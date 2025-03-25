Захарова сообщила о предстоящем интервью Лаврова «Первому каналу»

Захарова: Лавров поделится деталями российско-американских консультаций в Эр-Рияде

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она отметила, что Лавров намерен во вторник рассказать о некоторых аспектах переговоров между Россией и США, которые прошли в саудовском Эр-Рияде.

Захарова сообщила, что подробности о контактах будут раскрыты Лавровым в интервью, которое он даст «Первому каналу». Она также отметила, что речь пойдет о ключевых аспектах этих консультаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры России и США проходили в Эр-Рияде более 12 часов, настрой российской делегации оценили как хороший. Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 по московскому времени.