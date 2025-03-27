В Германии обвинили США «в переходе на сторону России» в конфликте на Украине

Немецкий депутат Кизеветтер: США перешли на сторону России в конфликте на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает Politico, немецкий депутат Родерих Кизеветтер, представитель партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), заявил, что США «перешли на другую сторону» в конфликте на Украине и больше не являются нейтральным посредником. По его словам, Америка распространяет и продвигает российские нарративы, включая призывы к территориальным уступкам и отказ от членства в НАТО для Украины.

Кизеветтер, который имеет звание полковника в отставке и является советником по вопросам обороны, отметил, что его партия, ХДС, ведет переговоры о создании коалиционного правительства с Социал-демократической партией. Лидер ХДС Фридрих Мерц считается потенциальным кандидатом на пост канцлера Германии. Кизеветтер выразил уверенность, что правительство под руководством Мерца будет придерживаться жесткой позиции по отношению к России и будет осторожнее в своих отношениях с США, особенно если Вашингтон откажется от поддержки Украины.

Заявления Кизеветтера прозвучали на фоне переговоров между США и Россией о мирном соглашении на Украине и возможном возобновлении работы газопровода «Северный поток», который был подорван в результате акта саботажа в 2022 году.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Вашингтон может использовать свое влияние на Европу для возобновления работы этого газопровода, но предложение вызвало негативную реакцию в Берлине. Некоторые члены ХДС обсуждают возможное возвращение к российскому газу после восстановления мира, но Кизеветтер выступает за независимую энергетическую политику.

Депутат бундестага Родерих Кизеветтер имеет скандальную репутацию в Германии. Так, в январе представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт назвал информацию, распространяемую Родерихом Кизеветтером, «злостным вымыслом». Власти Германии пригрозили принять правовые меры против Кизеветтера, заявившего о планах канцлера Олафа Шольца в скором времени встретиться с Владимиром Путиным в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бразилия рекомендовала Европе отказаться от навязчивой идеи о захвате Россией, указывая на необходимость более взвешенного подхода к международным отношениям. Европейские военные силы решили заменить США в НАТО, что свидетельствует о стремлении Европы к большей самостоятельности в вопросах обороны. В газете также отмечалось, что в Германии наблюдается возвращение милитаристских настроений, напоминающих гитлеровскую эпоху.