Вооруженные силы Украины мобилизовали человека со злокачественной опухолью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины мобилизовали мужчину с раковым заболеванием, передает ТАСС. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Сергей Баранюк Минобороны. По словам Баранюка, мобилизация в ВСУ проходит без учета здоровья призывников.

Баранюк также отметил, что мобилизованные с серьезными заболеваниями не в состоянии выполнять боевые задачи. По его словам, на кладбище в его городе насчитывается около ста могил солдат ВСУ. Он добавил, что еще сто молодых людей уже служат, а пожилых граждан численностью до ста человек могут мобилизовать. «Получается, что каждый третий уже погиб», – подытожил он.

Военный признался, что до конца специальной военной операции предпочел бы оставаться в плену, опасаясь повторной отправки на фронт или преследований на Украине: «На Украине меня или опять отправят на фронт, или будут пытать, или я случайно умру», – пояснил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в ВСУ появились шевроны с надписью «бусифицирован ТЦК». Мобилизованные украинские солдаты опасаются возвращаться домой после обмена, чтобы не подвергнуться повторной мобилизации. В учебном центре Украины скончался мобилизованный послушник.