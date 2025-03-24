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    Взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Финляндизация Украины и украинизация Финляндии

    Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.

    4 комментария
    Александр Дюков Александр Дюков Блогер Апачев в Судже выдал комбо из негатива

    Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Наступление мира не даст России расслабиться

    Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.

    19 комментариев
    24 марта 2025, 13:30 • Новости дня

    Песков: США могут отслеживать удары по энергетической инфраструктуре

    Песков заявил, что США способны отслеживать удары по энергетической инфраструктуре

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон имеет возможность наблюдать за нарушением договоренности не наносить удары по энергоинфраструктуре и делать выводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Вашингтон способен отслеживать нарушения договоренности не наносить удары по энергоинфраструктуре. По его словам, Россия внимательно следит за ситуацией, он отметил, что американские партнеры также могут мониторить события и делать соответствующие выводы, передает ТАСС.

    В понедельник ВСУ совершили новую атаку на нефтестанцию «Кропоткинская». До этого Минобороны назвало удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае срывом мирных инициатив Трампа.

    Ранее Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

    24 марта 2025, 01:49 • Новости дня
    Медведев высмеял «звонок Макрона» Зеленскому

    Медведев высмеял ситуацию с «отказавшимся» разговаривать с Макроном Зеленским

    Медведев высмеял «звонок Макрона» Зеленскому
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал инцидент, в котором украинский лидер Владимир Зеленский якобы отказался прерывать брифинг ради телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 

    Сообщалось, что во время онлайн-брифинга с журналистами Зеленскому якобы позвонил Макрон. Зеленский, отвечая по телефону, сказал, что сейчас общается со СМИ и пообещал перезвонить через 15–20 минут, передает РИА «Новости».

    Медведев рассказал историю из 1990-х годов о курьезном случае на заседании правления компании среднего уровня. Во время совещания ее генеральный директор объявил коллегам, что через пять минут ему позвонит премьер-министр, передает ТАСС.

    «И действительно – звонок. Он снимает трубку и коротко повелительным тоном говорит: «Да, господин председатель правительства, спасибо. Все сделаем, позвоню вам!» И резко бросает трубку», – рассказал он в соцсети «ВКонтакте».

    «Присутствующие не знают, что сказать, находясь в… как бы помягче выразиться. А директор с видом триумфатора продолжает совещание. Кто звонил и по какому поводу, так никто, конечно, и не узнал», – сообщил он.

    Медведев сравнил тот случай с поведением Зеленского, который, по мнению зампреда Совбеза, устроил «такой же цирк». В резких выражениях Медведев заявил, что Зеленский, «изображая разговор с Микроном», хотел продемонстрировать, «кто старший на арене».

    При этом нельзя узнать, кто звонил на самом деле, так как французская сторона «молчит» и «не квакает», что на руку Зеленскому, заявил Медведев. Медведев напомнил, как жестко разговаривали с Зеленским в Белом доме, зато украинский лидер демонстрирует свое превосходство над президентом Франции.

    Как подчеркнул Медведев, «это печально», поскольку от Зеленского «зависит судьба миллионов людей на территории бывшей Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером. Белый дом заявил ,что президент США поставил Зеленского на место.

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    24 марта 2025, 09:40 • Новости дня
    Стало известно о ракетном ударе по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области

    Российские ракетчики прицельным ударом уничтожили более 50 военных ВСУ и технику в Сумской области

    Стало известно о ракетном ударе по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области, уничтожив более 50 бойцов, несколько САУ, пикапы и багги, сообщили в группировке «Север».

    Российские ракетчики нанесли удар по позициям украинских войск в Краснопольском районе Сумской области, уничтожено более 50 человек личного состава и несколько единиц техники, включая самоходные артиллерийские установки, пикапы и багги, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер», неофициальном ресурсе воинов группировки войск «Север».

    Группировка войск «Север» также сообщила о зачистке приграничных районов и отражении попыток проникновения украинских войск в Белгородскую область. Операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили мобильную технику и живую силу противника при попытке прорыва на квадроциклах в направлении Демидовки.

    В районе суджанского приграничья продолжается укрепление позиций и зачистка лесных массивов. Враг перебрасывает дополнительные подразделения, включая 47-ю механизированную бригаду, и заминировал участок юго-восточнее Гоголевки.

    ВС России также захватили в плен одного из украинских военнослужащих. По итогам за сутки уничтожено 16 единиц вражеской техники, из которых четыре единицы бронетанковой. В Курской области продвижение составило более 3300 метров, уничтожено шесть единиц бронетехники.

    В Волчанском и Липцовском направлениях также были нанесены значительные потери украинским формированиям, уничтожены три боевые группы с техникой, сбиты два разведывательных беспилотника «Фурия».

    Минобороны сообщило об ударах по двум механизированным бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области.

    Российские силовики сообщали, что ВСУ сосредотачивают резервы в Сумской области для деблокирования своих подразделений.

    Эксперты указывали на необходимость установления огневого контроля над Сумами для обеспечения безопасности приграничных районов России.

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    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

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    23 марта 2025, 16:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине

    Политолог Ткаченко: ЕС пытается вбить клин между РФ и КНР темой использования китайских миротворцев на Украине

    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Активизация диалога России и США, а также намерения Дональда Трампа развязать вторую торговую войну с КНР толкают Пекин к наращиванию связей с Европой. Теоретически, ЕС может воспользоваться этим для разрушения отношений России и Китая, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее немецкие СМИ сообщили, КНР якобы обсуждает с ЕС размещение военных в составе миротворческого контингента на Украине.

    «Заметка Welt может быть попыткой ЕС рассорить Россию и Китай. Однако не стоит исключать, что подобные консультации между Пекином и Брюсселем действительно проводятся на случай постепенного урегулирования конфликта на Украине», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, Китай несколько лет пытался продвигать собственные мирные инициативы по конфликту на Украине. Многие предложения Поднебесной казались России в целом приемлемыми. Однако возможная нормализация диалога Москвы и Вашингтона отвела усилия Пекина на второй план», – рассуждает он.

    «Поэтому для КНР было бы логично присоединиться к намерениям ЕС разместить на Украине миротворческий контингент, чтобы остаться в фарватере дипломатического урегулирования конфликта», – акцентирует эксперт.

    «Однако Москва в рамках СВО стремится исключить появление на территории Украины зарубежных войск и их инфраструктуры. Поэтому возможные действия Пекина могут оказаться для нас непонятными», – добавляет он.

    «Но и Китай сейчас находится в противоречивом положении. Россия долгое время была единственной великой державой, с которой КНР поддерживала стабильные контакты. Активизация диалога Москвы и Вашингтона создает для Китая необходимость нарастить связи с Европой. Это же диктуют и намерения Трампа развязать против Пекина вторую торговую войну», – полагает собеседник.

    «С другой стороны, ЕС не желает переводить отношения с КНР в дружественное русло. Глава Еврокомиссии Урсула фон деря Ляйен продолжает использовать в своей риторике антикитайские заявления. Поэтому для Брюсселя вопрос привлечения военного контингента из Китая может быть лишь инструментом разрушения отношений Москвы и Пекина. Нашим дипломатам необходимо об этом помнить», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что Китай якобы обратился к ЕС с готовностью разместить собственных военных в составе европейского миротворческого контингента на Украине. Как сообщает немецкое издание Welt, речь идет о «коалиции желающих», о необходимости создании которой заявил британский премьер Кир Стармер.

    Отмечается, что подобный шаг способен «потенциально способствовать приему Россией миротворцев». Несмотря на это, представитель «дипломатических кругов» в Брюсселе все равно называет данный вопрос «деликатным». Таким образом, в настоящий момент в ЕС до сих пор проверяется желательность участия КНР в инициативе.

    Напомним, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. Уже тогда Стармер подчеркнул, что объединение будут возглавлять Британия и Франция. Планируется, что первый съезд участников формата состоится уже в ближайшее время.

    До этого гонконгская газета South China Morning Post писала, что КНР может отправить миротворческий контингент на Украину, если это будет необходимо после достижения договоренности о прекращении огня. Как отмечал Чжоу Бо, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии китайского Университета Цинхуа и бывший полковник армии страны, данный шаг будет возможным, если в состав коалиции войдут другие государства, не являющиеся членами НАТО.

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    23 марта 2025, 22:47 • Новости дня
    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже
    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский боксер Александр Поветкин, уроженец Курска, возмутился вандализмом блогера и рэпера Акима Апачева в Судже, а также его хамством в адрес местных жителей.

    «Как курянин и почетный гражданин Курской области возмущен ситуацией с блогером Апачевым и его «творчеством» в Судже», – заявил Поветкин в Telegram.

    Поветкин счел недопустимым «изрисовывать стены» в Судже «матерными граффити, а потом провоцировать местных жителей, чтобы те приехали в простреливаемую зону и закрасили рисунки». Еще сильнее его возмутили попытки Апачева «забивать стрелки местным жителям, да к тому же женщинам», которые критиковали действия рэпера.

    Поветкин выразил поддержку врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, а также бросил «вызов» Апачеву. «Если такой смелый, приезжай и попробуй выстоять хотя бы секунд 30», – заявил Поветкин.

    По его словам, он готов «объяснить» рэперу, как следует вести себя по отношению «к месту, где гибли наши люди и где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей». «А забивать встречи для разборок с женщинами – удел трусов и слабаков», – заявил боксер.

    Тем временем сам Апачев опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, обращаясь к жителям Курской области, что «никого не хотел обидеть своими граффити». Он заявил, что таким образом пытался «поддержать» российских военных, которым приходится видеть в городе большое число украинских граффити. Он также отвергает заявления о «стрелках» женщинам.

    При этом он также написал сообщение, в котором связал критику в свой адрес с тем, что против него якобы «отрабатывается методичка».

    Напомним, Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован за вандализм в Судже. Апачев обошел запрет оперативного штаба на въезд в приграничные районы области, где занимался порчей имущества, заявил Хинштейн. Также врио губернатора отметил, что от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные и исписанные матом стены, поступила справедливая реакция. Однако на нее был дан хамский ответ со стороны музыканта

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    23 марта 2025, 17:56 • Новости дня
    Уиткофф: США ожидают прогресса от переговоров с Россией в Саудовской Аравии
    Уиткофф: США ожидают прогресса от переговоров с Россией в Саудовской Аравии
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду на значительный прогресс в переговорах с Россией, которые состоятся в Саудовской Аравии.

    По его словам, важным шагом будет обсуждение прекращения огня в Черном море, передает ТАСС. Уиткофф заявил телеканалу Fox News: «Полагаю, что в понедельник в Саудовской Аравии будет виден настоящий прогресс, в частности по вопросу прекращения огня в Черном море. После этого естественным образом будет идти движение в сторону полного прекращения огня».

    Согласно информации от помощника президента России Юрия Ушакова, 24 марта в Эр-Рияде запланированы консультации экспертов РФ и США по вопросам урегулирования украинского кризиса. Российскую делегацию на этих переговорах возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    Напомним, Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

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    24 марта 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде

    Песков сообщил о переговорах по безопасности судоходства в Черном море в Эр-Рияде

    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Безопасность судоходства в Черном море станет одной из ключевых тем на переговорах в Эр-Рияде, куда направилась российская делегация, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, черноморская инициатива и связанные с ней темы возобновления обсуждений были предложены президентом США Дональдом Трампом. Президент России Владимир Путин согласился с данной инициативой и отправил российскую делегацию в Эр-Рияд именно с этим мандатом, передает ТАСС.

    Ранее в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине, которые проходят в гостинице The Ritz-Carlton.

    Российская сторона надеется продвинуться вперед на этих переговорах, о чем сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

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    24 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Минобороны заявило о новой атаке Украины на нефтестанцию «Кропоткинская»
    Минобороны заявило о новой атаке Украины на нефтестанцию «Кропоткинская»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская», предотвратили атаку на объект международной энергетической инфраструктуры, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен российскими средствами противовоздушной обороны в 7 км от нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», фрагменты дрона упали в районе железнодорожной станции «Кавказская», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве отметили, что это не первая попытка атаки на инфраструктуру. В феврале была совершена атака на тот же объект, в результате которой станция получила повреждения и потребовала ремонта.

    Минобороны подчеркивает, что несмотря на заявления Владимира Зеленского и его обращения к международным партнерам, украинская сторона продолжает планировать и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру России.

    Между тем на железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края были повреждены контактная сеть и остекление здания из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.

    Напомним, в ночь на 28 февраля российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Позже киевский режим совершил атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по объекту КТК в станице Кавказская, обеспечивающему перевалку нефти в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

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    24 марта 2025, 10:30 • Новости дня
    Российская и американская делегации в Эр-Рияде начали переговоры по Украине
    Российская и американская делегации в Эр-Рияде начали переговоры по Украине
    @ ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине, встреча проходит в гостинице The Ritz-Carlton.

    Переговоры между делегациями России и США начались в Эр-Рияде, сообщает ТАСС. Основной темой обсуждения является урегулирование конфликта на Украине. По информации, полученной от источника близкого к российской делегации, переговоры проходят в гостинице The Ritz-Carlton.

    Российскую делегацию представляют высокопоставленные чиновники: председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона надеется продвинуться вперед на переговорах с США в Эр-Рияде, о чем сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

    Ранее американская и украинская делегации завершили переговоры в Эр-Рияде после пяти часов консультаций.

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    24 марта 2025, 03:41 • Новости дня
    Британские военные сочли планы Стармера по Украине политическим театром

    Британские военные источники Telegraph охарактеризовали планы Стармера по Украине как политический театр

    Британские военные сочли планы Стармера по Украине политическим театром
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Британские военные подвергли критике планы премьер-министра Кира Стармера отправить миротворцев на Украину в рамках деятельности «коалиции желающих», пишет Telegraph со ссылкой на высокопоставленные военные источники.

    Источники Telegraph назвали эти инициативы политическим театром, указывая на отсутствие конкретных военных планов и стратегических предположений. Они считают, что премьер-министр поспешил с заявлениями, не имея ясного понимания о том, как будет реализована подобная миссия, передает РИА «Новости».

    Один из источников отметил, что никто из крупных мировых игроков, включая Россию и США, не поддерживает идею создания коалиции под руководством Британии. «Она даже не может защитить себя. В чем ее миссия? Какова ее легитимность? Каковы правила ведения боевых действий? Как ею командуют, снабжают и размещают? Как долго она будет там находиться и почему? Никто не знает», – заявил источник.

    С этим связывают и участившиеся разговоры «о самолетах и кораблях», которые не требуют присутствия на украинской земле, вместо обсуждения «высадки войск на землю». Этот подход, по мнению источников, гораздо проще в реализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. СМИ сообщили, что Стармер выразил готовность разместить тысячи британских военнослужащих на Украине в рамках миротворческих сил. Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать детали отправки миротворческих сил на Украину.

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    24 марта 2025, 00:14 • Новости дня
    США и Украина завершили переговоры в Эр-Рияде

    Умеров сообщил о завершении переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Американская и украинская делегации завершили переговоры в Эр-Рияде после пяти часов консультаций, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Умеров назвал встречу «продуктивной и целенаправленной». По его словам, обсуждались «ключевые вопросы, включая энергетику». Переговоры заняли около пяти часов, включая перерыв, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что украинская делегация не планирует встреч с представителями России в Эр-Рияде. Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для участия в консультациях с экспертными группами США.

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    23 марта 2025, 20:35 • Новости дня
    Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для консультаций с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для участия в консультациях с экспертными группами США, сообщил глава комитета СФ по международным делам, один из участников делегации Григорий Карасин.

    Встреча между делегациями России и США начнется утром в понедельник, сообщает ТАСС.

    «Делегация [России] прибыла в Эр-Рияд, переговоры начнутся завтра утром», – сказал Карасин.

    Ранее Карасин сообщил, что российская делегация в воскресенье вылетит в Эр-Рияд на переговоры с Соединенными Штатами и во вторник вернется.

    Госдепартамент США решил не раскрывать имена участников делегации на переговорах с Россией в Саудовской Аравии.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин лично назначил Григория Карасина и Сергея Беседу в качестве переговорщиков для консультаций с Соединенными Штатами.

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    24 марта 2025, 09:04 • Новости дня
    Стало известно время начала встречи делегаций России и США в Эр-Рияде

    Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде назначена на 10.00 мск

    Стало известно время начала встречи делегаций России и США в Эр-Рияде
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде в 10.00 мск начнутся переговоры делегаций России и США, направленные на урегулирование украинского конфликта, с участием высокопоставленных представителей обеих сторон, сообщил источник.

    Как сообщает ТАСС, делегации России и США проведут переговоры в Эр-Рияде, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Встреча начнется в 10.00 по московскому времени в гостинице The Ritz-Carlton.

    Российскую делегацию возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

    Ожидается, что в состав американской делегации войдут директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация прибыла для консультаций с США в Эр-Рияд . Сообщалось, что Украина опровергла информацию о встрече с Россией в Эр-Рияде. Известно, что США и Украина завершили переговоры в Эр-Рияде.

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    24 марта 2025, 13:32 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку ВСУ в Сумской области
    Российские войска нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку ВСУ в Сумской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки потеряла свыше 175 человек в Сумской области, а также значительное количество военной техники, включая французскую САУ Caesar, сообщило Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» уничтожили живую силу и технику ВСУ у Мирополья, Угроедов, Турьи и Краснополья в Сумской области, украинская сторона потеряла более 175 бойцов, два танка, четыре бронированные машины и 18 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожено четыре артиллерийских орудия, включая Caesar, и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» поразила формирования трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны у шести поселков в Харьковской области и у четырех поселков в ДНР.

    В зоне ее ответственности украинская армия потеряла более 250 человек, четыре боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и три склада боеприпасов.

    Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три снаряда РСЗО HIMARS, а также 227 дронов самолетного типа.

    Всего с начала специальной военной операции уничтожено более 48 тыс. беспилотников, 22 тыс. танков и других машин, а также 33 тыс. единиц специальной техники.

    Ранее сообщалось, что российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области, ВСУ потеряли более 50 бойцов, несколько САУ, пикапы и багги.

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    24 марта 2025, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего», – цитирует Пескова ТАСС.

    Так он прокомментировал последние украинские атаки на объекты энергетики.

    В воскресенье ВСУ из артиллерии обстреляли электроподстанцию в Пологах в Запорожской области, из-за этого без света остались жители города и нескольких районных сел.

    В пятницу ВСУ подорвали ГИС «Суджа» в Курской области, Минобороны назвало это «намеренной провокацией», совершенной для дискредитации мирных инициатив президента США.

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    23 марта 2025, 15:06 • Новости дня
    Киев завершил отопительный сезон для экономии газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевские власти завершат отопительный сезон с 24 марта для экономии газа, учитывая прогнозы синоптиков о стабильном потеплении, при этом температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 3 до плюс 8 градусов.

    Как сообщает ТАСС, мэр Киева Виталий Кличко объявил о завершении отопительного сезона в столице Украины с 24 марта. Это решение было принято с целью экономии природного газа и основываясь на прогнозах синоптиков о стабильных потеплениях. Кличко отметил, что центральная система теплоснабжения Киева является крупнейшей на Украине и одной из крупнейших в Европе.

    Это решение позволит отключить теплоснабжение жилых домов на несколько дней раньше, чем в прошлом году, когда отопительный сезон завершился 28 марта.

    Синоптики прогнозируют на понедельник в Киеве дождь и сильный ветер, при этом дневная температура воздуха составит плюс 11 градусов, а ночная плюс 6 градусов. В течение недели ночная температура ожидается в пределах от плюс 3 до плюс 8 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинцев призвали экономить электричество из-за дефицита энергии в стране, а министр энергетики Украины заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России. Сообщалось, что Украина тянет за собой в энергетическую яму всю Европу.

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