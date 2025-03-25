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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем священники идут на войну

    Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Финляндизация Украины и украинизация Финляндии

    Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.

    9 комментариев
    25 марта 2025, 07:42 • Новости дня

    Захарова сообщила о предстоящем интервью Лаврова «Первому каналу»

    Захарова: Лавров поделится деталями российско-американских консультаций в Эр-Рияде

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров раскроет детали контактов российской делегации с США в Эр-Рияде, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что Лавров намерен во вторник рассказать о некоторых аспектах переговоров между Россией и США, которые прошли в саудовском Эр-Рияде.

    Захарова сообщила, что подробности о контактах будут раскрыты Лавровым в интервью, которое он даст «Первому каналу». Она также отметила, что речь пойдет о ключевых аспектах этих консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры России и США проходили в Эр-Рияде более 12 часов, настрой российской делегации оценили как хороший. Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 по московскому времени.

    24 марта 2025, 14:36 • Новости дня
    Карасин сообщил о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
    Карасин сообщил о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Андрей Рыженко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между экспертными группами России и США, проходящие в Эр-Рияде, длятся уже три часа, сообщил участник российской делегации, сенатор Григорий Карасин.

    Карасин подчеркнул, что процесс идет «полным ходом», и стороны обсуждают важные вопросы международных отношений, передает РИА «Новости». Он также сообщил, что несмотря на различные позиции, стороны сохраняют взаимопонимание, что подтверждается длительностью переговоров.

    Сенатор не стал делать прогнозы относительно дальнейших встреч между экспертами России и США. Он отметил: «Мы еще это не закончили. Подождите, планировать наперед будем потом».

    Напомним, в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на переговорах будет обсуждаться безопасность судоходства в Черном море.

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    25 марта 2025, 02:52 • Новости дня
    Настроение российской делегации после переговоров в Эр-Рияде оценили как хорошее

    Tекст: Денис Тельманов

    После переговоров с США, которые проходили в Эр-Рияде более 12 часов, настрой российской делегации оценили как хороший.

    Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА «Новости», что представители России были в хорошем настроении после встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии. Переговоры начались в понедельник утром и продолжались более 12 часов. На встрече российскую сторону представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    «Хорошее», – лаконично охарактеризовал настроение российской делегации источник агентства.

    Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде вызвали повышенный интерес, учитывая текущую международную обстановку. Ожидается, что стороны продолжат взаимодействие для решения актуальных вопросов двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, ожидается, что совместное заявление будет обнародовано 25 марта.

    Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.

    Коментарии (11)
    25 марта 2025, 08:30 • Видео
    Армения возвращается к России?

    Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

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    24 марта 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде

    Песков сообщил о переговорах по безопасности судоходства в Черном море в Эр-Рияде

    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Безопасность судоходства в Черном море станет одной из ключевых тем на переговорах в Эр-Рияде, куда направилась российская делегация, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, черноморская инициатива и связанные с ней темы возобновления обсуждений были предложены президентом США Дональдом Трампом. Президент России Владимир Путин согласился с данной инициативой и отправил российскую делегацию в Эр-Рияд именно с этим мандатом, передает ТАСС.

    Ранее в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине, которые проходят в гостинице The Ritz-Carlton.

    Российская сторона надеется продвинуться вперед на этих переговорах, о чем сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

    Коментарии (13)
    24 марта 2025, 22:25 • Новости дня
    Песков: Россия и США не подпишут документы после консультаций в Эр-Рияде
    Песков: Россия и США не подпишут документы после консультаций в Эр-Рияде
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и американская делегации не планируют заключать какие-либо соглашения после консультаций в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что по итогам сегодняшних консультаций в Эр-Рияде никаких документов между экспертными группами России и США подписано не будет, передает ТАСС. На вопрос о возможном подписании каких-либо соглашений он ответил: «Нет. Никаких документов не планируется».

    Напомним, в понедельник в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США.

    Ранее сообщалось, что делегации сделали перерыв после шести часов обсуждений. После очередной паузы, которая продлилась час, переговоры возобновились и продолжаются более девяти часов.

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    24 марта 2025, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего», – цитирует Пескова ТАСС.

    Так он прокомментировал последние украинские атаки на объекты энергетики.

    В воскресенье ВСУ из артиллерии обстреляли электроподстанцию в Пологах в Запорожской области, из-за этого без света остались жители города и нескольких районных сел.

    В пятницу ВСУ подорвали ГИС «Суджа» в Курской области, Минобороны назвало это «намеренной провокацией», совершенной для дискредитации мирных инициатив президента США.

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    24 марта 2025, 10:30 • Новости дня
    Российская и американская делегации в Эр-Рияде начали переговоры по Украине
    Российская и американская делегации в Эр-Рияде начали переговоры по Украине
    @ ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине, встреча проходит в гостинице The Ritz-Carlton.

    Переговоры между делегациями России и США начались в Эр-Рияде, сообщает ТАСС. Основной темой обсуждения является урегулирование конфликта на Украине. По информации, полученной от источника близкого к российской делегации, переговоры проходят в гостинице The Ritz-Carlton.

    Российскую делегацию представляют высокопоставленные чиновники: председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона надеется продвинуться вперед на переговорах с США в Эр-Рияде, о чем сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

    Ранее американская и украинская делегации завершили переговоры в Эр-Рияде после пяти часов консультаций.

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    24 марта 2025, 22:49 • Новости дня
    Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов

    Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились после 12 часов консультаций

    Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, совместное заявление по их итогам будет обнародовано 25 марта.

    Переговоры между российской и американской делегациями в столице Саудовской Аравии завершились, передает ТАСС. Встреча длилась более 12 часов и закончилась без оглашения итогов.

    По информации источника в российской делегации, официальное совместное заявление по итогам обсуждений планируется опубликовать во вторник, 25 марта.

    Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская и американская делегации не планируют заключать какие-либо соглашения после консультаций в Эр-Рияде.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что российская сторона надеется продвинуться вперед на переговорах с США в Эр-Рияде.

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    24 марта 2025, 23:43 • Новости дня
    Консультации России и США в Эр-Рияде завершены

    МИД России подтвердил завершение российско-американских консультаций в Эр-Рияде

    Tекст: Денис Тельманов

    В Министерстве иностранных дел России подтвердили завершение консультаций между Россией и США, которые проходили в Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Как сообщает РИА «Новости», Министерство иностранных дел России официально подтвердило завершение российско-американских консультаций в Эр-Рияде. В заявлении ведомства говорится: «Российско-американские консультации завершены».

    МИД также опубликовал видео, на котором российская делегация покидает помещение, предположительно использовавшееся для проведения консультаций.

    Переговоры продолжались 12 часов. Детали обсуждений и темы, затронутые на встрече, пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность судоходства в Черном море стал одной из тем на переговорах в Эр-Рияде, куда направилась российская делегация.

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    24 марта 2025, 09:04 • Новости дня
    Стало известно время начала встречи делегаций России и США в Эр-Рияде

    Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде назначена на 10.00 мск

    Стало известно время начала встречи делегаций России и США в Эр-Рияде
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде в 10.00 мск начнутся переговоры делегаций России и США, направленные на урегулирование украинского конфликта, с участием высокопоставленных представителей обеих сторон, сообщил источник.

    Как сообщает ТАСС, делегации России и США проведут переговоры в Эр-Рияде, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Встреча начнется в 10.00 по московскому времени в гостинице The Ritz-Carlton.

    Российскую делегацию возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

    Ожидается, что в состав американской делегации войдут директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация прибыла для консультаций с США в Эр-Рияд . Сообщалось, что Украина опровергла информацию о встрече с Россией в Эр-Рияде. Известно, что США и Украина завершили переговоры в Эр-Рияде.

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    25 марта 2025, 02:23 • Новости дня
    США позитивно оценили ход переговоров в Эр-Рияде с участием России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры Белого дома с делегациями России и Украины в Эр-Рияде прошли успешно, ожидается позитивное заявление.

    По информации агентства Reuters, переговоры Соединенных Штатов с делегациями России и Украины проходят с положительными результатами. Источник в Белом доме заявил, что вскоре ожидается позитивное заявление по итогам встреч.

    Переговоры украинской делегации с США состоялись в столице Саудовской Аравии в воскресенье. На следующий день, в понедельник, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями России и США. Россию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    Главной темой обсуждений было возможное возобновление инициативы по безопасности судоходства в Черном море. Этот вопрос также поднимался в ходе последнего телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По итогам встреч стороны выразили удовлетворение ходом переговоров и выразили надежду на скорое принятие положительных решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Министерстве иностранных дел России подтвердили завершение консультаций между Россией и США, которые проходили в Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Консультации длились более 12 часов, и совместное заявление по их итогам будет обнародовано 25 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская и американская делегации не планируют заключать какие-либо соглашения после консультаций в Эр-Рияде.

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    25 марта 2025, 07:31 • Новости дня
    Стало известно время публикации заявления по переговорам России и США

    CBS: Россия и США опубликуют совместное заявление в 11.00 мск

    Tекст: Александра Юдина

    Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 по московскому времени, сообщает канал CBS.

    По данным источников канала, совместное заявление России и США, касающееся итогов переговоров в Эр-Рияде, планируется опубликовать во вторник в 11.00 мск, передает РИА «Новости».

    Таким образом, заявление должно быть опубликовано в 4.00 утра по времени Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры России и США проходили в Эр-Рияде более 12 часов, настрой российской делегации оценили как хороший. Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.

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    24 марта 2025, 16:28 • Новости дня
    Российская и американская делегации в Эр-Рияде ушли на второй перерыв

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США, находящиеся на переговорах в Эр-Рияде, вновь сделали перерыв после шести часов обсуждений.

    Российская и американская делегации, ведущие переговоры в Эр-Рияде, вновь прервали обсуждение, передает РИА «Новости».

    Ранее они уже делали перерыв на обед, а в общей сложности переговоры идут почти шесть часов. Источник агентства, знакомый с ходом переговоров, подтвердил, что стороны сделали еще один перерыв. Собеседник агентства, отвечая на вопрос о ходе переговоров, сказал: «Перерыв».

    Напомним, в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что на переговорах будет обсуждаться безопасность судоходства в Черном море.

    Участник российской делегации сенатор Григорий Карасин рассказывал о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде.

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    24 марта 2025, 16:44 • Новости дня
    Захарова: Переговоры России и США в Эр-Рияде идут по нескольким направлениям

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры на российско-американской встрече в Саудовской Аравии идут по нескольким вариантам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Это переговоры, которые проходят за закрытыми дверями. Конечно, нужно не столько ждать каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идет по нескольким направлениям», – цитирует Захарову ТАСС.

    Участник российской делегации на встрече в Эр-Рияде сенатор Григорий Карасин ранее сообщил, что переговоры идут уже три часа. Они начались в отеле The Ritz-Carlton, одной из тем обсуждения Кремль называл безопасность судоходства в Черном море.

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    24 марта 2025, 13:30 • Новости дня
    Песков: США могут отслеживать удары по энергетической инфраструктуре

    Песков заявил, что США способны отслеживать удары по энергетической инфраструктуре

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон имеет возможность наблюдать за нарушением договоренности не наносить удары по энергоинфраструктуре и делать выводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Вашингтон способен отслеживать нарушения договоренности не наносить удары по энергоинфраструктуре. По его словам, Россия внимательно следит за ситуацией, он отметил, что американские партнеры также могут мониторить события и делать соответствующие выводы, передает ТАСС.

    В понедельник ВСУ совершили новую атаку на нефтестанцию «Кропоткинская». До этого Минобороны назвало удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае срывом мирных инициатив Трампа.

    Ранее Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

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    25 марта 2025, 04:21 • Новости дня
    Сенат США утвердил Джона Фелана министром ВМС

    Сенат утвердил Джона Фелана, предпринимателя и основателя MSD Capital, министром ВМС США

    Tекст: Денис Тельманов

    Джон Фелан утвержден на пост министра ВМС США Сенатом Конгресса, поддержали его 62 сенатора.

    Сенат Конгресса США утвердил Джона Фелана на пост министра военно-морских сил, сообщает ТАСС. Фелан, известный предприниматель и основатель инвестиционных компаний Rugger Management и MSD Capital, получил поддержку 62 сенаторов, в то время как 30 проголосовали против его кандидатуры. Ожидается, что вскоре он будет приведен к присяге.

    Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Фелана в ноябре 2024 года, отметив его значительные достижения в бизнесе и уверенность в том, что Фелан будет ставить интересы ВМС на первое место. Новая должность подразумевает ответственность за материально-техническое обеспечение и управление финансовыми ресурсами ВМС.

    Предыдущим министром ВМС был Карлос дель Торо. Министры ВВС, ВМС и сухопутных войск в США не являются членами президентского кабинета, тем не менее, играют ключевую роль в управлении вооруженными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на эсминце USS Fitzgerald ВМС США впервые развернули систему ERM v4 на основе искусственного интеллекта, которая контролирует 10 тыс. параметров корабля. Танкер, перевозивший авиационное топливо для ВМС США, загорелся после столкновения с грузовым судном у побережья Британии, что привело к эвакуации экипажей и угрозе экологического ущерба.

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