Экс-министр Польши Схетина считает, что Европа не заменит помощь США Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина в эфире Польского радио высказал мнение, что Европа не может заменить поддержку США Украине, сообщает РИА «Новости». По его словам, американская помощь настолько значима, что европейские страны не в состоянии компенсировать ее в полном объёме.

Схетина подчеркнул, что в связи с таким положением дел ситуация для президента Украины Владимира Зеленского становится все более сложной. Он отметил, что, несмотря на оказываемую Европой помощь, ееобъемы остаются недостаточными для удовлетворения всех потребностей Украины.

По мнению экс-министра, Европа уже три года поддерживает Украину в вопросах военной техники, обучения солдат и финансовой помощи, однако этого недостаточно для замены американской поддержки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе допустили срыв саммита по Украине из-за позиции Венгрии, а Владимир Зеленский поручил выяснить статус военной помощи от Соединенных Штатов. Президент Польши Анджей Дуда считал, что решение Дональда Трампа о приостановке поставок оружия Киеву является частью его переговорной тактики по урегулированию конфликта.