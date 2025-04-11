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Фигурант дела «Калашникова» дал показания на соучастников
Третий обвиняемый в деле о хищениях у «Калашникова» дал показания против других
Суд в Иваново отправил под домашний арест Юрия Чернышева, который дал показания на других фигурантов дела о хищении более 32 млн рублей у концерна «Калашников».
Суд в Иваново принял решение о домашнем аресте третьего фигуранта дела о хищении у концерна «Калашников» – Юрия Чернышева, сообщает ТАСС.
Чернышев, бывший гендиректор компании «Интертехника», дал показания, изобличающие других участников преступления, хотя свою вину он отрицает. Он также выразил готовность сотрудничать со следствием и заключить досудебное соглашение.
В материалах дела указано, что Чернышев отказывается признать причастность к хищению, однако предоставленные им показания стали важным элементом следствия. Ограничения, наложенные на него, включают запрет на использование мобильной связи и интернета, а также на общение с другими обвиняемыми и свидетелями.
Ранее начало расследования по делу о хищении у концерна «Калашников» привело к аресту технического директора «Интертехники» Алексея Морохова и Алексея Леденева. Оба подозреваемых признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Им вменяется хищение на сумму более 32 млн рублей.
Следствие установило, что закупка некачественных деталей в Китае осуществлялась с явным нарушением условий контрактов с «Калашниковым». Подозреваемые, воспользовавшись бюджетными средствами, нанесли ущерб обороноспособности страны. Продолжается расследование установленных фактов и поиск возможных соучастников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Иваново отправил под домашний арест Алексея Леденева, обвиняемого в мошенничестве на поставках деталей для концерна «Калашников».
Технический директор подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов признал вину в хищении более 32 млн рублей при поставках бракованных деталей концерну «Калашников», заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.
Морохов ранее был арестован по обвинению в мошенничестве при поставках бракованных деталей для концерна «Калашников» с ущербом в 32 млн рублей.