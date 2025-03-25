Стало известно время публикации заявления по переговорам России и США

Карасин сообщил о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде

Tекст: Валерия Городецкая

Карасин подчеркнул, что процесс идет «полным ходом», и стороны обсуждают важные вопросы международных отношений, передает РИА «Новости». Он также сообщил, что несмотря на различные позиции, стороны сохраняют взаимопонимание, что подтверждается длительностью переговоров.

Сенатор не стал делать прогнозы относительно дальнейших встреч между экспертами России и США. Он отметил: «Мы еще это не закончили. Подождите, планировать наперед будем потом».

Напомним, в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на переговорах будет обсуждаться безопасность судоходства в Черном море.