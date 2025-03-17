В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.3 комментария
Уиткофф: Путин и Трамп обсудят соглашение по Черному морю и контроль над ЗАЭС
В интервью для программы Face the Nation на телеканале CBS News Стив Уиткофф, спецпосланник президента Трампа, отметил, что недавние переговоры с Владимиром Путиным способствовали существенному прогрессу в переговорах о перемирии между Россией и Украиной. По словам Уиткоффа, Путин и Трамп вскоре напрямую обсудят детали перемирия в украинском конфликте.
Во время интервью для программы Face the Nation на канале CBS News специальный представитель президента Трампа Стив Уиткофф обсудил ситуацию с прекращением огня между Украиной и Россией. Уиткофф рассказал о своих переговорах с Владимиром Путиным, подчеркнув, что удалось достичь значительного прогресса. По его словам, встреча длилась не менее трех часов, обсуждались конкретные вопросы, что позволило сузить разрыв между позициями Украины и России.
Уиткофф также подтвердил, что в ближайшие дни ожидается звонок между президентами США и России, что свидетельствует о позитивном настрое обеих сторон. Он подчеркнул, что конечные решения будут приниматься президентами, но такой диалог показывает положительную динамику и намерение всех сторон, включая Украину, достичь долговременного мира.
Кроме того, Уиткофф прокомментировал заявление президента Франции о том, что Россия не искренне стремится к миру. Он заявил, что такие оценки не всегда правильны. Уиткофф отметил, что Россия и США обсуждают отправку технических команд и другие меры, чтобы помочь достичь устойчивого мира. Он также упомянул, что сложная ситуация на границе длиной в 2 тыс. километров требует детального обсуждения.
Уиткофф пояснил, что 2 тыс. километров не включают в себя Курскую область. «Кроме того, есть ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии Украине. С этим нужно разобраться. Есть доступ к портам. Есть возможное соглашение о Черном море», – сказал Уиткофф.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с замороженными линиями фронта на время перемирия, но уступка дополнительной территории станет красной чертой для Киева. Россия намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.