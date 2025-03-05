Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
Twitch оштрафовали в России на 13 млн рублей
Компания Twitch Interactive оштрафована на 13 млн рублей за нарушение российского законодательства о персональных данных, такое решение принял Таганский суд Москвы.
Twitch Interactive признана виновной по статье «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных», указали в суде, передает ТАСС.
Штраф составил 13 млн рублей.
В июле 2024 года суд оштрафовал Twitch на 1 млн рублей.