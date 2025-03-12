Tекст: Вера Басилая

Польский генерал Богуслав Пацек в интервью радиостанции TOK FM заявил, что на территории Курской области Вооруженные силы РФ близки к «полному триумфу» в боях с украинской армией, передает ТАСС.

По его словам, Украина находится в очень трудной ситуации. По мнению генерала, российские военные понимают, что на данном этапе они побеждают, и им «благоприятствует хаос, который вызвали Соединенные Штаты с января 2025 года».

Ранее генерал Богуслав Пацек занимал пост командующего силами польской военной жандармерии. Кроме того, он был советником начальника генерального штаба польской армии и преподавал в академии военно-морского флота Польши. Также он командовал польскими подразделениями в миссии ЕС в Чаде и ЦАР, является автором 20 книг и более 200 публикаций в СМИ.

Российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться. Украинская армия с большими потерями бежит из Курской области, оставляя десятки квадратных километров территории.

Подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.