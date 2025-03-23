Минобороны: ВСУ потеряли более 190 боевиков на курском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», Министерство обороны России сообщило о значительных потерях Вооруженных сил Украины на курском направлении. За сутки украинская сторона лишилась более 190 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, 16 автомобилей, пяти артиллерийских орудий, шести минометов, пусковой установки реактивной системы залпового огня и двух складов боеприпасов.

По данным Минобороны, с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 69 510 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты и 289 бронетранспортеров. Источник в российской группировке «Север» сообщил, что украинская бронетехника не доходит до Курской области, так как уничтожается на подъездах к госгранице в Сумской области. Операторы беспилотных летательных аппаратов следят за дорогами, по которым ранее передвигались украинские силы, и артиллерия России нацелена на эти маршруты.

Согласно сводке Минобороны РФ, российская группировка «Север» нанесла удары по формированиям украинских бригад в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, отразив четыре контратаки ВСУ. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у двадцати населенных пунктов в Сумской области Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области. Женщина получила ожоги в результате атаки беспилотника на Курскую область. ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на Курском направлении.