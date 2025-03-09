Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.0 комментариев
Житель Шебекино пострадал от мины «колокольчик»
В Шебекино мужчина пострадал от взрыва мины, повреждены дом и авто
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что житель Шебекино пострадал в результате взрыва мины «колокольчик», который выбил окна в его доме и повредил автомобиль.
Гладков в Telegram-канале уточнил, что пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, после чего его отправят в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма, баротравма и множественные осколочные ранения ног.
На территории его домовладения были выбиты окна, а легковой автомобиль получил повреждения от осколков. Гладков также сообщил о нападении беспилотника на парковку одного из предприятий в Шебекино, в результате чего четыре автомобиля получили повреждения. В Валуйском округе в поселке Дальний беспилотник атаковал фермерское хозяйство, повредив производственное помещение.