  • Новость часаПентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»
    Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом
    В Грузии решили вернуть статью «измена родине» для суда над виновниками конфликта 2008 года
    Захарова сравнила Стармера с педофилом в детском саду
    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго
    Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине
    Белый дом обвинил Зеленского в упрямстве
    Москва категорически против отправки европейских миротворцев на Украину
    Глава МИД Японии обиделся на запрет во въезде в Россию
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов США больше не станут страной мечты

    За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.

    0 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Приспособленчество не окупается

    Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

    11 комментариев
    4 марта 2025, 08:11 • Новости дня

    Стоимость биткойна на Binance упала на 10%

    Binance зафиксировала снижение стоимости биткойна на 10% до 83,6 тыс долларов

    Tекст: Мария Иванова

    На платформе Binance стоимость биткойна во время торгов снизилась на 10%, достигнув отметки в 83 598 американских долларов, после чего незначительно восстановилась.

    Стоимость биткойна на платформе Binance в ходе торговой сессии снизилась на десять процентов, достигнув отметки в 83 598 американских долларов к 7.50 мск. Согласно данным торговой площадки, это значительное падение было временным, так как к 7.56 мск биткойн немного восстановил свои позиции и находился на уровне 83 582 долларов, что соответствует снижению на 9,88 процента.

    Ранее, 2 марта 2025 года, стоимость биткойна демонстрировала рост более чем на 10%, превышая отметку в 93 тыс. долларов. Этот рост был связан с оживлением на криптовалютных рынках и позитивными новостями в индустрии.

    Эксперты отмечают, что такие колебания цен на биткойн являются типичными для криптовалютного рынка и могут быть связаны с различными факторами, включая изменения в мировых экономических условиях и настроениях инвесторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января курс биткоина на платформе Binance достиг рекордных 109,588 тыс. долларов, что было на 3,63% выше предыдущего значения.

    Однако в последние недели стоимость биткоина стала снижаться, достигнув отметки в 94 тыс. долларов после введения США новых пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

    Финансовый эксперт Владимир Григорьев выразил мнение, что на курс биткоина будут влиять лояльное отношение президента США Дональда Трампа и ограниченные валютные транзакции в России.

    3 марта 2025, 09:57 • Новости дня
    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи

    Bloomberg: Зеленский готов встретиться с Трампом при определенных условиях

    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, если президент США снова пригласит его для конструктивного диалога и «решения реальных проблем», в том числе для подписания соглашения по минералам, сообщает Bloomberg.

    Зеленский добавил, что Украина готова принять сделку о полезных ископаемых, которая была отложена на прошлой неделе. Эти заявления он сделал в Лондоне после участия в саммите по безопасности с европейскими лидерами, целью которого было заручиться поддержкой Украины, передает Bloomberg.

    В ходе выступления Зеленский подчеркнул необходимость равного диалога, особенно после скандала в Белом доме. Он отметил, что открытое обсуждение этих вопросов не было полезным ни для США, ни для Украины. Зеленский также отказался переходить на английский язык, чтобы избежать возможных искажений своих слов.

    «Я убежден, что ситуация пройдет, и впереди будут более важные вещи. Если президент США пригласит для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду», – заявил Зеленский.

    Он также отметил, что сделка по природным ресурсам с США готова к подписанию министрами, и Украина не отказывается от нее, несмотря на произошедшее.

    Несмотря на то, что Зеленский признал зависимость Украины от поддержки США и выразил уважение к американскому президенту, как к основным политическим партиям США, так и к США в целом, он воздержался от извинений. Он защищал свое право отстаивать достоинство своей страны и ее народа и призвал партнеров проявить понимание страданий, которые пережила Украина. «Я готов к любому формату конструктивных отношений с США», – подчеркнул Зеленский.

    Ранее Зеленский поссорился с главой американского государства прямо в Белом доме в Вашингтоне.

    Спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский не «придет в себя», Украину должен будет возглавить кто-то другой.

    Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в украинском лидере, способном вести переговоры как с Вашингтоном, так и с Москвой, что является важным условием урегулирования конфликта в стране.

    В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста», изменив свою политическую линию.

    Коментарии (48)
    3 марта 2025, 20:36 • Новости дня
    Трамп назвал хозяина найденного в Белом доме кокаина
    Трамп назвал хозяина найденного в Белом доме кокаина
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предположил, что кокаин в Белом доме летом 2023 года могли оставить Джо Байден или его сын Хантер и пообещал начать расследование.

    Издание Daily Mail приводит слова американского лидера, который заявил, что обнаруженный в Белом доме кокаин могли оставить экс-президент США Джо Байден или его сын Хантер, передает «Комсомольская правда». Он назвал ситуацию отвратительной и пообещал инициировать тщательное расследование этого инцидента.

    По словам главы США, мусорные баки, которые могли содержать улики, были переполнены и грязны, с сотнями или даже тысячами отпечатков пальцев. Однако при проверке баки оказались чистыми, что, по его мнению, наводит на мысль об их преднамеренной очистке.

    В июле 2023 года сообщалось, что на территории Белого дома был обнаружен неизвестный белый порошок, предположительно, кокаин. Секретная служба США доложила президенту страны о том, кто принес пакет с кокаином в Белый дом. СМИ писали, что речь идет о человеке «из окружения семьи» Байдена.

    Ранее Трамп обвинил Байдена в употреблении кокаина.

    Коментарии (8)
    3 марта 2025, 19:56 • Видео
    Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

    Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    Коментарии (0)
    3 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    Цены на электроэнергию в части стран Европы упали ниже нуля
    Цены на электроэнергию в части стран Европы упали ниже нуля
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Солнечные электростанции в Германии достигли максимальной выработки энергии с сентября, что привело к падению цен на электроэнергию в некоторых европейских странах ниже нуля, пишет Bloomberg.

    Солнечные электростанции в Германии зафиксировали самую высокую производительность с сентября, что привело к отрицательным ценам в нескольких странах, передает RT со ссылкой на Bloomberg.

    В Германии в один из моментов мегаватт-час электроэнергии стоил минус 17,73 евро. Аналогичные ситуации наблюдались в Нидерландах и Бельгии. Низкие цены объясняются избытком предложения на рынке.

    Ранее сообщалось, что в Прибалтике после выхода из системы БРЭЛЛ наблюдается резкий рост цен на электричество.

    Коментарии (36)
    3 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине

    Сенатор Джабаров: «Мирные» планы Макрона и Стармера не стоят и ломаного гроша

    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские лидеры показали, кто разжигает конфликт. Они вновь хотят обмануть Москву и добиться перемирия на Украине, которое даст возможность накачать ВСУ вооружениями. Это позволит оппонентам с новыми силами продолжить противостояние, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Эммануэль Макрон и Кир Стармер предложили месячный мораторий на воздушные удары по Украине.

    «Когда смотришь на очередной план Британии и Франции по Украине, задаешься вопросом: кто разрабатывает и подписывает эти бумаги», – иронично отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. По его мнению, идея месячного «перемирия в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» нереализуема.

    Американцы, скорее всего, отстранятся от инициативы Эммануэля Макрона и Кира Стармера. Не согласится с планом и Россия. «Как неоднократно говорил Владимир Путин, Москве нужен прочный мир. Предложение Парижа и Лондона не учитывает позицию российской стороны», – указал Джабаров.

    Как считает собеседник, европейские политики продолжают тешить себя идеей нанести поражение России. «Они не понимают, что это невозможно. Российская армия наступает на всех направлениях. Лучшим ответом на план Франции и Британии станет дальнейшее выполнение наших целей», – подчеркнул сенатор.

    Парламентарий отметил, что лидеры Европы показали себя «разжигателями войны», их «мирные» планы по Украине не стоят и ломаного гроша. «Европейцев интересует не мир. Они вновь хотят нас обмануть и добиться перемирия, которое позволит накачать Украину вооружениями, а дальше с новой силой продолжить конфликт», – заключил Джабаров.

    Ранее Франция и Британия разработали план прекращения огня на Украине. Как сообщил Эммануэль Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнил, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе, подчеркнул Макрон. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – сказал он.

    Президент Франции также выразил надежду на «деэскалацию» отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые серьезно ухудшились после перепалки в Белом доме. На фоне обострившихся разногласий между США и Украиной в воскресенье в Лондоне состоялся саммит союзников Киева. 

    Премьер Британии Кир Стармер заявлял, что для прочного мира необходимо обеспечить Украине сильную переговорную позицию, обсудить «европейский элемент гарантий безопасности» и заручиться поддержкой США. «Это и есть пакет, все три части должны быть на месте, и именно над этим я усердно работаю, чтобы свести воедино», – сказал он в интервью BBC.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посчитала, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».

    Коментарии (19)
    3 марта 2025, 19:46 • Новости дня
    Россия ввела бессрочный запрет на въезд главе МИД Японии Такэси Ивая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия приняла решение о запрете въезда девяти японским гражданам, в том числе главе МИД Японии Такэси Ивая, в ответ на санкции со стороны Токио, сообщила пресс-служба российского МИД.

    Россия объявила о введении меры в виде запрета на въезд для девяти граждан Японии, включая министра иностранных дел страны Такэси Ивая, уточнили в ведомстве. В сообщении Министерства иностранных дел РФ отмечается, что решение о бессрочном запрете на въезд было принято в ответ на так называемые санкционные действия официального Токио.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Сигэру Исиба в программной речи перед парламентом озвучил намерение поддерживать Украину и усиливать санкции против России. При этом он заявил о стремлении заключить мирный договор с Россией.

    Коментарии (11)
    3 марта 2025, 14:03 • Новости дня
    Американист назвал три возможных наказания Украины Трампом

    Американист Дудаков: США могут лишить Украину спутниковых данных

    Американист назвал три возможных наказания Украины Трампом
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США есть несколько вариантов наказания Владимира Зеленского за проявленное неуважение к Дональду Трампу. Среди них – аннулирование контрактов на оказание помощи Украине, прекращение сотрудничества в разведсфере, а также инициирование антикоррупционных расследований, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, Трамп в понедельник может рассмотреть вопрос о мерах против Киева.

    «После перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме стоит ожидать, что противостояние Вашингтона и Киева в ближайшие месяцы будет обостряться», – считает американист Малек Дудаков. По его мнению, одним из наказаний Украины за оскорбление и неуважение станет остановка военной помощи со стороны США.

    «Штаты при Трампе не выделяли украинской стороне новых траншей. После ссоры в Овальном кабинете, на мой взгляд, их снова не будет. Более того, Белый дом может аннулировать долгосрочные контракты, например, на поставку Киеву ракет для систем ПВО, которые были заключены еще администрацией Джо Байдена», – детализировал собеседник.

    «Возможно, прекратится сотрудничество США и Украины в разведывательной сфере, в том числе спутниковой», – продолжил Дудаков. Он полагает, что Европа не сможет в полной мере заместить американскую помощь на перечисленных направлениях.

    «Во-первых, там не производятся ракеты для ЗРК Patriot. Да, европейцы могут делать NASAMS или SAMP-T, но речь идет о небольших объемах. К тому же к этим комплексам есть большие вопросы», – пояснил эксперт. «Во-вторых, Европа не способна предложить аналог Starlink», – добавил спикер.

    Еще одним наказанием для Украины может стать усиление давления Вашингтона по вопросу проведения выборов в республике, считает Дудаков. Причем, по его мнению, речь пойдет как об избрании нового президента, так и о замене состава Рады. «Другое дело, что Зеленский пока не готов отходить от власти. Таким образом, он переходит в режим прямого столкновения с американцами, пользуясь тем, что у него есть союзники в Британии и ЕС», – уточнил собеседник.

    Наконец, в США могут инициировать антикоррупционные расследования в отношении освоения ранее выделенных траншей, отметил политолог. «Я не исключаю введения персональных санкций в отношении ближайшего окружения Зеленского, тех людей, вроде Андрея Ермака, которые очевидно нагрели руки», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп в понедельник встретится со своими главными помощниками по национальной безопасности, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры против Киева. Как сообщает The New York Times, во встрече будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны страны Пит Хегсет.

    По словам источника издания, предстоящие дискуссии могут затронуть приостановку или отмену военной помощи Украине, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных и оплаченных администрацией Джо Байдена.

    О том, что США рассматривают возможность полного прекращения поддержки Украины, на прошлой неделе сообщала и газета The Washington Post. Такой вариант развития событий стал обсуждаться после публичной перепалки Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.

    После ссоры в Овальном кабинете бизнесмен и глава Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск заявил о необходимости проверить, что случилось с «сотнями миллиардов долларов» военной помощи для Киева.

    Министр торговли США Говард Латник подчеркнул, что Вашингтон не планирует выделять средства Украине, пока Зеленский не продемонстрирует готовность к мирным переговорам. Тот, напомним, вместо извинений продолжил хамить американцам и выдвинул Трампу условие для новой встречи.

    «Мы достойны равноправного диалога. <...> Для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду (к президенту США)», – сказал Зеленский в Лондоне после саммита по безопасности с европейскими лидерами.

    Он также заявил об отказе Украины подписывать мирное соглашение с потерей территорий. По его словам, если конфликт завершится не так, как считает правильным украинская сторона, «будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость». Напомним, Трамп отмечал, что Украине придется пойти на компромиссы.

    На этом фоне в США звучат призывы отправить Зеленского в отставку. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отметил, что Украину должен возглавить другой политик, если Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры. Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) также предложил Зеленскому уйти в отставку или «измениться».

    В ответ Зеленский лишь нахамил американским политикам. «Я могу дать [Грэму] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. А потом его голос начнет набирать вес, и я буду слышать его как гражданина Украины на тему «Кто должен быть президентом» <...> Президента Украины придется выбирать не в доме Линдси Грэма», – сказал он.

    Зеленский добавил, что сменить его на посту президента будет непросто. «Недостаточно просто провести выборы. Вам нужно будет помешать мне в них участвовать. И это будет немного сложнее», – его слова приводит Sky News.

    Газета ВЗГЛЯД писала, может ли Зеленский подать в отставку или даже быть устраненным физически и кто в таком случае придет к власти на Украине.

    На ваш взгляд
    Каких последствий вы ожидаете от перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме?




    Результаты

    Коментарии (11)
    3 марта 2025, 14:42 • Новости дня
    Михалков назвал победу фильма «Анора» на «Оскаре» подтверждением упадка премии

    Михалков: победа фильма «Анора» на «Оскаре» отражает уровень премии

    Михалков назвал победу фильма «Анора» на «Оскаре» подтверждением упадка премии
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Режиссер Никита Михалков раскритиковал присуждение «Оскара» фильму «Анора», назвав его качество показателем уровня премии, несмотря на его успех на Каннском кинофестивале.

    Никита Михалков, известный режиссер и председатель Союза кинематографистов России, в беседе с ТАСС выразил свое недовольство по поводу присуждения премии «Оскар» фильму «Анора» в номинации «Лучший фильм». По его мнению, качество ленты отражает текущее состояние кинопремии. Ранее Михалков охарактеризовал фильм как «плохой» и недоумевал, почему он вызвал такой резонанс в кинематографическом сообществе.

    Картина «Анора», снятая американским режиссером Шоном Бэйкером, ранее завоевала «Золотую пальмовую ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале в мае 2024 года и три главные награды на церемонии Independent Spirit Awards. В фильме принимали участие российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Однако Борисов не получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

    Сюжет фильма разворачивается вокруг молодой стриптизерши из Бруклина, которая выходит замуж за сына русского олигарха. Пытаясь расторгнуть брак, родители юноши отправляют своего знакомого с помощниками, чтобы разобраться с ситуацией.

    Ранее Борисов признался, что с трудом осознает свою номинацию на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора», но выразил благодарность за оказанную поддержку.

    Коментарии (17)
    3 марта 2025, 19:55 • Новости дня
    Стармер заявил о готовности отправить войска Британии на Украину

    Премьер Британии Стармер заявил о готовности отправить военных на Украину

    Стармер заявил о готовности отправить войска Британии на Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Стармер сообщил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину, чтобы сыграть ведущую роль в международных миссиях, передает РИА «Новости». Об этом он заявил в Палате общин.

    Стармер подчеркнул, что Британия готова действовать совместно с другими странами и отправить наземные войска и самолеты для защиты украинского неба. Он отметил, что для успешного проведения таких миссий требуется сильная поддержка со стороны США.

    Ранее Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

    Коментарии (43)
    3 марта 2025, 21:20 • Новости дня
    Захарова сравнила Стармера с педофилом в детском саду
    Захарова сравнила Стармера с педофилом в детском саду
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы британского правительства о продолжении военной помощи Украине даже после установления мира.

    «Это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», – написала Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

    В понедельник британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Ранее Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

    Коментарии (12)
    4 марта 2025, 06:58 • Новости дня
    Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом

    Вэнс потребовал от Зеленского согласиться на обсуждение мирных договоренностей для допуска в Белый дом

    Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет снова посетить Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать мирное соглашение по Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо еще, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения», – приводит слова Вэнса РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Вэнс выразил мнение, что мирное соглашение «не сделает никого счастливым», и обеим сторонам придется чем-то пожертвовать. Он отметил, что перепалка Зеленского с президентом США демонстрирует нежелание Киева участвовать в мирном процессе.

    Вице-президент также рассказал, что первые 30 минут встречи глава американского государства стремился быть любезным, несмотря на провокации со стороны Зеленского и его заявления, которые Вэнс считал ложными. Президент США сохранял дипломатичность, несмотря на «уколы» со стороны украинского лидера, сказал Вэнс.

    После провала переговоров украинская делегация пыталась возобновить обсуждение, но получила отказ из-за нежелания говорить о мире и проявленного неуважения, сообщил он.

    «Самая лучшая гарантия безопасности – это дать американцам экономическую перспективу к будущему Украины. Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тыс. военнослужащих из какой-нибудь случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет. Гарантия безопасности, а также экономическая гарантия для Украины – это восстановление страны и обеспечение долгосрочных интересов Америки», – сказал Вэнс.

    Вэнс сказал, что его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке Киева, но в частном порядке они должны донести до Зеленского необходимость прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Белого дома подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго».

    Коментарии (7)
    3 марта 2025, 14:21 • Новости дня
    Forbes: Украина начала «деамериканизацию» систем ПВО

    Forbes: Украина начала замену американских систем ПВО на европейские Asters

    Forbes: Украина начала «деамериканизацию» систем ПВО
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ совместно с союзниками начали искать замену американским системам ПВО на фоне встречи Трампа с Зеленским, сообщает Forbes.

    Вооруженные силы Украины и их союзники начали поиск альтернатив американским системам противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    Это произошло после скандала во время встречи Владимира Зеленско с президентом США. Издание подчеркивает, что Украина и Европа не могут более рассчитывать на постоянную поддержку со стороны США.

    По мнению издания, США имеют почти полную монополию на поставки ракет класса «земля – воздух», пусковых установок и радиолокаторов. Процесс замены американских систем ПВО уже начался – и, как предполагает журнал, будет набирать обороты.

    На сегодняшний день на вооружении Украины находятся шесть батарей американских ЗРК Patriot. Украина получает ракеты к ним небольшими партиями, и их запасы могут быстро истощиться, если США прекратят поставки. В будущем предполагается замена американских систем на зенитные ракеты Asters, которые производит европейский консорциум Eurosam.

    Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины столкнулись с дефицитом 203-мм боеприпасов для самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион» из-за прекращения поставок из США.

    Белый дом рассматривает возможные варианты временного или полного прекращения поставок оружия на Украину.

    Коментарии (9)
    3 марта 2025, 21:56 • Новости дня
    Зеленский лишил звания мэра Тбилиси

    Зеленский лишил мэра Тбилиси звания мастера спорта Украины

    Зеленский лишил звания мэра Тбилиси
    @ Alex/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экс-защитник киевского «Динамо» и мэр Тбилиси Каха Каладзе лишился украинского спортивного звания после введения против него санкций.

    Каладзе лишился звания мастера спорта Украины международного класса, сообщает официальный сайт министерства молодежи и спорта Украины. Звание было присвоено ему в мае 1999 года, когда он играл за киевский клуб, передает Ura.ru.

    После завершения карьеры в футболе Каладзе переключился на политику, став мэром Тбилиси. В последнее время его имя оказалось в центре внимания после того, как Владимир Зеленский ввел санкции против экс-футболиста. Сам Каладзе прокомментировал решение, заявив, что оно связано с его деятельностью в интересах другой страны.

    Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе, попавший в список 19 санкционированных Украиной персон, заявил о катастрофическом положении Владимира Зеленского. Напомним, Зеленский подписал указ о введении Украиной санкций против 19 представителей властей Грузии, включая политиков и чиновников.

    Коментарии (7)
    3 марта 2025, 15:24 • Новости дня
    Грэм возмутился отказом Зеленского уйти в отставку
    Грэм возмутился отказом Зеленского уйти в отставку
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за отказ уйти в отставку после встречи с президентом США, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

    В своем посте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Грэм написал: «К сожалению, до проведения выборов на Украине никто не имеет голоса». Об этом сообщает Breitbart.

    Эти слова стали ответом на реплику журналиста, который сообщил Зеленскому, что Грэм предложил ему уйти в отставку после нескольких неуважительных комментариев, сделанных украинским лидером во время встречи в Овальном кабинете.

    Зеленский в свою очередь описал Линдси Грэма как «очень хорошего парня» и добавил, что мог бы «дать ему» украинское гражданство, и «тогда его голос начнет набирать вес».

    Ранее Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

    Вместе с тем на пресс-конференции он выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Коментарии (7)
    3 марта 2025, 11:15 • Новости дня
    Израильские артисты извинились за исполнение «Катюши» в Молдавии

    Музыканты из Израиля извинились за исполнение «Катюши» на фестивале в Кишиневе

    Израильские артисты извинились за исполнение «Катюши» в Молдавии
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    На музыкальном фестивале «Мэрцишор» в Молдавии израильским артистам пришлось извиняться за исполнение песни «Катюша», которая вызвала обвинения в «российской пропаганде».

    Музыкантам из Израиля пришлось извиняться за исполнение знаменитой военной песни «Катюша» на музыкальном фестивале «Мэрцишор» в Молдавии, сообщает ТАСС. После выступления пользователи соцсетей обвинили их в «российской пропаганде».

    Директор Национальной филармонии Светлана Бивол отметила, что исполнение «Катюши» не было запланировано в программе, и выразила сожаление по поводу инцидента. По ее словам, артисты были приняты с распростертыми объятиями, поскольку клезмерская музыка пользуется популярностью в стране.

    В видеообращении израильские исполнители пояснили, что для них «Катюша» считается израильской песней, и они исполнили ее на иврите, добавив несколько русских слов. Однако они извинились за случившееся, подчеркнув, что не хотели никого обидеть.

    Ранее гендиректор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич исполнил строчку из «Катюши» на русском языке в честь победы клуба над немецким «Штутгартом» в матче Лиги чемпионов со счетом 5:1.

    Во Франции во время акции протеста против пенсионной реформы митингующие начали петь песню, мелодия которой похожа на первый куплет знаменитой «Катюши».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, песня эта довоенная, она написана в 1938 году.

    Коментарии (18)
    3 марта 2025, 10:15 • Новости дня
    Bloomberg: Советники Трампа настаивают на отставке Зеленского
    Bloomberg: Советники Трампа настаивают на отставке Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Советники президента США настаивают на том, чтобы Владимир Зеленский ушел в отставку, что усложняет переговоры между двумя лидерами и влияет на инициативы по возобновлению минерального соглашения, сообщает Bloomberg.

    Советники Дональда Трампа настаивают на отставке Владимира Зеленского, сообщает Bloomberg. Несмотря на напряженные отношения, некоторые члены администрации президента США высказались за продолжение переговоров с Украиной. Европейские лидеры, включая Эммануэля Макрона, Джорджу Мелони и Кира Стармера, попытались наладить диалог между Трампом и Зеленским в выходные дни, надеясь вернуть их к переговорам.

    Цель переговоров заключается в возобновлении минерального соглашения, которое планировали подписать президенты, что позволит США иметь интерес в предоставлении Киеву гарантий безопасности. Европейским лидерам предстоит доказать, что Зеленский готов к мирному урегулированию, если Европа будет участвовать в процессе. Бывший посол Британии в НАТО Адам Томсон считает, что предложение должно быть достаточно привлекательным для Трампа, чтобы он захотел участвовать в качестве посредника.

    Тем не менее восстановление связей между Трампом и Зеленским будет сложной задачей. США настаивают на публичных извинениях со стороны Украины, что делает ситуацию еще более запутанной. По словам директора национальной разведки США Тулси Габбард, прежде чем Трамп согласится на новые переговоры, нужно будет восстановить доверие и интерес к добросовестным переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявлял о готовности покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО. Новым поводом для разговоров о его отставке стала публичная ссора Зеленского с президентом США прямо в Белом доме.

    Коментарии (7)
    Главное
    Российские войска прорвали оборону ВСУ у Загрызово
    Автобус с возвращенными с Украины жителями Курской области прибыл в Брянск
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    Ирландию заподозрили в намерении направить военных на Украину
    Китай ввел пошлины на сельхозпродукцию из США
    Захарова возмутилась скандалом вокруг исполнения «Катюши» на иврите в Молдавии
    Зеленский лишил звания мэра Тбилиси

    Как мир попал в редкоземельную зависимость от Китая

    Тема редкоземельных металлов стала одной из громких в новостной повестке не только США и Украины, но и России. Почему в мире началась борьба за недра, богатые редкоземельными металлами, есть ли у России необходимые для этого технологии и чем нам поможет опыт Китая, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал Александр Топорков, эксперт по поставкам редкоземельных металлов. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»

    После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме бремя ответственности за поддержку Украины пытаются взять на себя страны ЕС и Британия. Но несмотря на жесткие заявления Парижа и Лондона, не все европейцы готовы помогать Киеву в обход Вашингтона. Сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков? Подробности

    Перейти в раздел

    Как устроить морскую блокаду Украины

    Способность Украины сопротивляться критически зависит не только от поддержки США, но и от путей ее морского снабжения. Через порты Одессы и устья Дуная Украина получает западное оружие и вывозит свое зерно. Морская блокада этих портов стала бы сильным ударом по киевскому режиму. Каким образом можно ее устроить? Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство Зеленского угрожает ВСУ снятием с американского довольствия

    США разворачивают полномасштабное давление на Украину после ссоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Судя по утечкам в СМИ, Вашингтон обдумывает приостановку военных поставок, а также призывает к организации аудита помощи, оказанной ВСУ еще при Джо Байдене. Помогут ли эти меры усмирить Зеленского и как еще Белый дом может повлиять на его действия? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    • Третья мировая война как цель Украины

      Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............