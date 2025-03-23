Tекст: Дмитрий Зубарев

Национальная полиция Украины намерена потратить значительные средства на закупку газовых баллончиков для возможного разгона протестов в стране. Как сообщает ТАСС, украинский военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что на эти цели предусмотрено выделение 18,4 млн гривен, что эквивалентно примерно 443 тыс. долларов.

Снегирев рассказал, что полиция планирует приобрести аэрозольные баллоны с веществами слезоточивого и раздражающего действия. Это делается для подготовки к возможным массовым акциям протеста, которые могут возникнуть в ближайшее время.

Снегирев также отметил, что информация о выделении средств на закупку этих баллончиков была размещена в системе государственных закупок Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия решила выплачивать надбавки за знание английского языка с целью повышения уровня владения иностранными языками среди военнослужащих, а также сообщалось, что Украина запретила выезд за границу артистам и журналистам в рамках усиления контроля за перемещением граждан.