Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
Бизнесмена из Калуги задержали в ОАЭ по делу о взятке
Калужского предпринимателя задержали в ОАЭ за попытку подкупа чиновника в 1,4 млн рублей для принятия некачественных работ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в региональном управлении ФСБ.
Подозреваемого задержали в Объединенных Арабских Эмиратах, возбуждено уголовное дело, начата процедура экстрадиции в Россию, пояснили в спецслужбе, передает ТАСС.
Согласно версии следствия, предприниматель, имеющий гражданство другого государства, предложил взятку должностному лицу одного из бюджетных учреждений. Сумма работ, за принятие которых обещали деньги, превысила 8 млн рублей. Посредника задержали при передаче 1,4 млн рублей.
Женщина, выступавшая посредником, приговорена к штрафу в размере 4,2 млн рублей.
Ранее в феврале суд арестовал бывшего главу департамента Росгвардии Константина Рябых по подозрению в получении взятки в 15 млн рублей.