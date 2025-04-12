Tекст: Мария Иванова

Представитель Военной комендатуры ЛНР заявил, что Киев активно использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинского производства для атак на республику. Это подтверждают фрагменты сбитых беспилотников, обнаруженные на месте, передает РИА «Новости».

В пятницу силы ПВО ЛНР сбили три украинских БПЛА, приближавшихся к Луганску. Представитель военной комендатуры уточнил, что среди них был ударный беспилотник самолетного типа PD-2, дальность полета которого достигает до 1,1 тыс. км.

По его словам, в последнее время большая часть сбитых в этом районе дронов были произведены на Украине, что свидетельствует о наращивании использования Киевом собственного производства БПЛА для военных целей в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю ВС России нанесли восемь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и местам сборки и хранения ударных беспилотников.

Между тем в послежнее время Украина сталкивается с трудностями в производстве дронов из-за нехватки запчастей. При этом администрация США вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения.