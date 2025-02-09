С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.24 комментария
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты самолетов
Росавиация сообщила о временных ограничениях для аэропорта Нижнего Новгорода
В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, что может повлиять на расписание авиарейсов.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода были введены в 04:40 по московскому времени, сообщило ТАСС.
Как пояснили в Росавиации, ограничения временные и связаны с необходимостью обеспечить безопасность и надлежащие условия для воздушных судов. Пассажирам рекомендуется проверять актуальное расписание рейсов.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Волгограда, что также сказалось на графике полетов и работе аэропорта.