Уиткофф: Путин и Трамп обсудят соглашение по Черному морю и контроль над ЗАЭС

Tекст: Игорь Иножарский

Во время интервью для программы Face the Nation на канале CBS News специальный представитель президента Трампа Стив Уиткофф обсудил ситуацию с прекращением огня между Украиной и Россией. Уиткофф рассказал о своих переговорах с Владимиром Путиным, подчеркнув, что удалось достичь значительного прогресса. По его словам, встреча длилась не менее трех часов, обсуждались конкретные вопросы, что позволило сузить разрыв между позициями Украины и России.

Уиткофф также подтвердил, что в ближайшие дни ожидается звонок между президентами США и России, что свидетельствует о позитивном настрое обеих сторон. Он подчеркнул, что конечные решения будут приниматься президентами, но такой диалог показывает положительную динамику и намерение всех сторон, включая Украину, достичь долговременного мира.

Кроме того, Уиткофф прокомментировал заявление президента Франции о том, что Россия не искренне стремится к миру. Он заявил, что такие оценки не всегда правильны. Уиткофф отметил, что Россия и США обсуждают отправку технических команд и другие меры, чтобы помочь достичь устойчивого мира. Он также упомянул, что сложная ситуация на границе длиной в 2 тыс. километров требует детального обсуждения.

Уиткофф пояснил, что 2 тыс. километров не включают в себя Курскую область. «Кроме того, есть ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии Украине. С этим нужно разобраться. Есть доступ к портам. Есть возможное соглашение о Черном море», – сказал Уиткофф.