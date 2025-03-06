ФСБ: Мошенники руководили поджогом здания правительства во Владимире

Tекст: Алексей Дегтярев

Житель Владимира 2000 года рождения предпринял попытку поджога здания регионального правительства и автомобилей в апреле 2024 года, мошенники давали ему через мессенджер и видеозвонок, указало ведомство, передает ТАСС.

По информации следствия, злоумышленник подготовил самодельные взрывные и зажигательные устройства по предложенной инструкции. 13 апреля он попытался поджечь здание правительства Владимирской области и автомобили, включая служебный правительственный автомобиль, припаркованный у главного входа.

Во время всех его действий мошенники контролировали его визуально и давали подсказки через беспроводные наушники. После неудачной попытки поджога злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ. Он пытался оказывать сопротивление.

Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконный оборот взрывчатых веществ и применение насилия в отношении представителей власти. Материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд.

Ранее петербуржца Юрия Петраша арестовали за попытку поджечь двери здания управления ФСБ на Литейном проспекте.