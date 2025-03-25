Настроение российской делегации после переговоров в Эр-Рияде оценили как хорошее

Tекст: Денис Тельманов

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА «Новости», что представители России были в хорошем настроении после встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии. Переговоры начались в понедельник утром и продолжались более 12 часов. На встрече российскую сторону представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

«Хорошее», – лаконично охарактеризовал настроение российской делегации источник агентства.

Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде вызвали повышенный интерес, учитывая текущую международную обстановку. Ожидается, что стороны продолжат взаимодействие для решения актуальных вопросов двусторонних отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, ожидается, что совместное заявление будет обнародовано 25 марта.

Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.