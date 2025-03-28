Овечкин вернул «Вашингтон» на лед для прощания с Флери

Овечкин попросил игроков «Вашингтона» вернуться для рукопожатия с Флери

Tекст: Дмитрий Зубарев

Александр Овечкин, капитан клуба НХЛ «Вашингтон», проявил уважение к канадскому вратарю Марку-Андре Флери, попросив своих товарищей по команде вернуться на лед для рукопожатия с голкипером после матча. Об этом сообщает ТАСС.

Флери, который собирается завершить карьеру по окончании текущего сезона, сыграл важную роль в игре против «Вашингтона», которая завершилась со счетом 4:2 в пользу «Миннесоты».

Марк-Андре Флери, 40-летний вратарь с впечатляющей карьерой, является своеобразным антагонистом для Овечкина, поскольку Овечкин забросил ему 41 шайбу за время их встреч в НХЛ. Из этих шайб 28 были заброшены в регулярных чемпионатах, а 13 – в плей-офф. Этот факт делает Флери вратарем, который пропустил наибольшее количество шайб от Овечкина в регулярных чемпионатах.

По ходу своей карьеры Флёри защищал ворота таких команд, как «Питтсбург», «Вегас» и «Чикаго». Наиболее значительные успехи он достиг в составе «Питтсбурга», с которым трижды выигрывал Кубок Стэнли. Кроме того, Флери завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2010 года в составе сборной Канады.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до пяти голов, после того как забросил 886-ю шайбу в НХЛ и набрал 1600-е очко. Овечкин также назвал матч НХЛ и КХЛ первым шагом к снятию ограничений для спортсменов.