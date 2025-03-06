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ФСБ: Мошенники руководили поджогом здания правительства во Владимире
Молодой человек из Владимира в 2024 году пытался поджечь здание регионального правительства, он действовал под руководством телефонных мошенников, которые давали ему инструкции через видеозвонок и наушники, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Житель Владимира 2000 года рождения предпринял попытку поджога здания регионального правительства и автомобилей в апреле 2024 года, мошенники давали ему через мессенджер и видеозвонок, указало ведомство, передает ТАСС.
По информации следствия, злоумышленник подготовил самодельные взрывные и зажигательные устройства по предложенной инструкции. 13 апреля он попытался поджечь здание правительства Владимирской области и автомобили, включая служебный правительственный автомобиль, припаркованный у главного входа.
Во время всех его действий мошенники контролировали его визуально и давали подсказки через беспроводные наушники. После неудачной попытки поджога злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ. Он пытался оказывать сопротивление.
Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконный оборот взрывчатых веществ и применение насилия в отношении представителей власти. Материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд.
Ранее петербуржца Юрия Петраша арестовали за попытку поджечь двери здания управления ФСБ на Литейном проспекте.