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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    23 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    4 комментария
    6 марта 2025, 12:50 • Новости дня

    ВСУ использовали юношей и штрафников в качестве бесплатной рабочей силы

    Пленный сообщил, что ВСУ привлекают молодежь и штрафников в качестве бесплатной рабочей силы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские вооруженные силы активно привлекают юношей и бывших заключенных в качестве бесплатной рабочей силы, оставляя их без официального оформления и зарплат, рассказал пленный солдат.

    Пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Жигалкин рассказал, что Вооруженные силы Украины активно набирают в свои ряды молодежь и штрафников в качестве бесплатной рабочей силы. Этих солдат, как правило, оставляют без официального оформления и зарплат, передает ТАСС.

    Жигалкин сообщил: «Кому-то взамен обещают золотые горы, какие-то сторонние выплаты. Мне обещали, что моя зарплата будет идти на командира, а он будет отдавать мне. Но ничего не было».

    По словам Жигалкина, на Украине такой порядок набора новобранцев стал традицией. Жигалкин сам оказался на линии фронта повторно после дезертирства. В лагере в Черкассах с ним находились десятки новобранцев, некоторые из них согласились на участие в конфликте на «особых условиях».

    Он добавил, что солдат без оформления отправляют на фронт без телефонов, ограничивая их связь с внешним миром. «Заметают следы, просто используют как пушечное мясо», – заявил пленный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские Вооруженные силы перебросили 18-летних солдат в Курскую область для усиления войск, также стало известно о мобилизации больного раком в ВСУ, а ранее сообщалось, что мобилизованный послушник скончался в учебном центре Украины.

    5 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    В США заявили о пересмотре всех отношений с Украиной

    Уолтц заявил, что США пересматривают все аспекты отношений с Украиной

    В США заявили о пересмотре всех отношений с Украиной
    @ Annabelle Gordon/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

    Уолтц, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли остается приостановленной передача Вашингтоном Киеву разведывательной информации, заявил, что США в настоящее время пересматривают все свои отношения с Украиной, передает ТАСС.

    Уолтц также сообщил о переговорах с Украиной по поводу места и даты возможных мирных переговоров, выразив уверенность в достижении мира.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. Fox News и Bloomberg со ссылкой на Пентагон сообщили о том, что Вашингтон приостановил всю военную помощь Украине.

    Коментарии (8)
    5 марта 2025, 22:23 • Новости дня
    Sky News: США развернули самолеты с оружием для Киева в воздухе

    Sky News: США приказали развернуть в воздухе самолеты с оружием для Украины

    Sky News: США развернули самолеты с оружием для Киева в воздухе
    @ US DOD/EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    США приняли решение вернуть самолеты с военной техникой для Киева после приказа о приостановке помощи Украине, сообщил телеканал Sky News.

    Источник телеканала сообщил, что самолеты США, несущие вооружение для Киева, были вынуждены развернуться в воздухе после получения приказа о приостановке военной помощи Украине. Это произошло в период, когда Соединенные Штаты активно перебрасывали военную технику на Украину, передает RT.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot могут закончиться на Украине за несколько недель после решения президента США остановить военную помощь Киеву.

    Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл заявил, что США отключили Украине системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных систем HIMARS.

    Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной.

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    5 марта 2025, 23:05 • Видео
    США предали Украину. Теперь официально

    В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

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    6 марта 2025, 05:55 • Новости дня
    США признали конфликт на Украине прокси-войной с Россией

    Госсекретарь США назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией

    США признали конфликт на Украине прокси-войной с Россией
    @ Aaron Schwartz/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией, подчеркнув необходимость его завершения.

    Рубио отметил, что США активно поддерживают Украину в этом конфликте, в то время как Россия стоит на другой стороне, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность как можно скорее положить конец этой прокси-войне, учитывая угрозы, которые она несет для глобальной безопасности. Рубио акцентировал внимание на том, что конфликт происходит между странами, обладающими ядерным оружием, что делает ситуацию особенно опасной.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, подчеркнув катастрофические потери украинской армии и роль конфликта как прокси-войны НАТО против России.

    Коментарии (17)
    5 марта 2025, 23:49 • Новости дня
    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля

    Российские войска вышли на окраины села на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей

    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Передовые отряды группировки «Восток» достигли окраин села Вольное Поле, расположенного на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины, где начались бои за его освобождение.

    Российские войска группировки «Восток» подошли к окраинам села Вольное Поле, сообщает РИА «Новости». Село расположено на стыке границ российских регионов: Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью Украины.

    По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, войска достигли этого населенного пункта после освобождения соседнего села Привольное. Оба этих села находятся на западе Донецкой Народной Республики (ДНР).

    «Наши войска после освобождения Привольного продвинулись вперед и вошли на окраины села Вольное Поле. За его освобождение начались бои», – отметил Рогов. Он добавил, что Вольное Поле находится в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью Украины.

    Рогов также сообщил, что боевые действия уже идут на высотах севернее Вольного Поля, где расположены ключевые опорные пункты боевиков ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы активизировали боевые действия на границе ДНР и Запорожья, ведя наступление в районах населенных пунктов Вольное поле, Днепроэнергия и Веселое.

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    5 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Военкома из Ивано-Франковска оштрафовали за мобилизацию россиянина

    Украинский военком незаконно мобилизовал россиянина и получил штраф 17 тыс. гривен

    Tекст: Максим Попов

    Суд в Ивано-Франковске оштрафовал сотрудника ТЦК за незаконную мобилизацию гражданина России, который не подлежал призыву на службу, сообщило «Захид.нет».

    По информации издания, в Ивано-Франковской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) незаконно мобилизовал гражданина России, передает ТАСС. Инцидент произошел 6 февраля, когда местный военком, зная, что у мужчины нет украинского гражданства и он не подлежит призыву, направил его на военно-врачебную комиссию.

    После прохождения комиссии россиянин был поставлен на воинский учет и включен в списки мобилизованных для отправки в воинскую часть. Однако невеста мобилизованного обратилась в прокуратуру, что привело к судебному разбирательству. Как итог, на военкома был составлен административный протокол за превышение служебных полномочий, и суд назначил ему штраф в размере 17 тыс. гривен, что эквивалентно 408 долларам по нынешнему курсу.

    На судебное заседание военком не явился, однако он подал заявление о признании вины. Издание не сообщает о дальнейшей судьбе мобилизованного россиянина.

    До этого газета ВЗГЛЯД написала, как в Харькове украинский военком сбил велосипедиста и отправил его в армию.

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    5 марта 2025, 21:51 • Новости дня
    Economist: США отключили Украине системы целеуказания для HIMARS
    Economist: США отключили Украине системы целеуказания для HIMARS
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл заявил, что США отключили Украине системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных систем HIMARS.

    Сообщение о прекращении предоставления данных было опубликовано корреспондентом журнала Economist Оливером Кэрроллом в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости». Как пишет журналист, Америка приняла решение отключить ключевую линию связи, через которую Украина получала информацию о воздушных атаках, и целеуказания для систем HIMARS.

    Кэрролл уточнил, что отключение произошло в 14:00 по киевскому времени (15:00 мск). Он добавил, что Украина теперь лишена возможности получать в реальном времени информацию для осуществления дальних ударов.

    Ранее США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, о чем заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Также сообщалось, что американские власти запретили британским службам передавать Украине разведданные на фоне позиции Зеленского.

    Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что для Украины окажется критичным, если США перестанут делиться данными спутниковой разведки и запретят это делать европейским партнерам. По его словам, такой шаг приведет к резкому сокращению числа и эффективности украинских дальних ударов.

    Коментарии (9)
    5 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют поехать в Вашингтон для участия в переговорах, цель которых пока не раскрыта, заявил Елисейский дворец.

    Елисейский дворец подтвердил информацию о предстоящей поездке президента Франции, премьер-министра Великобритании и украинского президента в Вашингтон, передает ТАСС.

    Официальный представитель правительства Франции Софи Прима на брифинге в Париже отметила, что точная дата визита пока не определена. Ожидается, что встреча состоится в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии и президент Франции запланировали визит в Вашингтон вместе с Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США.

    Политолог Вадим Трухачев заявил, что в Белом доме не воспринимают Стармера, Макрона и Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал.

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    5 марта 2025, 21:34 • Новости дня
    Объявлены сроки исчерпания запасов ракет Patriot на Украине без поставок США

    CNN: Киеву грозит дефицит ракет для Patriot через несколько недель без поставок США

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти могут столкнуться с нехваткой ракет для зенитных комплексов Patriot уже в ближайшие недели, если не будет новых поставок от США, передает CNN.

    Как сообщает CNN, запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве могут истощиться в течение нескольких недель, если не будут осуществлены новые поставки из США. Украинский чиновник отметил, что в настоящее время нет альтернативы, способной заменить комплексы Patriot. Однако точное количество оставшихся ракет для американских комплексов по-прежнему неясно.

    Телеканал CNN подчеркивает, что отсутствие ясности в вопросе о запасах ракет вызывает обеспокоенность среди украинских властей. Комплексы Patriot играют ключевую роль в обороне Киева, и их утрата может значительно ослабить обороноспособность Украины.

    По данным CNN, Киев остается в ожидании решений Вашингтона о дальнейшем снабжении ракетами для комплексов, которые являются одной из основных систем ПВО страны. Между тем, отсутствие четкого ответа со стороны США может стать серьезным вызовом для украинской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник польского министра обороны генерал Мечислав Бенек считает, что без помощи США Украине хватит оружия на два месяца, при этом наибольшие проблемы возникнут с запасами ракет для системы Patriot.

    Приостановка поставок американского вооружения и боеприпасов Украине может увеличить число жертв среди украинских военных из-за невозможности поддерживать эффективную оборону против атакующих сил. ВСУ совместно с союзниками начали искать замену американским системам ПВО на фоне встречи Трампа с Зеленским.

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    6 марта 2025, 10:35 • Новости дня
    ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины

    Bloomberg: ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины

    ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз разработал стратегии, позволяющие обойти вето Венгрии для поддержки Украины и инвестиций в оборону, чтобы ответить на изменения в политике США, пишет Bloomberg.

    По данным издания, в ЕС разработали стратегии, позволяющие обойти Венгрию, чтобы поддержать Украину и укрепить оборонную промышленность, передает Bloomberg.

    На встречах ЕС обсуждаются инициативы, не требующие согласия всех стран-членов. Предложено выделить 150 млрд евро в виде новых кредитов и расширить финансовые возможности для оборонных расходов.

    Европейские страны ведут переговоры о создании коалиции, которая сможет действовать без поддержки Венгрии.

    Дипломаты подчеркивают, что задача требует более радикальных мер. Также обсуждается возможность мобилизации сотен миллиардов евро через совместные займы, что вызывает противостояние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    По словам Катажины Писарской, председателя Варшавской конференции по безопасности, ЕС планирует применить коалиционную схему для обхода Будапешта.

    Проблема взаимодействия с Венгрией приобретает экзистенциальный характер для ЕС, отмечает агентство.

    Ранее дипломаты Евросоюза выразили обеспокоенность газете Politico возможным срывом саммита из-за позиции Венгрии и поддерживающих ее стран по Украине. До этого ЕС приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков.

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    6 марта 2025, 04:17 • Новости дня
    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину

    ОДКБ готова предложить варианты помощи при отправке военных контингентов ЕС на Украину

    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Организация Договора о коллективной безопасности готова предложить различные варианты помощи, если Евросоюз решит отправить военные контингенты на Украину, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

    Тасмагамбетов отметил, что в европейских столицах регулярно обсуждают возможность отправки военных контингентов на Украину, но до сих пор такие контингенты там официально не появились. Он подчеркнул, что потенциальная отправка войск может создать опасную ситуацию в регионе, сообщили «Известия».

    «При появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках предусмотренных уставными документами организации и, разумеется, одобренных всеми государствами-членами», – заявил Тасмагамбетов.

    Генсек также выразил сомнения, что население Евросоюза поддержит решение о развертывании своих военных на Украине. Он добавил, что даже участие контингентов в полицейских или наблюдательных миссиях может стать бременем для европейского общества.

    Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

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    5 марта 2025, 16:20 • Новости дня
    Уолтц: США обсуждают с Украиной место и дату мирных переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о переговорах с Украиной по поводу места и даты возможных мирных переговоров, выразив уверенность в достижении мира.

    Уолтц заявил в интервью телеканалу Fox News, что американская администрация ведет обсуждение с Украиной о проведении возможных мирных переговоров, передает РИА «Новости». Он отметил, что рассматриваются вопросы о месте и дате, а также составе команд для участия в переговорах.

    Советник американского лидера подчеркнул, что это является позитивным шагом к началу переговоров, целью которых будет достижение мира.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине на данный момент не проводятся.

    Она также заявила, что по итогам встреч между Россией и США наметились определенные развязки, хотя ряд вопросов остается нерешенным.

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    6 марта 2025, 07:29 • Новости дня
    США тайно обсудили выборы на Украине с оппонентами Зеленского

    Politico: США тайно обсудили с оппонентами Зеленского выборы на Украине

    США тайно обсудили выборы на Украине с оппонентами Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом провел секретные обсуждения о выборах на Украине с оппонентами Владимира Зеленского, включая экс-премьера Юлию Тимошенко и членов партии бывшего главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Американские чиновники Белого дома провели тайные переговоры с рядом оппонентов Зеленского, в числе участников обсуждений были Тимошенко и Порошенко, передает РИА «Новости».

    По информации издания, переговоры касались возможности проведения срочных президентских выборов на Украине.

    Вашингтон уверен, что Зеленский не сможет набрать достаточное количество голосов, главным образом из-за утомленности украинцев от продолжающихся боевых действий и общественного недовольства коррупцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) раскритиковал главу Зеленского за отказ уйти в отставку после встречи с президентом США. Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

    Коментарии (9)
    6 марта 2025, 12:24 • Новости дня
    Эксперт объяснила переговоры США с Порошенко и Тимошенко о выборах на Украине

    Политолог Шеслер: США создают пул кандидатов в президенты Украины за спиной Зеленского

    Эксперт объяснила переговоры США с Порошенко и Тимошенко о выборах на Украине
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Белый дом посылает сигнал Киеву, что Владимир Зеленский должен уйти с политической арены. Вашингтон создает для потенциальных президентских выборов свой пул кандидатов, которые будут более сговорчивыми в диалоге с командой американского лидера Дональда Трампа, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о тайных переговорах США по выборам с оппонентами Зеленского.

    «В американском обществе серьезно растет негативное отношение лично к Владимиру Зеленскому. В самых популярных подкастах потоком идет разоблачение коррупции, демонстрируются картинки жесткой «бусификации», Киев обвиняют в нарушении прав человека», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Так американское общество готовится к тому, что Зеленский и его сторонники неприемлемы не только для России, но и для США. А поскольку скамейка запасных в украинской политике не слишком велика, Вашингтон постепенно реанимирует таких давно ушедших персонажей, как экс-премьер Юлия Тимошенко или бывший президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», – указала собеседница.

    «Белый дом пытается найти с ними общий язык и выяснить, насколько перспективно будет их участие в потенциальных выборах. Это все говорит о том, что США делают ставку на смену власти на Украине и намереваются убрать Зеленского с политической арены», – продолжила она.

    «Порошенко и Тимошенко куда сговорчивей и послушнее, чем Зеленский. Они знают свое место, четко понимают иерархию и не посмеют поднять голос на Трампа или вице-президента Джей Ди Вэнса. Так что на данном этапе любой из них более приемлем для Белого дома», – подчеркнула аналитик.

    «Тимошенко, к слову, в глазах американцев имеет имидж последовательного борца с коррупцией, а у Порошенко богатый опыт на международном уровне. Ничего из этого у Зеленского нет. К тому же у них есть мощные политические силы, структуры для обеспечения выборов, партийные организации, активисты. Впрочем, от партии «Европейская солидарность» на выборы может пойти не Порошенко, а бывший главком ВСУ Валерий Залужный, у которого практически нет негативного репутационного шлейфа», – допускает спикер.

    «Стоит также отметить: сам факт обнародования информации об этих тайных переговорах является сигналом нынешним украинским властям, что ими недовольны все в США, а речь о прощении не идет. Однако несмотря на низкий рейтинг Зеленского, у него есть ресурсы для переизбрания даже в условиях тотального контроля за избирательной кампанией. Поэтому Вашингтону нужно его додавить, чем он и занимается», – резюмировала политолог.

    Ранее сообщалось, что Белый дом провел секретные обсуждения о возможных президентских выборах на Украине с оппонентами Зеленского, включая Тимошенко и Порошенко. Вашингтон уверен, что Зеленский не сможет набрать достаточное количество голосов, главным образом из-за утомленности украинцев от продолжающихся боевых действий и общественного недовольства коррупцией, пишет Politico.

    В свою очередь американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) раскритиковал Зеленского за отказ уйти в отставку после встречи с президентом США. В ответ украинский политик заявил, что уйдет со своего поста в «обмен» на членство Украины в НАТО, поскольку тогда посчитает «свою миссию» выполненной, сообщает Sky News. «Но заменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Нужно помешать мне в них участвовать, а это немного сложнее», – добавил он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Вашингтон ищет способ отсечь Зеленского от президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера.

    Коментарии (8)
    5 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Сбитый украинский летчик выложил видео полета на F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пилот украинских Воздушных сил Вадим Ворошилов опубликовал видео, снятое во время полета на американском истребителе F-16, полет проводился над подконтрольной киевскому режиму территорией.

    В ролике запечатлено, как истребитель летит над территорией Украины, а также зафиксированы американские управляемые ракеты класса «воздух-воздух» с инфракрасной головкой самонаведения, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель».

    Во время записи видео Ворошилов выразил благодарность США и американскому народу за поддержку. Летчик является подполковником Воздушных сил Украины, имеет позывной «Карайа», в честь немецкого летчика Эриха Хартмана. Однажды его уже сбили ВКС России, но он смог выжить.

    В конце февраля сообщалось, что переданные киевскому режиму F-16 стали чаще приближаться к границе России в районе Курской области.

    Коментарии (6)
    6 марта 2025, 07:13 • Новости дня
    NYT: Помощь Украине возобновится после уступок Зеленского

    New York Times: Помощь Украине возобновится после уступок Зеленского

    NYT: Помощь Украине возобновится после уступок Зеленского
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители администрации США считают, что пауза в оказании помощи Украине будет недолгой, если Киев уступит требованиям Белого дома, пишет газета New York Times.

    По данным издания, представители администрации президента США выразили предположение о том, что приостановка помощи Украине будет носить временный характер, передает РИА «Новости».

    Это, по их мнению, возможно в случае, если Зеленский согласится на выполнение определенных условий, выдвинутых Белым домом.

    В публикации также отмечается, что данное предположение отражает текущую стратегическую позицию Вашингтона в отношении Киева и является частью более широкого политического контекста.

    Пентагон приостановил военную помощь Украине с 2:00 мск вторника. США приняли решение вернуть самолеты с военной техникой для Киева после приказа о приостановке помощи Украине.

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    Авторынок в России ждет шоковый год

    Продажи новых автомобилей в России серьезно рухнули в феврале – сразу на четверть, на дилерских складах наблюдается затоваривание. Этот год может оказаться одним из самых худших – предпосылок для оптимизма практически нет. Беспочвенные надежды россиян на возвращение в страну западных автомобильных брендов, по мнению участников рынков, только вредят. Стоит ли ждать снижения цен на машины, которые так плохо продаются? Подробности

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    Россия наказала Японию за второй круг русофобии

    В Японии изображают возмущение тем, что Россия расширила санкции против этой страны, включив в черный список главу МИД, хотя поступает так с дипломатами высшего уровня крайне редко. За что Такэси Ивая удостоен особой «высокой чести» стать в РФ персоной нон-грата? Он знает, за что. Подробности

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    «Село то же, а страна другая». Как поменялись герои у забайкальцев

    Еще относительно недавно жители маленького забайкальского села Усть-Борзя радовались тому, что их земляк в составе рейв-группы Little Big будет представлять Россию на «Евровидении». Спустя пять лет спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД вновь приехал в Забайкалье, где теперь в почете совершенно иные герои и совсем другие песни. Подробности

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    США повышают уязвимость Украины

    США поставили на паузу обмен разведданными с Украиной. Из утечек в западных СМИ следует, что это ограничит способность ВСУ наносить дальнобойные удары, а также скажется на оборонительных способностях противника. Насколько достоверна эта информация и как подобная пауза повлияет на ход СВО? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • США предали Украину. Теперь официально

      В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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