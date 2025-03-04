  • Новость часаКремль дал оценку приостановке военной помощи США Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США вынимают меч из рук киевского режима
    Скачко: Трамп предостерег Зеленского и «партию войны» в Европе
    Маск предложил Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию
    Захарова сравнила Стармера с педофилом в детском саду
    Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом
    ЕС приостановил разработку пакета помощи Киеву из-за вето Венгрии
    Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским
    В Тбилиси спрогнозировали отставку Зеленского и ряда европейских лидеров
    Глава МИД Японии обиделся на запрет во въезде в Россию
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов США больше не станут страной мечты

    За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.

    3 комментария
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    6 комментариев
    4 марта 2025, 11:39 • Новости дня

    Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским

    Politico: Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским

    Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер блока ХДС/ХСС и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил президента США в намеренной эскалации конфликта с Владимиром Зеленским, произошедшего в Овальном кабинете, пишет Politico.

    Лидер немецких консерваторов и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что скандал в Овальном кабинете был «намеренно спровоцирован» американским лидером, пишет Politico.

    По словам Мерца, данный инцидент в Белом доме не был спонтанной реакцией на слова Зеленского, а являлся спланированной акцией.

    Мерц также отметил, что скандал в Вашингтоне, продолжает ряд событий последних недель, включая выступление американской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда вице-президент Джей Ди Вэнс призвал Европу «встать на защиту» и не рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США.

    Несмотря на это, Мерц выразил удивление резкостью обмена репликами в Белом доме и добавил, что подобный тон не способствует решению проблем. Политик подчеркнул важность сохранения американского присутствия в Европе, несмотря на заявления президента США и его министра обороны о невозможности дальнейшей опоры на трансатлантический альянс.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

    Президент США заявил, что тот, кто выступает против сделки по Украине, «не задержится надолго».

    Напомним, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме.

    После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев.

    3 марта 2025, 20:36 • Новости дня
    Трамп назвал хозяина найденного в Белом доме кокаина
    Трамп назвал хозяина найденного в Белом доме кокаина
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предположил, что кокаин в Белом доме летом 2023 года могли оставить Джо Байден или его сын Хантер и пообещал начать расследование.

    Издание Daily Mail приводит слова американского лидера, который заявил, что обнаруженный в Белом доме кокаин могли оставить экс-президент США Джо Байден или его сын Хантер, передает «Комсомольская правда». Он назвал ситуацию отвратительной и пообещал инициировать тщательное расследование этого инцидента.

    По словам главы США, мусорные баки, которые могли содержать улики, были переполнены и грязны, с сотнями или даже тысячами отпечатков пальцев. Однако при проверке баки оказались чистыми, что, по его мнению, наводит на мысль об их преднамеренной очистке.

    В июле 2023 года сообщалось, что на территории Белого дома был обнаружен неизвестный белый порошок, предположительно, кокаин. Секретная служба США доложила президенту страны о том, кто принес пакет с кокаином в Белый дом. СМИ писали, что речь идет о человеке «из окружения семьи» Байдена.

    Ранее Трамп обвинил Байдена в употреблении кокаина.

    Коментарии (8)
    4 марта 2025, 06:58 • Новости дня
    Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом

    Вэнс потребовал от Зеленского согласиться на обсуждение мирных договоренностей для допуска в Белый дом

    Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет снова посетить Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать мирное соглашение по Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо еще, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения», – приводит слова Вэнса РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Вэнс выразил мнение, что мирное соглашение «не сделает никого счастливым», и обеим сторонам придется чем-то пожертвовать. Он отметил, что перепалка Зеленского с президентом США демонстрирует нежелание Киева участвовать в мирном процессе.

    Вице-президент также рассказал, что первые 30 минут встречи глава американского государства стремился быть любезным, несмотря на провокации со стороны Зеленского и его заявления, которые Вэнс считал ложными. Президент США сохранял дипломатичность, несмотря на «уколы» со стороны украинского лидера, сказал Вэнс.

    После провала переговоров украинская делегация пыталась возобновить обсуждение, но получила отказ из-за нежелания говорить о мире и проявленного неуважения, сообщил он.

    «Самая лучшая гарантия безопасности – это дать американцам экономическую перспективу к будущему Украины. Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тыс. военнослужащих из какой-нибудь случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет. Гарантия безопасности, а также экономическая гарантия для Украины – это восстановление страны и обеспечение долгосрочных интересов Америки», – сказал Вэнс.

    Вэнс сказал, что его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке Киева, но в частном порядке они должны донести до Зеленского необходимость прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Белого дома подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго».

    Коментарии (10)
    3 марта 2025, 19:56 • Видео
    Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

    Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    Коментарии (0)
    3 марта 2025, 14:03 • Новости дня
    Американист назвал три возможных наказания Украины Трампом

    Американист Дудаков: США могут лишить Украину спутниковых данных

    Американист назвал три возможных наказания Украины Трампом
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США есть несколько вариантов наказания Владимира Зеленского за проявленное неуважение к Дональду Трампу. Среди них – аннулирование контрактов на оказание помощи Украине, прекращение сотрудничества в разведсфере, а также инициирование антикоррупционных расследований, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, Трамп в понедельник может рассмотреть вопрос о мерах против Киева.

    «После перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме стоит ожидать, что противостояние Вашингтона и Киева в ближайшие месяцы будет обостряться», – считает американист Малек Дудаков. По его мнению, одним из наказаний Украины за оскорбление и неуважение станет остановка военной помощи со стороны США.

    «Штаты при Трампе не выделяли украинской стороне новых траншей. После ссоры в Овальном кабинете, на мой взгляд, их снова не будет. Более того, Белый дом может аннулировать долгосрочные контракты, например, на поставку Киеву ракет для систем ПВО, которые были заключены еще администрацией Джо Байдена», – детализировал собеседник.

    «Возможно, прекратится сотрудничество США и Украины в разведывательной сфере, в том числе спутниковой», – продолжил Дудаков. Он полагает, что Европа не сможет в полной мере заместить американскую помощь на перечисленных направлениях.

    «Во-первых, там не производятся ракеты для ЗРК Patriot. Да, европейцы могут делать NASAMS или SAMP-T, но речь идет о небольших объемах. К тому же к этим комплексам есть большие вопросы», – пояснил эксперт. «Во-вторых, Европа не способна предложить аналог Starlink», – добавил спикер.

    Еще одним наказанием для Украины может стать усиление давления Вашингтона по вопросу проведения выборов в республике, считает Дудаков. Причем, по его мнению, речь пойдет как об избрании нового президента, так и о замене состава Рады. «Другое дело, что Зеленский пока не готов отходить от власти. Таким образом, он переходит в режим прямого столкновения с американцами, пользуясь тем, что у него есть союзники в Британии и ЕС», – уточнил собеседник.

    Наконец, в США могут инициировать антикоррупционные расследования в отношении освоения ранее выделенных траншей, отметил политолог. «Я не исключаю введения персональных санкций в отношении ближайшего окружения Зеленского, тех людей, вроде Андрея Ермака, которые очевидно нагрели руки», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп в понедельник встретится со своими главными помощниками по национальной безопасности, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры против Киева. Как сообщает The New York Times, во встрече будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны страны Пит Хегсет.

    По словам источника издания, предстоящие дискуссии могут затронуть приостановку или отмену военной помощи Украине, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных и оплаченных администрацией Джо Байдена.

    О том, что США рассматривают возможность полного прекращения поддержки Украины, на прошлой неделе сообщала и газета The Washington Post. Такой вариант развития событий стал обсуждаться после публичной перепалки Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.

    После ссоры в Овальном кабинете бизнесмен и глава Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск заявил о необходимости проверить, что случилось с «сотнями миллиардов долларов» военной помощи для Киева.

    Министр торговли США Говард Латник подчеркнул, что Вашингтон не планирует выделять средства Украине, пока Зеленский не продемонстрирует готовность к мирным переговорам. Тот, напомним, вместо извинений продолжил хамить американцам и выдвинул Трампу условие для новой встречи.

    «Мы достойны равноправного диалога. <...> Для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду (к президенту США)», – сказал Зеленский в Лондоне после саммита по безопасности с европейскими лидерами.

    Он также заявил об отказе Украины подписывать мирное соглашение с потерей территорий. По его словам, если конфликт завершится не так, как считает правильным украинская сторона, «будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость». Напомним, Трамп отмечал, что Украине придется пойти на компромиссы.

    На этом фоне в США звучат призывы отправить Зеленского в отставку. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отметил, что Украину должен возглавить другой политик, если Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры. Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) также предложил Зеленскому уйти в отставку или «измениться».

    В ответ Зеленский лишь нахамил американским политикам. «Я могу дать [Грэму] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. А потом его голос начнет набирать вес, и я буду слышать его как гражданина Украины на тему «Кто должен быть президентом» <...> Президента Украины придется выбирать не в доме Линдси Грэма», – сказал он.

    Зеленский добавил, что сменить его на посту президента будет непросто. «Недостаточно просто провести выборы. Вам нужно будет помешать мне в них участвовать. И это будет немного сложнее», – его слова приводит Sky News.

    Газета ВЗГЛЯД писала, может ли Зеленский подать в отставку или даже быть устраненным физически и кто в таком случае придет к власти на Украине.

    На ваш взгляд
    Каких последствий вы ожидаете от перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме?




    Результаты

    Коментарии (11)
    3 марта 2025, 19:55 • Новости дня
    Стармер заявил о готовности отправить войска Британии на Украину

    Премьер Британии Стармер заявил о готовности отправить военных на Украину

    Стармер заявил о готовности отправить войска Британии на Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Стармер сообщил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину, чтобы сыграть ведущую роль в международных миссиях, передает РИА «Новости». Об этом он заявил в Палате общин.

    Стармер подчеркнул, что Британия готова действовать совместно с другими странами и отправить наземные войска и самолеты для защиты украинского неба. Он отметил, что для успешного проведения таких миссий требуется сильная поддержка со стороны США.

    Ранее Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

    Коментарии (43)
    3 марта 2025, 15:24 • Новости дня
    Грэм возмутился отказом Зеленского уйти в отставку
    Грэм возмутился отказом Зеленского уйти в отставку
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за отказ уйти в отставку после встречи с президентом США, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

    В своем посте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Грэм написал: «К сожалению, до проведения выборов на Украине никто не имеет голоса». Об этом сообщает Breitbart.

    Эти слова стали ответом на реплику журналиста, который сообщил Зеленскому, что Грэм предложил ему уйти в отставку после нескольких неуважительных комментариев, сделанных украинским лидером во время встречи в Овальном кабинете.

    Зеленский в свою очередь описал Линдси Грэма как «очень хорошего парня» и добавил, что мог бы «дать ему» украинское гражданство, и «тогда его голос начнет набирать вес».

    Ранее Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

    Вместе с тем на пресс-конференции он выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Коментарии (7)
    3 марта 2025, 19:34 • Новости дня
    Уолтц: Конфликт с Трампом возник из-за решения Зеленского пересмотреть сделку по недрам
    Уолтц: Конфликт с Трампом возник из-за решения Зеленского пересмотреть сделку по недрам
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц обвинил Владимира Зеленского в провокации конфликта с администрацией Дональда Трампа и в попытках пересмотреть сделку по редкоземельным металлам.

    Уолтц в эфире Fox News заявил, что Зеленский сам спровоцировал конфликт с администрацией президента США в Белом доме, передает РИА «Новости». По его словам, Зеленский неоднократно пытался пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, что привело к обострению ситуации.

    «Большинство видели только последние 10 минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности», – подчеркнул Уолтц.

    Кроме того, он отметил, что затягивание конфликта на Украине не является приемлемым сценарием для Вашингтона. По его словам, на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским обсуждалось продолжение конфликта в течение долгих лет, но это не является вариантом для американской администрации.

    Ранее президент Финляндии Александер Стубб отметил, что напряженные отношения между лидерами США и Украины похожи на ссору в браке.

    Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что президент США лично убедился в верности слов российского президента Владимира Путина о токсичности Зеленского и нежелании Киева проводить переговоры.

    Коментарии (7)
    3 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго

    Трамп заявил о желании России и народа Украины заключить сделку

    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тот, кто выступает против сделки по Украине, «не задержится надолго», Россия и народ Украины хотят заключить сделку, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Сделка может быть заключена очень быстро. Это не должно быть сложной сделкой. Может быть, кто-то не хочет заключать сделку, но если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, этот человек не задержится надолго. Этот человек долго не будет услышан, потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку. Я уверен, что народ Украины хочет заключить сделку. Они страдали больше всех», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что стремится к скорейшему завершению конфликта и не хочет, чтобы тот продолжался годами. Отвечая на вопрос о военной помощи Украине, хозяин Белого дома не дал четкого ответа, заявив, что ситуация стремительно меняется. Он отметил, что переговоры продолжаются и в ближайшее время будет ясно, как станет развиваться процесс. «Я еще даже не обсуждал это», – сказал он.

    Он также коснулся вопроса сделки с Украиной по редкоземельным металлам, подчеркнув, что украинский лидер Владимир Зеленский должен проявить большую благодарность за поддержку США. По словам президента США, сделка не является «мертвой», несмотря на недавние разногласия.

    Американский лидер прокомментировал заявление Зеленского о том, что конфликт с Россией может затянуться: «Надеюсь, он ошибается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме. После ссоры США разворачивают полномасштабное давление на Киев.

    Российский дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что американские власти убедились в верности слов российского президента Владимира Путина о нежелании Киева проводить переговоры.

    Коментарии (7)
    4 марта 2025, 08:08 • Новости дня
    Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине
    Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон официально подтвердил, что США временно приостановили поставки военной помощи на Украину, не предоставив дополнительных комментариев по этому вопросу.

    Представитель Пентагона подтвердил временную приостановку поставок военной помощи Украине, передает ТАСС.

    «У меня нечего добавить к этому», – отметил источник.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго».

    Коментарии (9)
    4 марта 2025, 01:27 • Новости дня
    Ирландию заподозрили в намерении направить военных на Украину

    Посол Филатов заявил о планах Ирландии «развязать себе руки» для отправки военных в другие страны без санкции СБ ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Ирландские власти хотят «развязать себе руки», чтобы направлять миротворцев за рубеж без одобрения Совета Безопасности ООН, заявил посол России Юрий Филатов, задавшись вопросом, не подразумевается ли направление военных на Украину.

    В Ирландии действует система «тройного замка», требующая одобрения правительства, парламента и СБ или Генассамблеи ООН для отправки за рубеж более 12 военнослужащих. Кабмин внесет 4 марта в парламент законопроект, который позволит направлять военных без санкции СБ. Министр иностранных дел и обороны страны Саймон Харрис назвал недопустимой ситуацию, когда решение Дублина зависит от вето постоянных членов СБ ООН.

    «Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН», – приводит слова Филатова ТАСС.

    Он отметил, что данная инициатива может подразумевать отправку ирландских «миротворцев» на Украине. Филатов подчеркнул, что правительство Ирландии не заинтересовано в мирном урегулировании конфликта на Украине, а подобные шаги вписываются в нынешнюю позицию страны.

    «Если Харрису мешает Устав ООН, то об этом надо прямо и четко говорить, а не лукавить, ерзать, выдумывать совершенно необоснованные вещи», – добавил российский посол.

    По словам Филатова, предложение правительства вызвало сопротивление со стороны оппозиции, которая считает его шагом к размыванию военного нейтралитета Ирландии. Дипломат отметил, что одобрение парламентом остается открытым вопросом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Коментарии (6)
    3 марта 2025, 21:37 • Новости дня
    Названа дата обсуждения в США приостановки военной помощи Украине

    Axios: Трамп сегодня обсудит приостановку военной помощи Украине

    Названа дата обсуждения в США приостановки военной помощи Украине
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп планирует в понедельник обсудить приостановку военной помощи Украине на встрече с высокопоставленными чиновниками, пишет Axios.

    Как сообщает Axios, американский президент проведет заседание, на котором обсудит перспективы урегулирования кризиса на Украине, передает ТАСС. Центром внимания станет возможная приостановка военной помощи Киеву.

    По данным портала, во встрече примут участие ключевые фигуры американской администрации, включая вице-президента Джея Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, шефа Пентагона Пита Хегсета и помощника по национальной безопасности Майка Уолтца.

    Издание The New York Times писало, что президент США планирует обсудить с советниками возможное прекращение поставок военной помощи Киеву, что может включать остановку поставок боеприпасов и оборудования, ранее одобренных администрацией экс-президента Джо Байдена.

    Американский лидер сообщил, что во вторник планирует сделать важное объявление, однако не предоставил подробностей.

    Российский дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что власти США убедились в верности слов российского президента Владимира Путина о токсичности Зеленского и нежелании Киева проводить переговоры.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 10:31 • Новости дня
    CNN: ВСУ ощутят последствия приостановки помощи США через несколько дней

    CNN: ВСУ ощутят последствия остановки военной помощи США через несколько дней или недель

    CNN: ВСУ ощутят последствия приостановки помощи США через несколько дней
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для Вооруженных сил Украины уже в ближайшие дни или недели, сообщил телеканал CNN.

    Последствия приостановки американской военной помощи Украине могут быть ощутимы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже в ближайшие дни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN. По словам неназванного американского чиновника, потребуется некоторое время, возможно, несколько дней или недель, чтобы эти последствия стали заметными среди украинских военных.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

    Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия.

    Коментарии (6)
    3 марта 2025, 19:02 • Новости дня
    Вынесен приговор пилотам ВСУ по делу о терроризме
    Вынесен приговор пилотам ВСУ по делу о терроризме
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов признаны виновными в совершении множества преступлений террористической направленности, сообщили во 2-м Западном окружном военном суде.

    Шиманского приговорили к 26 годам заключения, пять лет он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима, передает ТАСС. Морозова приговорили к 22 годам заключения, четыре из них он проведет в тюрьме.

    Обвинение просило назначить каждому по 30 лет лишения свободы.

    Следствие установило, что в апреле 2023 года Александр Морозов и Дмитрий Шиманский на легких воздушных судах А-22 («Летучая лисица») пересекли границу между Россией и Украиной. Их целью было нанесение удара небольшими авиабомбами по нефтеперерабатывающему заводу «Слава» в Брянской области, однако операция завершилась неудачей.

    Самолет Морозова задел линию электропередачи, что привело к его задержанию неподалеку от границы. В то же время Шиманскому удалось продолжить полет и приземлиться уже на территории Тульской области. Напомним, ранее Шиманский и Морозов дали признательные показания.

    Коментарии (3)
    4 марта 2025, 04:27 • Новости дня
    Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине
    Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представитель Белого дома подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине, сообщили Washington Post и Reuters.

    В Белом доме заявили, что «сфокусированы на мире», поэтому союзники США тоже должны быть «привержены этой цели», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению», – приводит слова представителя Белого дома РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Fox News и Bloomberg со ссылкой на источники сообщали, что США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

    Коментарии (2)
    3 марта 2025, 20:45 • Новости дня
    Ганчев: Российские войска продвигаются к Купянску

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России движутся на Купянском направлении у поселка Двуречная Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

    «Наши войска, конечно, продвигаются, в том числе и на правом берегу Оскола около поселка Двуречная, тем не менее враг пытается подтягивать новые резервы и контратаковать», – сказал Ганчев ТАСС.

    По его словам, мирному населению приходится непросто, так как ВСУ при отходе стараются нанести наибольший урон гражданским объектам или самим мирным жителям.

    Ранее Ганчев сообщал, что ВС России находятся в семи километрах от Купянска.

    Коментарии (6)
    4 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Постпред в Вене подчеркнул, что Россия против размещения войск ЕС на Украине

    Постпред России в Вене Ульянов подчеркнул несогласие Москвы с предложением о размещении европейских миротворцев на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Москва категорически против отправки европейских миротворцев на Украину, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов заявил, что при обсуждении данного вопроса «европейские чиновники ставят телегу впереди лошади». Он указал, что механизм реализации договоренностей обсуждают после того, как определились «основные параметры сделки», а не до.

    «Идея гипотетического размещения европейских миротворцев на Украине, мягко говоря, весьма сомнительна как минимум по двум причинам», – заявил он в Telegram.

    Ульянов пояснил, что «миротворцы должны быть беспристрастными», чего нельзя сказать о ЕС. Кроме того, «Россия категорически против».

    Напомним, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

    Коментарии (8)
    Главное
    Российские войска прорвали оборону ВСУ у Загрызово
    NYT: Европа не сможет в ближайшее время заменить военную помощь США Украине
    ФСБ задержала в Воронеже мужчину за шпионаж в пользу Украины
    Премьер Австралии допустил отправку миротворцев на Украину
    Китай ввел пошлины на сельхозпродукцию из США
    Захарова возмутилась скандалом вокруг исполнения «Катюши» на иврите в Молдавии
    Зеленский лишил звания мэра Тбилиси

    Как мир попал в редкоземельную зависимость от Китая

    Тема редкоземельных металлов стала одной из громких в новостной повестке не только США и Украины, но и России. Почему в мире началась борьба за недра, богатые редкоземельными металлами, есть ли у России необходимые для этого технологии и чем нам поможет опыт Китая, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал Александр Топорков, эксперт по поставкам редкоземельных металлов. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»

    После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме бремя ответственности за поддержку Украины пытаются взять на себя страны ЕС и Британия. Но несмотря на жесткие заявления Парижа и Лондона, не все европейцы готовы помогать Киеву в обход Вашингтона. Сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков? Подробности

    Перейти в раздел

    Как устроить морскую блокаду Украины

    Способность Украины сопротивляться критически зависит не только от поддержки США, но и от путей ее морского снабжения. Через порты Одессы и устья Дуная Украина получает западное оружие и вывозит свое зерно. Морская блокада этих портов стала бы сильным ударом по киевскому режиму. Каким образом можно ее устроить? Подробности

    Перейти в раздел

    США вынимают меч из рук киевского режима

    США лишают (пока временно) Украину ключевого ресурса, который все последние три года позволял ВСУ сдерживать российское наступление – поставок американских вооружений. Почему Белый дом решил использовать столь радикальный аргумент в диалоге с главой киевского режима – и какими будут как военные, так и политические последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    • Третья мировая война как цель Украины

      Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............