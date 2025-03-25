Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.0 комментариев
Захарова сообщила о предстоящем интервью Лаврова «Первому каналу»
Захарова: Лавров поделится деталями российско-американских консультаций в Эр-Рияде
Глава МИД Сергей Лавров раскроет детали контактов российской делегации с США в Эр-Рияде, сообщила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что Лавров намерен во вторник рассказать о некоторых аспектах переговоров между Россией и США, которые прошли в саудовском Эр-Рияде.
Захарова сообщила, что подробности о контактах будут раскрыты Лавровым в интервью, которое он даст «Первому каналу». Она также отметила, что речь пойдет о ключевых аспектах этих консультаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры России и США проходили в Эр-Рияде более 12 часов, настрой российской делегации оценили как хороший. Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 по московскому времени.