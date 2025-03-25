Военный эксперт объяснил отсутствие информации о переговорах России и США

Военный эксперт Борис Рожин объяснил отсутствие информации о переговорах России и США

Tекст: Вера Басилая

Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik объяснил, почему информация о переговорах между Россией и США остается скрытой. По его словам, это подчеркивает внимание обеих сторон к вопросам секретности.

Рожин также отметил, что из-за отсутствия реальной информации появляются вбросы вроде «они просто ни о чем не договорились» или «они просто ломают комедию».

Военный эксперт также подчеркнул, что даже если после переговоров последуют официальные заявления, это будет лишь часть того, что обсуждалось. По его мнению, США также избегают раскрытия деталей, опасаясь попыток глобалистов сорвать встречу.

«Обе стороны не хотят давать дополнительные рычаги воздействия и поводы для ударов по переговорному треку», – заключил он.

Ранее в МИД сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник раскроет детали контактов российской делегации с США в Эр-Рияде.

Сообщалось, что переговоры России и США продолжались более 12 часов, а настрой российской делегации оценили как хороший.

Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 по московскому времени.