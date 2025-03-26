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Роскомнадзор опроверг причастность к сбоям в Системе быстрых платежей
Роскомнадзор опроверг утверждения о том, что сбои в оплате через Систему быстрых платежей (СБП) вызваны действиями ведомства.
Пресс-служба Роскомнадзора подчеркнула, что информация о якобы причастности ведомства к сбоям в работе СБП, опубликованная иностранным агентом, недостоверна, передает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что проблемы с Национальной системой платежных карт (НСПК) были вызваны неполадками в инфраструктуре, которые уже устранены. Они подчеркнули, что плановые проверки Роскомнадзора исключают его влияние на НСПК.
Роскомнадзор напомнил СМИ о важности проверки фактов перед публикацией. За распространение недостоверной информации предусмотрены штрафы до 3 млн рублей. Ведомство также указало на необходимость соблюдения законодательства об иностранных агентах и предупредило о возможных последствиях за его нарушение.
Распространение материалов иностранного агента без указания статуса влечет за собой штраф до 50 тыс. рублей и письменные предупреждения. Два таких предупреждения в течение года могут привести к прекращению деятельности СМИ, отметили в Роскомнадзоре.
В среду Сбербанк сообщил о сбоях в работе Системы быстрых платежей по техническим причинам, а пользователи сервиса Downdetector зафиксировали 6024 жалобы за сутки, с наибольшей концентрацией в Петербурге.