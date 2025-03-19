Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.22 комментария
Москва выразила протест Молдавии из-за блокады посольства в Кишиневе
Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Молдавии Лилиану Дарию в связи с блокадой российского посольства в Кишиневе.
По данным дипломатического ведомства, молдавские силовики заблокировали территорию посольства на несколько часов, ссылаясь на сообщения о минировании, передает ТАСС.
МИД России отметил, что молдавская сторона допустила серьезное нарушение международных обязательств, отраженных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Согласно этой конвенции, государство пребывания обязано обеспечивать выполнение функций представительства.
После заявления протеста блокада была снята. В российском министерстве выразили надежду, что Молдавия в дальнейшем будет строго следовать положениям Венской конвенции.
Ранее полиция Молдавии начала проверку сообщений о якобы бомбе в посольстве России.