилые дома и коммуникации, жертв нет.

    Как сообщает РИА «Новости», ВСУ в воскресенье произвели обстрел трех населенных пунктов Запорожской области, что привело к повреждениям инфраструктуры и жилых объектов. Сообщение об этом поступило от вице-губернатора региона Антона Тицкого через его Telegram-канал.

    По словам Тицкого, утром была обстреляна Каменка-Днепровская, где повреждены оконные стекла и фасад частного дома. В Пологах в 16.50 мск обстрелу подверглась вышка мобильной связи, установленная на крыше здания. В это же время Токмак стал мишенью обстрелов, в результате чего были повреждены два частных дома, наземный газопровод и линия электропередачи, обесточив 208 абонентов.

    Несмотря на интенсивные обстрелы и повреждения, информация о жертвах отсутствует. Власти оперативно занимаются восстановлением поврежденных объектов и обеспечением безопасности жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирная жительница в Запорожской области получила открытый перелом предплечья после атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль ВАЗ-2107. В Курахово российский военнослужащий с позывным «Босяк» смог убедить тринадцать украинских военных сдаться, зайдя к ним в расположение и объяснив безвыходность их положения. Российские военные дронами атаковали завод взрывчатых веществ под Запорожьем, что привело к его уничтожению.

    13 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Названо число сдавшихся в плен в Курской области украинских военных

    Свыше 500 украинских военных сдались в плен в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 500 украинских военнослужащих, включая колумбийского наемника по имени Пабло Пуэртес, сдались в плен российским военным в Курской области.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, был случай, когда целое подразделение ВСУ получило приказ на штурм российских позиций, но решило сдаться в плен.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные подразделения ВСУ в Курской области заявил, что в случае сложения оружия и сдачи в плен украинских военных в этом регионе им будет гарантирована жизнь.

    Глава государства предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

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    13 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО

    Генерал-майор Попов: Украинские F-16 – легкие мишени для российской ПВО

    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Олег Исайченко

    Переданные Украине американские истребители F-16 уместны только для интегрирования в зональную ПВО. На прифронтовой территории они становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении F-16 средствами ПВО.

    «Российские силы могли уничтожить F-16 на границе одного из секторов управления используемого воздушного пространства. У американских машин возникают проблемы из-за плохой координации с украинскими наземными ПВО. К тому же экспортные варианты истребителя поставляются с менее функциональными автоматическими системами управления и защиты», – пояснил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации.

    В целом, по его словам, F-16 и Mirage уместны на Украине только для интегрирования в зональную ПВО и работе вместе с ЗРК. «Если они собьют два из шести наших барражирующих боеприпасов «Герань-1» или одну из десяти наших крылатых ракет Х-101 – то для них это уже хороший результат», – признался аналитик.

    «А в зоне СВО F-16 становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов. У них стоит упрощенная система опознавания «свой-чужой» обзорного плана и нет соответствующей инфраструктуры поддержки на земле», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, эргономика F-16 не соответствует психофизиологическим особенностям человека. Это факт, подтвержденный авиационными врачами. Все эти факторы приводят к тому, что пилоты не способны совершать противоракетные маневры и не рискуют вступать в воздушный бой с нашими истребителями поколения 4++, например, с Су-35С», – указал эксперт.

    Ранее командование воздушных сил Украины сообщило о гибели 26-летнего летчика-истребителя Павла Иванова при выполнении боевого задания на истребителе F-16 Viper. В заявлении говорится, что самолет был атакован при «выполнении боевых задач в невероятно сложных условиях, осуществляя прикрытие ударных авиагрупп и нанося удары по объектам противника».

    Минобороны России сообщило, что самолет был сбит российской ПВО. По данным источника BBC, по истребителю выпустили три ракеты. «Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета Р-37 класса "воздух – воздух"», – сказал собеседник.

    Владимир Зеленский присвоил Иванову звание Героя Украины, отметив, что F-16, Dassault Mirage 2000 и «МиГи» «героически выполняют задания, поддерживают наземные операции, защищают Украину от российских ракет и беспилотников».

    Если F-16 сбил комплекс С-400, это говорит о том, что украинский самолет действовал в хорошо защищенной зоне около Сумской области, пишет болгарский военный эксперт Бойко Николов в статье для Bulgarian military. По его словам, произошедшее отражает широкую стратегию России по созданию «бесполетной» зоны над большей частью линии фронта.

    Аналитик отмечает: С-400 и истребители с ракетами Р-37М образуют многоуровневую оборону, которая бросает вызов даже такой передовой технике, как F-16. Он напомнил, что в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году истребители совершили тысячи вылетов, нанося удары по иракским целям благодаря поддержке самолетов AWACS, заправщиков и средств радиоэлектронной борьбы. Сейчас же в зоне СВО F-16 действуют в условиях ограниченной инфраструктуры.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    13 апреля 2025, 03:20 • Новости дня
    МВД сообщило о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мошенники, представляясь сотрудниками поликлиник, взламывали личные кабинеты на портале Госуслуг и использовали их в корыстных целях, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

    В ведомстве предупредили, что неизвестные звонят гражданам, представляясь работниками поликлиник, и предлагают пройти диспансеризацию, передает ТАСС. Для записи злоумышленники просят назвать код из СМС, который служит для входа в личный кабинет на портале Госуслуг.

    После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту и могут распоряжаться им в своих интересах. В МВД отмечают, что на этом аферисты не останавливаются. Пострадавшему может позвонить другой человек и заявить, что личный кабинет взломан. Он рекомендует связаться с поддержкой по поддельному номеру.

    Далее жертва, в панике осознав взлом, звонит в фальшивую техподдержку. Там советуют обратиться в Росфинмониторинг, якобы для спасения средств. Для этого просят заполнить заявление и приложить фото банковских карт, с которых затем производят списания.

    Ранее в Министерстве цифрового развития заявили о внедрении нового механизма защиты данных пользователей на портале «Госуслуги». Планируется ввести 72-часовое ограничение доступа к финансовой информации на «Госуслугах» при подозрениях на мошеннические действия.

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    13 апреля 2025, 05:00 • Новости дня
    Трамп оценил ход урегулирования украинского конфликта

    Трамп: Процесс урегулирования конфликта на Украине идет хорошо

    Трамп оценил ход урегулирования украинского конфликта
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с урегулированием конфликта на Украине, высказал положительную оценку хода процесса.

    «Посмотрим, что будет, но я думаю, что все идет хорошо», – сказал он в интервью журналистам пресс-пула Белого дома, передает РИА «Новости».

    Американский лидер добавил, что «довольно скоро» ожидаются новости по этому вопросу, подчеркнув, что существуют моменты, когда необходимо «либо доказать делом, либо заткнуться».

    Напомним, в пятницу в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась 4,5 часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

    В Белом доме заявили, что Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

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    13 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    СМИ сообщили о предстоящих переговорах России и Украины в Анкаре

    CNN Turk: Переговоры России и Украины по безопасности судоходства пройдут в Анкаре

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море пройдут в Анкаре 15-16 апреля, сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на Минобороны Турции.

    Телеканал сообщил, что представители России и Украины обсудят вопросы безопасности судоходства в Черном море 15 и 16 апреля. Встреча состоится в штабе ВМС Турции, находящемся в Анкаре. Источник информации ссылается на заявление министерства обороны Турции, которое подтвердило проведение переговоров в указанные даты, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возобновление Черноморской инициативы и попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.

    Эрдоган заверил в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.

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    13 апреля 2025, 13:18 • Новости дня
    ПВО России сбила F-16 ВВС Украины
    ПВО России сбила F-16 ВВС Украины
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский F-16, JDAM и HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что средствами ПВО России был сбит самолет F-16 воздушных сил Украины. Также были поражены восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов, выпущенных из системы залпового огня HIMARS производства США.

    Кроме того, ведомство сообщает о сбитии 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Удары по инфраструктуре военного аэродрома, складам оружия и боеприпасов, а также по центрам подготовки операторов беспилотников были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

    Отмечается, что всего был поражен 141 район, в том числе места временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников, а также места размещения оперативно-тактических ракет.

    Накануне военный летчик ВС России Алексей Воевода рассказал, что истребитель F-16 Вооруженных сил Украины был сбит над Сумской областью, пытаясь уйти от трех ракет, выпущенных ПВО, одна из них настигла цель.

    Напомним, в субботу на Украине сообщили о гибели 26-летнего летчика F-16 Павла Иванова, который награжден тремя орденами. Позже военный эксперт Василий Дандыкин рассказал газете ВЗГЛЯД о версиях гибели украинского летчика на F-16.

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    13 апреля 2025, 09:29 • Новости дня
    Российские военные уничтожили штурмовые группы ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области, что стало известным от российских силовых структур.

    Как сообщает ТАСС, российские военные ликвидировали несколько штурмовых групп из числа Сил специальных операций (ССО) ВСУ в районе хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области. По информации российских силовых структур, украинские вооруженные силы продолжают перебрасывать личный состав в этот район.

    По словам источника, в Сумской области значительные потери несет 67-я отдельная мотострелковая бригада ВСУ. Несколько ее подразделений были уничтожены в окрестностях сел Веселовка и Беловоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, которые они создали для защиты позиций от российских сил.

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    13 апреля 2025, 12:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике, одновременно нанеся поражение украинским подразделениям в нескольких других районах, сообщили в Минобороны.

    Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщает, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили Елизаветовку в ДНР.

    В результате действий подразделений группировки войск «Север» нанесено поражение украинским формированиям в районе Белгородского направления. На Харьковском направлении подразделения атаковали механизированную бригаду и бригаду теробороны в районах населенных пунктов Карасевка и Шубы. Потери составили до 90 военнослужащих, несколько единиц техники и три орудия полевой артиллерии, также были уничтожены три склада боеприпасов, говорится в сообщении.

    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение украинским подразделениям в районах Харьковской области и Донецкой народной республики. Зафиксированы потери ВСУ в количестве до 260 военнослужащих и уничтожение нескольких станций радиоэлектронной борьбы. Также подразделения группировки «Юг» улучшили свое тактическое положение, нанеся серьезный урон противнику в Донецкой области, заявили в ведомстве.

    В ходе операции подразделения «Центр» нанесли поражение нескольким украинским бригадам, включая морскую пехоту и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили более 435 военнослужащих и значительное количество техники. Операция также включала воздушные удары и использование артиллерии для уничтожения инфраструктуры и техники противника. Средствами ПВО сбит самолет F-16, несколько управляемых бомб и беспилотников.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, уточнили в пресс-службе.

    «Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Новоандреевка в Запорожской области, Садовое, Никольское и Антоновка в Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей и два склада боеприпасов», – заявили в Минобороны.

    В пятницу в Минобороны сообщили, что в течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области, активными действиями были освобождены Гуево в Курской области, Басовка и Журавка в Сумской области, а группировка «Запад» освободила Катериновку в ДНР.

    10 апреля сообщалось, что российские войска освободили Журавку в Сумской области. До этого Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

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    13 апреля 2025, 06:40 • Новости дня
    ПВО отразила ночную атаку дронов в Ростовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ночью в нескольких районах Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

    Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что силы и средства ПВО отразили ночную атаку дронов в Аксайском, Матвеево-Курганском, Октябрьском и Цимлянском районах.

    По предварительным данным, в результате атаки пострадавших и разрушений на земле нет.

    В субботу вечером российские средства ПВО успешно уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью.

    Во вторник над территорией Ростовской области и акваторией Азовского моря были сбиты пять украинских БПЛА самолетного типа.

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    13 апреля 2025, 04:40 • Новости дня
    ВСУ увеличили применение гексакоптеров «Баба-яга» в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска начали интенсивнее использовать тяжелые гексакоптеры «Баба-яга» в Белгородской области, рассказали в российской группировке «Север».

    Подразделения ВСУ с этими дронами были переброшены на Белгородское направление неделю назад, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в группировке «Север».

    Как сообщил собеседник агентства, российские операторы беспилотных летательных аппаратов активно противодействуют новой угрозе. Они используют разнообразные дроны, включая FPV-аппараты, для уничтожения вражеских гексакоптеров.

    Источник отметил, что до недавнего времени применение гексакоптеров «Баба-яга» на Белгородском направлении было менее значительным, однако в последнее время их количество увеличилось в несколько раз.

    Ранее во время освобождения Успеновки в ДНР оператор российского БПЛА обнаружил вражеский квадрокоптер «Баба-яга», который завис над штурмовиками для сброса снарядов, и уничтожил его тараном.

    В конце марта российские военные из группировки «Запад» сбили тяжелый украинский дрон «Баба-яга» с помощью легкого коптера.

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    13 апреля 2025, 13:54 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных
    Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Общие потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных, было уничтожено 406 танков и 333 боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения объединенной группировки «Север» нанесли значительные потери формированиям ВСУ в Курской области. Отмечается, что поражены формирования двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

    Кроме того, огневые удары были нанесены по живой силе и технике противника в населенных пунктах Сумской области, включая Беловоды, Гнилицу, Локню и другие. За сутки потери ВСУ составили до 190 военных, уничтожены различные виды техники, включая танк, боевую машину пехоты и реактивную систему залпового огня «Град», уточнили в пресс-службе.

    Общие потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении включают более 74 тыс. военнослужащих, 406 танков и 333 боевые машины пехоты. Кроме того, уничтожены 54 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая HIMARS и MLRS производства США, и 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов. Операция по уничтожению сил ВСУ продолжается, заявили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, которые они установили для защиты позиций от российских сил.

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    13 апреля 2025, 20:23 • Новости дня
    Водитель грузовика погиб в Белгородской области при ударе украинского дрона

    Tекст: Ольга Иванова

    Водитель грузовика погиб в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в поселке Ракитное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в поселке Ракитное. В результате удара водитель грузовика получил смертельные ранения и скончался на месте. Гладков выразил соболезнования семьям погибшего от имени всех жителей области.

    Ракитянский район, в котором произошел инцидент, расположен в северо-западной части Белгородской области. Этот район не имеет непосредственной границы с Украиной, на севере он граничит с Беловским районом Курской области, а на западе – с Краснояружским районом Белгородской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что результате атаки беспилотников на Белгородскую область сбиты несколько дронов, осколками повреждены дом и автомобиль, а также уничтожено частное домовладение в селе Николаевка и повреждено здание социального объекта в Ясных Зорях.

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    13 апреля 2025, 06:00 • Новости дня
    ВСУ бросили все силы на удержание Горналя в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы бросают все имеющиеся у них ресурсы на удержание населенного пункта Горналь в Курской области, сообщили в российской группировке «Север».

    ВСУ активно используют беспилотные летательные аппараты, чтобы ослабить логистику российских войск и сдержать их продвижение, передает РИА «Новости».

    По словам представителей группировки, ранее используемый только ночью в этом районе гексакоптер «Баба-Яга» теперь применяется украинскими силами круглосуточно. Это свидетельствует о попытках противника замедлить продвижение российских подразделений, включая 22-й и 30-й полки, которые уже достигли окрестностей Горналя.

    «Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», – отметили в группировке.

    Ранее подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригаде морской пехоты, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ возле Горналя и Олешни.

    Сообщалось, что российские военнослужащие 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области, где ведут бои с украинскими силами, пытающимися сдержать продвижение с помощью беспилотников и артиллерии.

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    13 апреля 2025, 02:00 • Новости дня
    Мерц исключил членство Украины в ЕС и НАТО до окончания конфликта
    Мерц исключил членство Украины в ЕС и НАТО до окончания конфликта
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил мнение, что Украина не может стать членом Европейского союза и НАТО до завершения текущего вооруженного конфликта.

    «Украина – особый случай во всех отношениях. Это очень большая европейская страна, но это европейская страна, находящаяся в состоянии войны. А страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО или Европейского союза», – сказал он в интервью газете Handelsblatt, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что обещание членства в ЕС остается в силе, как и перспектива вступления в НАТО, но для реализации этих планов необходимо, чтобы конфликт завершился. Мерц также отметил, что у него мало надежды на то, что конфликт на Украине разрешится самостоятельно в ближайшее время.

    Газета Politico писала, что США, Германия и еще пять стран НАТО не согласны с идеей немедленного вступления Украины в альянс из-за опасений прямого военного конфликта с Россией.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что обсуждение вступления Украины в альянс более не актуально.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Москва и Вашингтон согласны, что в контексте урегулирования ситуации на Украине не может идти речь о вступлении Киева в НАТО.

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    13 апреля 2025, 01:00 • Новости дня
    Пожар в доме в Ханты-Мансийске повредил пять квартир

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ханты-Мансийске ликвидировали пожар в многоквартирном доме на Промышленной улице, в результате которого пострадали пять квартир на первом этаже.

    Замначальника Главного управления по государственной противопожарной службе МЧС по Югре Роман Артамонов сообщил, что из шести квартир на первом этаже пострадали пять, передает ТАСС. Были разрушены межкомнатные перегородки.

    На базе средней общеобразовательной школы № 6 развернут пункт временного пребывания для пострадавших жильцов, сообщило правительство Югры в Telegram-канале.

    В региональном главке МЧС подчеркнули, что работы по разбору конструкций продолжаются. На вопрос о возможности нахождения людей под завалами в ведомстве ответили, что на данный момент такой информации нет.

    Напомним, в субботу в Ханты-Мансийске на улице Промышленной произошел пожар в многоквартирном доме, есть пострадавшие.

    В понедельник в центре Уфы при пожаре в квартире пятиэтажного дома погибли два ребенка и их бабушка.

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