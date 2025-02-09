Депутат Шеремет прокомментировал заявление Зеленского о конфликте на Украине

Tекст: Максим Попов

Депутат Государственной думы от крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершения военного конфликта в 2025 году, сообщило РИА «Новости». Шеремет считает, что Зеленский пытается затянуть конфликт и увеличить количество жертв среди населения.

Он отметил, что Зеленский сейчас нелегитимен и его позиция не имеет значения. По словам Шеремета, президент Украины является тираном и узурпатором, который действует в интересах западных стран.

Накануне Зеленский дал согласие на переговоры с Россией, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины. «Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату, да», – сказал он, отвечая на вопрос, готов ли в ближайшее время провести встречу с президентом России Путиным.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп выразил желание обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса для заключения сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.