Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.3 комментария
Овечкин вернул «Вашингтон» на лед для прощания с Флери
Овечкин попросил игроков «Вашингтона» вернуться для рукопожатия с Флери
Российский нападающий Александр Овечкин организовал возвращение игроков «Вашингтона» на лед после матча с «Миннесотой» для рукопожатия с канадским вратарем Марком-Андре Флери, завершившим карьеру.
Александр Овечкин, капитан клуба НХЛ «Вашингтон», проявил уважение к канадскому вратарю Марку-Андре Флери, попросив своих товарищей по команде вернуться на лед для рукопожатия с голкипером после матча. Об этом сообщает ТАСС.
Флери, который собирается завершить карьеру по окончании текущего сезона, сыграл важную роль в игре против «Вашингтона», которая завершилась со счетом 4:2 в пользу «Миннесоты».
Марк-Андре Флери, 40-летний вратарь с впечатляющей карьерой, является своеобразным антагонистом для Овечкина, поскольку Овечкин забросил ему 41 шайбу за время их встреч в НХЛ. Из этих шайб 28 были заброшены в регулярных чемпионатах, а 13 – в плей-офф. Этот факт делает Флери вратарем, который пропустил наибольшее количество шайб от Овечкина в регулярных чемпионатах.
По ходу своей карьеры Флёри защищал ворота таких команд, как «Питтсбург», «Вегас» и «Чикаго». Наиболее значительные успехи он достиг в составе «Питтсбурга», с которым трижды выигрывал Кубок Стэнли. Кроме того, Флери завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2010 года в составе сборной Канады.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до пяти голов, после того как забросил 886-ю шайбу в НХЛ и набрал 1600-е очко. Овечкин также назвал матч НХЛ и КХЛ первым шагом к снятию ограничений для спортсменов.