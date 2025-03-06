Пленный сообщил, что ВСУ привлекают молодежь и штрафников в качестве бесплатной рабочей силы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Жигалкин рассказал, что Вооруженные силы Украины активно набирают в свои ряды молодежь и штрафников в качестве бесплатной рабочей силы. Этих солдат, как правило, оставляют без официального оформления и зарплат, передает ТАСС.

Жигалкин сообщил: «Кому-то взамен обещают золотые горы, какие-то сторонние выплаты. Мне обещали, что моя зарплата будет идти на командира, а он будет отдавать мне. Но ничего не было».

По словам Жигалкина, на Украине такой порядок набора новобранцев стал традицией. Жигалкин сам оказался на линии фронта повторно после дезертирства. В лагере в Черкассах с ним находились десятки новобранцев, некоторые из них согласились на участие в конфликте на «особых условиях».

Он добавил, что солдат без оформления отправляют на фронт без телефонов, ограничивая их связь с внешним миром. «Заметают следы, просто используют как пушечное мясо», – заявил пленный.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские Вооруженные силы перебросили 18-летних солдат в Курскую область для усиления войск, также стало известно о мобилизации больного раком в ВСУ, а ранее сообщалось, что мобилизованный послушник скончался в учебном центре Украины.