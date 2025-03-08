На Украине ослабла критика 8 Марта после сокращения USAID

Tекст: Александра Юдина

По его словам, критика празднования Международного женского дня на Украине, обычно называемого «советским пережитком», заметно сократилась после того, как США приняли решение уменьшить программы USAID на украинской территории, передает РИА «Новости».

Гончаренко добавил, что раньше в украинских медиа публиковались материалы, осуждающие поздравления и подарки в этот день.

По мнению Гончаренко, сокращение финансирования со стороны USAID привело к уменьшению критики праздника, и общественное мнение частично вернулось к более традиционным взглядам на эту дату.

Он подчеркнул, что без поддержки в виде грантов критика практически исчезла, и украинцы возвращаются к празднованию, как это было раньше, с поздравлениями и дарением цветов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

Вскоре Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство по международному развитию США заморозило проекты проекты на Украине по указанию правительства.