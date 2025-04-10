Мишель Обама опровергла слухи о разводе с Бараком Обамой

Tекст: Александра Юдина

Супруга экс-президента США впервые высказалась о слухах о разводе с экс-президентом, передает ТАСС.

В подкасте Work in Progress она выразила удивление по поводу спекуляций, подчеркнув, что ее желание управлять своим временем и принимать собственные решения часто воспринимается неправильно.

Обама пояснила, что во время пребывания первой леди у нее не было возможности распоряжаться своим временем из-за общественной деятельности и необходимости ухода за детьми. Теперь, когда дочери выросли и живут отдельно, она может самостоятельно решать, как проводить свое время, что некоторые интерпретируют как признаки развода.

Супруга Обамы отметила, что как женщина она сталкивается с общественным давлением и боязнью разочаровать окружающих.

По ее мнению, это может объяснять, почему люди склонны верить в слухи о ее личной жизни. Она подчеркнула, что продолжает заниматься публичной деятельностью и уделяет время личным интересам, включая спорт.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило о том, что Джо Байден на предстоящих выборах президента США может уступить место кандидата от Демократической партии экс-первой леди Мишель Обаме.