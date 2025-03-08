Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.0 комментариев
НАТО обсудило приостановку обмена разведданными США с Украиной
Politico: НАТО обсуждало последствия паузы США в обмене разведданными с Украиной
НАТО обсуждает последствия решения США о приостановке передачи разведданных Украине и возможные варианты реагирования, пишет Politico.
НАТО обсуждает, как справиться с последствиями приостановки передачи разведданных США Киеву, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию газеты Politico. В публикации говорится, что союзники Альянса изучают варианты решения проблемы, вызванной объявлением американской стороной о временной паузе в обмене разведданными с Украиной.
Согласно источнику издания, членам НАТО не запрещено делиться американскими разведданными с Киевом, однако такой обмен может быть значительно ограничен. Это создает дополнительные сложности для Украины, которая рассчитывает на поддержку союзников в текущей ситуации.
Бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд подчеркнул, что решение США пагубно для ситуации на Украине. Он отметил, что сокращение поставок оружия приведет к масштабным последствиям лишь через несколько месяцев, однако европейские страны могут частично смягчить эти последствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, занимавшиеся данными спутников для Киева западные специалисты покинули Украину, а ранее компания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам.