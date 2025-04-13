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ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожье
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую, Пологи и Токмак в Запорожье
В воскресенье ВСУ обстреляли из артиллерии три населенных пункта в Запорожье, в результате чего повреждены жилые дома и коммуникации, жертв нет.
Как сообщает РИА «Новости», ВСУ в воскресенье произвели обстрел трех населенных пунктов Запорожской области, что привело к повреждениям инфраструктуры и жилых объектов. Сообщение об этом поступило от вице-губернатора региона Антона Тицкого через его Telegram-канал.
По словам Тицкого, утром была обстреляна Каменка-Днепровская, где повреждены оконные стекла и фасад частного дома. В Пологах в 16.50 мск обстрелу подверглась вышка мобильной связи, установленная на крыше здания. В это же время Токмак стал мишенью обстрелов, в результате чего были повреждены два частных дома, наземный газопровод и линия электропередачи, обесточив 208 абонентов.
Несмотря на интенсивные обстрелы и повреждения, информация о жертвах отсутствует. Власти оперативно занимаются восстановлением поврежденных объектов и обеспечением безопасности жителей.
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