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Президент Чехии признал отсутствие предпосылок для успеха ВСУ
Президент Чехии Павел заявил об отсутствии предпосылок для успеха ВСУ еще до «контрнаступления» 2023 года
Перед началом «контрнаступления» ВСУ в 2023 году Украина уже не имела предпосылок для успеха, нужно как можно быстрее создать условия для прекращения огня, заявил президент Чехии Петр Павел.
«Два года назад, перед тем как Украина начала большое контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха, ведь для успешного наступления». – приводит слова Павела РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
По его словам, для успешного наступления Украине необходимо соотношение сил по крайней мере три к одному, а лучше пять к одному, но фактически оно было в пользу России.
Как отметил Павел, «было вполне очевидно», что ВСУ не добьются желаемых результатов. При этом Павел подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины, чтобы она могла удерживать свои территории и «не потерять больше ничего». Он подчеркнул, что требуется «как можно быстрее создать условия для прекращения огня, а в дальнейшем и мира».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Павел посетил Одессу, ранее он посещал страну вскоре после своей инаугурации в 2023 году.
В сентябре президент Чехии предсказал, что Россия сохранит контроль над новыми регионами предсказал. В ноябре сообщалось, что он разрешил служить 60 гражданам своей страны в ВСУ. В марте Павел предложил инициативу по созданию коалиции стран для поддержки мира на Украине, подчеркнув, что мирное соглашение без учета условий Киева будет означать капитуляцию.