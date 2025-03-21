Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.0 комментариев
В Казани завершился семинар по поиску пропавших участников СВО
В Казани прошло обучение ветеранов СВО технологиям поиска пропавших бойцов
В Казани завершился семинар Ассоциации ветеранов СВО, где обучали поиску пропавших участников спецоперации, с акцентом на работу с ДНК и организацию поисковых мероприятий.
По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, в Казани завершился первый семинар-практикум Ассоциации ветеранов СВО. Семинар проводился совместно с Поисковым движением России и был направлен на обучение участников технологиям установления судеб пропавших защитников Родины. Мероприятие собрало более ста представителей Ассоциации со всей страны.
Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев отметил, что ветераны активно подключились к инициативе и готовы использовать свои знания для помощи в поиске пропавших товарищей. Он подчеркнул важность возвращения имен защитникам и создания народного цифрового архива историй участников СВО.
Основное внимание на семинаре было уделено обучению организации поисковых работ и работе с ДНК-материалами, включая методику отбора образцов и основы анализа. Участники посетили молекулярно-генетическую лабораторию, где расширена работа на участников СВО благодаря модернизации, проведенной Ассоциацией ветеранов СВО.
Председатель Поискового движения России Елена Цунаева подчеркнула значимость системного и профессионального подхода к установлению судеб пропавших бойцов, отметив, что Государственная Дума готова оказывать поддержку в этом направлении. Важно укрепить доверие общества и государства, сохраняя память о каждом бойце.
На семинаре присутствовали высокопоставленные гости, включая представителей Минобороны и местных властей, а практическую часть программы вели эксперты в молекулярно-генетических исследованиях и военные медики. Ассоциация ветеранов СВО планирует продолжить обучение ветеранов в течение 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казани стартовал семинар, посвященный поиску пропавших без вести участников специальной военной операции (СВО).