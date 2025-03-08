НАТО обсудило приостановку обмена разведданными США с Украиной

Politico: НАТО обсуждало последствия паузы США в обмене разведданными с Украиной

Tекст: Дмитрий Зубарев

НАТО обсуждает, как справиться с последствиями приостановки передачи разведданных США Киеву, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию газеты Politico. В публикации говорится, что союзники Альянса изучают варианты решения проблемы, вызванной объявлением американской стороной о временной паузе в обмене разведданными с Украиной.

Согласно источнику издания, членам НАТО не запрещено делиться американскими разведданными с Киевом, однако такой обмен может быть значительно ограничен. Это создает дополнительные сложности для Украины, которая рассчитывает на поддержку союзников в текущей ситуации.

Бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд подчеркнул, что решение США пагубно для ситуации на Украине. Он отметил, что сокращение поставок оружия приведет к масштабным последствиям лишь через несколько месяцев, однако европейские страны могут частично смягчить эти последствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, занимавшиеся данными спутников для Киева западные специалисты покинули Украину, а ранее компания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам.