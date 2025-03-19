Отражены две новые попытки прорыва ВСУ в Белгородское приграничье

Tекст: Александра Юдина

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», ВСУ предприняли две попытки прорыва в направлении Демидовки, стремясь прорвать границу в районе Белгородской области.

В ход шла техника, квадроциклы и пехотные штурмовые группы. Однако попытка была пресечена огнем российских войск.

В утренние часы ВСУ направили дополнительные силы из Сумской области. Разведка своевременно выявила движение противника и скорректировала артиллерийский огонь. В результате совместных действий с операторами ударных дронов были уничтожены несколько танков, БМП и пять квадроциклов.

Позже на кадрах с беспилотников была зафиксирована новая попытка штурма со стороны Марьино Сумской области.

Бронегруппа ВСУ попыталась прорваться в том же месте, где ранее уже была уничтожена аналогичная группа. Высадившийся десант разделился, но не смог избежать огня российской артиллерии и дронов, которые уничтожили около 30 военнослужащих.

Всего за последние двое суток противник восемь раз пытался прорваться на данном направлении. Российские летчики, ракетчики и операторы барражирующих боеприпасов также нанесли удары по резервам противника, что привело к значительным потерям со стороны врага.

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что обстановка в Краснояружском районе Белгородской области остается сложной, но противника на территории нет.

Ранее военкоры сообщали, что в результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ, ситуация контролируется российскими войсками.