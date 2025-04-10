Россия и США обсудили планы новой встречи по дипломатическим вопросам

Tекст: Ольга Иванова

Россия и США обсудили планы организации новой встречи для устранения раздражителей в двусторонних дипломатических отношениях, передает ТАСС.

Консультации прошли в Стамбуле, по их итогам пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что возглавлявшие делегации заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Сената Коултер и посол России в США Александр Дарчиев обсудили возможность проведения новой встречи по этим вопросам в ближайшее время.

Сроки и место проведения будущей встречи, как и состав участников, будут определены позднее. Государственный департамент США отметил, что нынешний раунд консультаций продемонстрировал сохранение сторонами конструктивного подхода. Такой подход позволяет надеяться на дальнейшее развитие диалога между двумя странами, несмотря на сложные отношения и существующие противоречия.

Ранее стало известно, что консультации между Россией и США по нормализации работы посольств завершились в Стамбуле без каких-либо заявлений для прессы.

Напомним, в четверг в Стамбуле начался второй раунд консультаций между делегациями России и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в Стамбуле обсуждают только двусторонние отношения, темы Украины в повестке дня нет.