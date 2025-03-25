Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.9 комментариев
Стало известно время публикации заявления по переговорам России и США
CBS: Россия и США опубликуют совместное заявление в 11.00 мск
Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 по московскому времени, сообщает канал CBS.
По данным источников канала, совместное заявление России и США, касающееся итогов переговоров в Эр-Рияде, планируется опубликовать во вторник в 11.00 мск, передает РИА «Новости».
Таким образом, заявление должно быть опубликовано в 4.00 утра по времени Вашингтона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры России и США проходили в Эр-Рияде более 12 часов, настрой российской делегации оценили как хороший. Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.