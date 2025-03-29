Рогов сообщил о ликвидации наемника из Италии Юрия Превитали под Мелитополем

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы России уничтожили в районе Мелитополя итальянского наемника Юрия Превитали, сообщает ТАСС. Превитали, родившийся в Бергамо, в течение двух лет воевал на стороне Вооруженных сил Украины под позывным «Мега».

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов отметил, что в западных и украинских источниках Превитали упоминался как «мирный волонтер», но на самом деле он был активным участником боевых действий.

В марте 2023 года Превитали вступил в нацистское подразделение «Карпатская сич» в качестве штурмовика. В многочисленных интервью он заявлял о готовности «пожертвовать жизнью в борьбе с россиянами».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы рассматривают граждан Британии и других стран, вступающих в украинские войска, как наемников, которые не имеют права на статус военнопленных.

Между тем наемники из Бразилии сформировали группу Expeditionaries для участия в боевых действиях на стороне Киева, среди них бывшие военные и полицейские.

На Донецком и Харьковском направлениях за прошлый год уничтожили наибольшее число солдат ВСУ и наемников.