В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты самолетов

Росавиация сообщила о временных ограничениях для аэропорта Нижнего Новгорода

Tекст: Максим Попов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода были введены в 04:40 по московскому времени, сообщило ТАСС.

Как пояснили в Росавиации, ограничения временные и связаны с необходимостью обеспечить безопасность и надлежащие условия для воздушных судов. Пассажирам рекомендуется проверять актуальное расписание рейсов.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Волгограда, что также сказалось на графике полетов и работе аэропорта.