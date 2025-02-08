  • Новость часаВСУ нанесли удар по автостанции в Макеевке, пострадали мирные жители
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    Освобождение Дзержинска открывает ворота в северную часть ДНР
    Военный эксперт рассказал о неудачной тактике ВСУ при отступлении из Дзержинска
    Украинцы стали массово обращаться за российским гражданством в США
    Стало известно о новой волне национализации в Крыму
    Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины
    Минобороны подало иск против РЖД
    Зеленский назвал возможные условия сделки с США
    Генконсульство России в Нью-Йорке зафиксировало рост протестов
    СМИ раскрыли причину смерти Дэвида Линча
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    6 комментариев
    8 февраля 2025, 14:58 • Новости дня

    Минобороны подало иск на 1,1 млрд рублей к Управлению спецстроительства

    Минобороны предъявило иск на 1,1 млрд рублей к Управлению спецстроительства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны России подало иск на сумму более чем 1,1 млрд рублей против ФГУП «Главное управление специального строительства», гендиректор которого недавно был арестован по подозрению в мошенничестве с государственными контрактами.

    Министерство обороны инициировало судебное разбирательство в Арбитражном суде Москвы, где зарегистрировало иск к ФГУП «Главное управление специального строительства». Сумма исковых требований составляет 1,173 млрд рублей, передает РИА «Новости»

    В карточке дела указано, что объектом исковых требований являются более 1,1 млрд рублей, однако предмет и детали иска пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Савеловский суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны России Александра Молодченко и нескольких его соратников по обвинению в мошенничестве с государственными контрактами, а позже Следственный комитет предъявил обвинение за хищение 50 млн рублей по гособоронзаказу.

    7 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Возбуждено дело за нападение британского дипломата на российскую журналистку

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве полиция возбудила дело из-за нападения на внештатного корреспондента, пострадавшего при попытке взять интервью у британских дипломатов в аэропорту Внуково.

    Уголовное дело возбуждено после обращения 23-летней жительницы Подмосковья, внештатного корреспондента одного из сетевых изданий, сообщили в МВД России, передает ТАСС.

    Журналистка заявила, что во время выполнения редакционного задания в аэропорту Внуково она пыталась взять интервью у британских дипломатов, когда один из сотрудников посольства толкнул ее. В результате девушка потеряла равновесие и получила физический и моральный вред.

    В настоящее время ведется расследование, чтобы установить личность виновного и обстоятельства нападения.

    В октябре СМИ сообщали, что заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос.

    Спикер МИД Мария Захарова, комментируя инцидент, заявила, что дипломаты Британии в московском аэропорту Внуково своим поведением продемонстрировали пренебрежение к свободе слова и профессии журналиста.

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    7 февраля 2025, 20:08 • Новости дня
    В морге Таганрога прошли обыски
    В морге Таганрога прошли обыски
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правоохранительные органы провели обыски в Таганрогском отделении ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Сотрудников учреждения подозревают в систематическом вымогательстве взяток от жителей/ Их сумма оценивается в 70 млн рублей.

    В правоохранительных органах сообщили, что в ходе обысков были изъяты рабочие компьютеры и документация, а также проведены допросы сотрудников, передает ТАСС.

    В рамках расследования проверяется информация о возможной причастности руководства учреждения к коррупционным схемам, связанным с ускорением процедуры выдачи тел и подготовкой их к захоронению. Сотрудники предположительно получали деньги за ускорение выдачи тел, а также за такие услуги, как бальзамирование и грим.

    Как пишет РБК, родственники умерших неоднократно жаловались на коррупцию в бюро. Издание 1rnd приводит слова одной из местных жительниц, которая заявила: «С нас попросили 20 тыс. за выдачу тела в положенные по христианским канонам сроки, не за неделю». Эти случаи стали известны с начала пандемии коронавирусной инфекции, когда незаконно полученные средства поступили на счета сотрудников.

    Ранее силовики начали обыски в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) Ростова-на-Дону.

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    7 февраля 2025, 19:00 • Видео
    График примирения России и Украины

    Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    7 февраля 2025, 18:45 • Новости дня
    Военкор: Дзержинск – ключевая точка для освобождения мощной агломерации на севере ДНР

    Военкор Коц: Вместе с Дзержинском освобождены огромные лесные массивы и сеть дорог, укрепрайоны и высоты

    Военкор: Дзержинск – ключевая точка для освобождения мощной агломерации на севере ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Дзержинск является воротами в северную часть ДНР, освобождение этого города снизит количество атак на Горловку, а также будет способствовать будущей операции по освобождению Константиновки, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. Об освобождении Дзержинска стало известно в пятницу.

    «Дзержинск (Торецк) по факту является воротами в северную часть Донецкой народной республики (ДНР), которую до сих пор  контролирует Киев. Там находится мощная агломерация – Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, с которого начиналось русское сопротивление в Донбассе», – отмечает Александр Коц, военкор газеты «Комсомольская правда». 

    «Понятно, что мы не будем штурмовать всю эту линию городов через Дзержинск, но именно этот город – ключевая точка с юго-востока. С востока воротами для нас будет Часов Яр, который тоже близок к освобождению, – продолжил собеседник. – А с запада эту агломерацию городов будет замыкать группировка войск «Центр», но после того, как будет окончена операция по освобождению Красноармейска (Покровска)». 

    Вместе с Дзержинском освобождены и его окрестности – огромные лесные массивы и сеть дорог, укрепрайоны и высоты. «В последние месяцы из этого района ВСУ терроризировали дронами город Горловку, сообщения от атаках приходили каждый день, атакам подвергался гражданский транспорт», – отметил спикер.

    По его словам, дальнобойные гаубицы и системы HIMARS все равно смогут добивать до Горловки после освобождения Дзержинска, но «сейчас у противника наблюдается дефицит снарядов и боеприпасов под эти средства поражения». «Однако Горловка точно вздохнет немного свободнее», – подчеркнул Коц.

    Освобождение Дзержинска важно с психологической точки зрения, «потому что пока ВСУ утилизируют свои силы и западную технику в лесополосах Курской области, российская армия освобождает города».

    «Только с февраля прошлого года в ДНР были освобождены Авдеевка, Новогродовка, Угледар, Селидово, Красногоровка, Украинск, Горняк, Курахово, Великая Новоселка. А деревни и села я даже не считаю. Поэтому психологический эффект от освобождения Дзержинска тоже есть», – пояснил военкор.

    Освобождение любого населенного пункта влияет на продвижение российских войск. «Например, населенный пункт Дружба – это крупный поселок в Горловско-Енакиевской агломерации, где в том числе находились беспилотные группы, потому что основные силы ВСУ сидят в лесной полосе, на высотах. А в городах и подвалах находятся командные пункты управления и пункты управления БПЛА. В Дружбе до войны проживало чуть меньше двух тысяч человек, но до Константиновки по прямой полтора десятка километров. Соответственно, освобождение Дружбы тоже способствует будущей операции по освобождению Константиновки», – считает Коц.

    По его прогнозу, после того как группировки российских войск встретятся с разных направлений, они смогут усилить давление. «Группировка из-под Дзержинска встретится с группировкой, которая сейчас штурмует Часов Яр», – пояснил Коц.

    У ВСУ, добавил военкор, нет сил проводить наступательные операции. «ВСУ сами признают, что у России сейчас преимущество в живой силе и в средствах поражения. Да, с FPV-дронами у противника все хорошо, но в конечном итоге все решает пехота, инициатива продвижения по земле сейчас у российской армии», – подчеркнул собеседник.

    Об освобождении Дзержинска стало известно в пятницу из сообщений Минобороны России. В успешной операции участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

    Как сообщили РИА «Новости» в силовых структурах, ВСУ перед отходом из Дзержинска массово минировали объекты гражданской инфраструктуры и дороги с помощью дронов.

    Позиционные бои на линии фронта между Горловкой и Дзержинском велись с началом СВО. Но затем этот отрезок фронта дольше других оставался неподвижным. Однако в июне 2024 года российские войска начали наступление на город. Уже во второй половине месяца Минобороны сообщило об освобождении расположенных в этом районе сел Шумы и Ленинское.

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    8 февраля 2025, 00:48 • Новости дня
    Зеленский назвал возможные условия сделки с США

    Зеленский предложил Вашингтону совместную разработку месторождений без их передачи США

    Зеленский назвал возможные условия сделки с США
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готова вести совместную с США разработку месторождений полезных ископаемых, но хочет получить гарантии безопасности, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Зеленский заявил, что Киев хочет получить гарантии безопасности. Украина при этом готова не передать США месторождения полезных ископаемых, а предложить их совместную разработку. По словам Зеленского, Украине «американцы помогли больше всего, и поэтому американцы должны зарабатывать больше всего». Он заверил, что у США будет «этот приоритет».

    Кроме того, Украина хочет стать «хабом для всей Европы». «Мы готовы и хотим иметь контракты на поставки СПГ на Украину», – сказал он, добавив, что США могли бы использовать украинские подземные газовые хранилища для хранения американского СПГ.

    Напомним, Вашингтон заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. Однако даже на самой Украине признают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в российском Донбассе.

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    8 февраля 2025, 07:36 • Новости дня
    КНДР отказалась обсуждать «сделку» по ядерному оружию

    ЦТАК заявило, что ядерное оружие КНДР не подлежит обсуждению и не является «предметом сделки»

    КНДР отказалась обсуждать «сделку» по ядерному оружию
    @ Zscout370/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Ядерное оружие КНДР предназначено для сдерживания агрессии враждебных стран и не рассматривается как «предмет сделки» на переговорах, заявило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    «Ядерные вооруженные силы нашего государства (предназначены) для срыва любых агрессивных (действий) враждебных сил, нарушающих суверенитет страны и безопасность народа, угрожающих миру в регионе», – приводит ТАСС текст сообщения ЦТАК.

    В материале отмечено, что ядерное оружие Пхеньяна не требует «чьего-то признания» и не является «предметом сделки», предполагающей отказ от него за символическое вознаграждение.

    В комментарии отсутствуют упоминания о политике новой администрации США, но содержится критика НАТО и ЕС за призывы к демонтажу ядерной программы КНДР. ЦТАК назвало эти призывы «эксцентричным вздором», вызывающим смех.

    Также агентство отметило, что ядерное оружие необходимо для противодействия западным провокациям, и обвинило США и Европу в обострении ситуации на Украине и на Ближнем Востоке.

    Комментарий был опубликован на фоне встречи руководства США и Японии, после которой японский премьер Сигэру Исиба заявил, что Вашингтон и Токио намерены стремиться к свертыванию ядерной программы КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью северокорейский лидер Ким Чен Ын предупредил о готовности КНДР использовать ядерное оружие в случае нападения на страну со стороны Южной Кореи и США.

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    7 февраля 2025, 18:07 • Новости дня
    Двух россиян в Испании обвинили в срыве сотрудничества поддерживающих Украину стран
    Двух россиян в Испании обвинили в срыве сотрудничества поддерживающих Украину стран
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правоохранительные органы Испании задержали пятерых человек, включая двух россиян. Их обвинили в террористической деятельности, которая была направлена на подрыв сотрудничества стран, поддерживающих Украину.

    Как пишет El Periodico, среди задержанных оказались двое граждан России, а также граждане Колумбии, Белоруссии и Испании. Им вменяется терроризм и участие в преступной организации, направленной против поддержки правительствами и ассоциациями Украины, передает ТАСС.

    По данным следствия, задержанные проживали в Барселоне и вели свою деятельность в странах НАТО. Среди россиян один обладает знаниями в области компьютерной инженерии, а другой является фотографом. Национальная полиция Испании пока не комментирует данную информацию.

    Отмечается, что действия подозреваемых были направлены на подрыв сотрудничества между правительствами и ассоциациями стран, поддерживающими Украину.

    Ранее в КГБ Белоруссии сообщили, что подготовленные спецслужбами Украины россияне планировали подрыв генконсульства в Гродно. Напомним, глава КГБ Белоруссии Иван Тертерь заявил, что в стране задержали граждан Украины, Польши и стран Прибалтики, их подозревают в создании агентурной сети и в ведении террористической деятельности.

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    8 февраля 2025, 03:19 • Новости дня
    Минобороны подало иск против РЖД

    Минобороны подало иск к РЖД на 5,5 млн рублей

    Минобороны подало иск против РЖД
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство обороны России подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к ОАО «Российские железные дороги» на сумму более 5,5 млн рублей, сообщается в материалах дела.

    Иск подан на 5 млн 515 тыс. 579 рублей. Подробности и причины для подачи искового заявления в документации не указаны. Также неизвестно, принят ли иск Арбитражным судом Москвы к производству, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе суд взыскал 3 млрд рублей с Военно-строительной компании в пользу Минобороны. Кроме того, «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» обязали выплатить по иску Минобороны 10 млн рублей. Также Минобороны подало иск к МГТУ имени Баумана на 38 млн рублей.

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    7 февраля 2025, 16:02 • Новости дня
    Россия ввела «зеркальные меры» к западным журналистам

    Посол России заявил о «зеркальных мерах» в ответ на отказы в визах российским журналистам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия начала применять зеркальные меры к западным журналистам в ответ на отказ в визах российским представителям СМИ, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

    Россия начала принимать зеркальные меры в отношении западных журналистов после отказа в визах российским, передает РИА «Новости». Мешков отметил, что Россия долгое время подходила к этому вопросу аккуратно, но западные страны, включая Францию, вынудили ее к таким действиям.

    По словам дипломата, сейчас меры касаются сферы «выдачи или невыдачи виз». Мешков подчеркнул, что в России пресс-конференции, проводимые руководством страны, остаются открытыми для иностранных журналистов, в отличие от ситуации на Западе.

    «В течение долгого времени мы к этой теме подходили очень аккуратно, потому что, в отличие от здешней ситуации, Россия – демократическая страна», – заявил он.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отказ Франции выдать визы корреспондентам «Известий» дискриминацией российских СМИ.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что аккредитация корреспондента французской газеты Monde в России не была продлена в ответ на невыдачу Парижем визы журналисту «Комсомольской правды».

    МИД Франции в свою очередь призвал РФ пересмотреть решение по французскому корреспонденту, грозя ответными мерами.

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    7 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Появились первые кадры освобожденного Дзержинска

    Опубликованы первые кадры освобожденного Дзержинска в ДНР

    Появились первые кадры освобожденного Дзержинска
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы первые кадры из освобожденного города Дзержинска в ДНР, где по периметру видны терриконы с укреплениями ВСУ.

    Видео из освобожденного города Дзержинска в ДНР появились в распоряжении РИА «Новости».

    На кадрах видно, что город по периметру окружен терриконами, на которых ВСУ выстроила оборонительные укрепления. В освобожденном Дзержинске также заметны признаки недавних боевых действий, включая разрушенные здания и дым от взрывов.

    Об освобождении Дзержинска из сообщений Минобороны России стало известно в пятницу. В операции участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

    Военкор Александр Коц сообщил, что Дзержинск является воротами в северную часть ДНР, освобождение этого города снизит количество атак на Горловку, а также будет способствовать будущей операции по освобождению Константиновки.

    Минобороны сообщило, что украинская армия в ходе боевых действий за город Дзержинск в ДНР потеряла свыше 26 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (2)
    8 февраля 2025, 10:18 • Новости дня
    Украинцы стали массово обращаться за российским гражданством в США

    Генконсульство России в Нью-Йорке зафиксировало рост заявок от украинцев на гражданство

    Украинцы стали массово обращаться за российским гражданством в США
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генконсульство России в Нью-Йорке отметило резкий рост обращений граждан Украины по вопросам получения российского гражданства после постановки их на учет в призывники за рубежом.

    После введения весной 2024 года украинскими властями требований о постановке на учет лиц призывного возраста за рубежом, Генконсульство России в Нью-Йорке зафиксировало заметный рост интереса к получению российского гражданства, передает РИА «Новости». Руководитель миссии Александр Захаров сообщил, что наблюдается всплеск обращений, включая электронные запросы, по вопросам приобретения российского гражданства и порядка его оформления.

    В 2024 году в генконсульство по вопросу получения российского паспорта обратились 54 гражданина Украины. В том числе, это те, чьи родители уже получили российское гражданство, а также рожденные или имевшие регистрацию в регионах, таких как ДНР, Маруполь, Херсонская область, Крым, Севастополь, Запорожская область и ЛНР.

    Захаров подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством, гражданам рекомендовано обращаться с заявлениями на получение российского гражданства в органы МВД на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ребенок, живший на Донбассе, сбежал из Финляндии в Россию. МВД России обязало иностранцев проходить медосмотр. Министерство внутренних дел России предложило расширить список участников программы переселения соотечественников, включив в него бывших граждан СССР и их потомков, владеющих русским языком.

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    7 февраля 2025, 18:30 • Новости дня
    Названы потери ВСУ при боях за Дзержинск

    Минобороны: ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек при боях за Дзержинск

    Названы потери ВСУ при боях за Дзержинск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в ходе боевых действий за город Дзержинск в ДНР потеряла свыше 26 тыс. военнослужащих, сообщило российское Минобороны в пятницу.

    За пять месяцев интенсивных боев около 70% личного состава ВСУ было уничтожено, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В среднем ежедневные потери украинских войск достигали 200 человек убитыми и ранеными. В ходе операции российские военные уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов. Особо отличились военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны».

    Киевский режим превратил крупнейший населенный пункт Торецкой агломерации Дзержинск в мощный укрепленный район. Практически каждое здание было обустроено как долговременная огневая точка. Контроль над этим узлом обороны открывает дорогу к освобождению Константиновки и фланговому выходу к краматорской группировке ВСУ, подчеркнуло ведомство.

    Для удержания Дзержинска противник стянул внушительные силы, включая восемь бригад и до 50 батальонов, общей численностью более 40 тыс. военнослужащих. Среди них были националистические формирования и подразделения иностранных наемников.

    Площадь освобожденной городской застройки Дзержинска превысила 50 квадратных километров. В ходе операции также было освобождено 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров территории. Продвижение российских войск вглубь обороны противника составило более 13 километров.

    Напомним, в пятницу ВС России освободили Дзержинск (украинское название Торецк) в ДНР.

    Коментарии (4)
    7 февраля 2025, 16:17 • Новости дня
    ВС России освободили Дзержинск в ДНР
    ВС России освободили Дзержинск в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    Город освобожден усилиями подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее ВС России освободили Барановку в ДНР.

    Коментарии (7)
    7 февраля 2025, 21:17 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду российского СМИ
    Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз главреду российского СМИ
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз физической расправы главному редактору информационного агентства «Регнум», сообщили в СК.

    Отмечается, что угрозы физической расправы поступают главному редактору с требованием отказаться от публикаций с упоминанием одной из национальностей, говорится сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Ведомство подчеркивает, что руководитель Главного следственного управления СК России по Москве Андрей Стрижов должен установить все обстоятельства дела и представить детальный доклад о ходе расследования.

    Коментарии (10)
    7 февраля 2025, 18:46 • Новости дня
    МВД назвало шесть популярных схем мошенников в январе
    МВД назвало шесть популярных схем мошенников в январе
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В январе мошенники активно использовали темы доиндексации выплат, домовых чатов и конкурсов, чтобы обмануть россиян, сообщили в Министерстве внутренних дел.

    Мошенники пользовались объявлением правительства о доиндексации пенсий и социальных выплат. Они звонили пенсионерам, инвалидам и другим категориям получателей выплат и предлагали подать заявление на доиндексацию, угрожая ее неназначением, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Для подтверждения заявки мошенники просили сообщить код из СМС, который давал им доступ к госуслугам.

    Также в январе мошенники активно использовали QR-коды и рассылки в соцсетях, с помощью которых устанавливали вирусы на устройства под видом домовых чатов и конкурсов.

    «На самом деле QR-код ведет на мошеннический сайт или содержит ссылку на скачивание вредоносного файла», – говорится в материалах МВД.

    Кроме того, некоторые родители продолжают верить мошенникам, которые под видом руководства школы выманивают код от госуслуг. Также все чаще мошенники обманывают детей и подростков при продаже игровой валюты и других внутри игровых товаров.

    Обычно они выдают себя за таких же игроков, чем легко входят в доверие. «Если ребенок играет в игры, где возможны покупки, объясните ему, что совершать их можно только у проверенных продавцов», – подытожили в МВД.

    Ранее в МВД сообщили, что пенсионеры часто становятся жертвами мошеннической схемы с IP-телефонией.

    Коментарии (15)
    8 февраля 2025, 11:59 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о неудачной тактике ВСУ при отступлении из Дзержинска

    Военный эксперт Леонков рассказал о неудачной тактике ВСУ при отступлении из Дзержинска

    Военный эксперт рассказал о неудачной тактике ВСУ при отступлении из Дзержинска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Противник старался превратить Дзержинск (Торецк) в сплошной укрепрайон, там же находились элитные подразделения ВСУ, но после освобождения города враг лишился одной из точек обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Об освобождении Дзержинска в Донецкой народной республике стало известно в пятницу.

    «В операции по освобождению Дзержинска было много ключевых моментов, потому что противник старался превратить этот населенный пункт в сплошной укрепрайон, создавая дополнительные проходы между домами и укрепляя подвалы бетоном», – отмечает Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

    «К тому же ВСУ держали в Дзержинске элитные подразделения, своих головорезов, но, несмотря на это, противник потерял 26 тыс. боевиков и сдал город, – продолжил военный эксперт. – ВСУ лишаются одной из точек, построенной по линии обороны Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск». 

    После освобождения Дзержинска усугубится и без того непростое положение ВСУ в Часовом Яре.

    «Часов Яр находится на возвышенности, что затрудняет его штурмы. Но в случае захода в тыл часовоярскому гарнизону противнику придется выбирать: отступать в сторону Константиновки, либо свариться в котле. А если наступление российских войск продолжится, то дальше там находится Константиновка, Краматорск и Славянск. Группировка ВСУ в Северске может оказаться в полном окружении», – рассуждает эксперт.

    По мнению Леонкова, освобождение Дзержинска важно и с психологической точки зрения. Именно поэтому в «Википедии» появились свежие правки с занижением данных о численности местных жителей – якобы в этом «мелком населенном пункте» проживает 170 человек. Но если к 2001 году население агломерации опустилось до численности 86 тыс. человек, то к началу конфликта сократилось до 35 тысяч в самом Дзержинске и 73 тысяч в агломерации.

    «Дзержинск и ранее освобожденная Авдеевка – одного поля ягоды. Там создавались укрепрайоны, которые позволяли пересиживать атаки нашей авиации. Но как только тылы закрываются, все сдаются. Тактика ВСУ не меняется, то есть держаться еще могут, а вот отступать из населенных пунктов без существенных потерь не получается», – добавил собеседник.

    Об освобождении Дзержинска в Донецкой народной республике стало известно в пятницу. В операции участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр». По данным Минобороны, украинская армия в ходе боевых действий за Дзержинск потеряла свыше 26 тыс. военнослужащих.

    На первых видео из освобожденного города видно, что по периметру Дзержинск окружен терриконами, на которых ВСУ выстроили оборонительные укрепления. Также заметны признаки недавних боевых действий, включая разрушенные здания и дым от взрывов.

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