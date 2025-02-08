Главред российского СМИ заподозрила в угрозах вмешательство Украины

Главред «Регнума» Ахмедова связала поступившие угрозы с вмешательством Украины

Tекст: Антон Антонов

Ахмедова пояснила, что после того, как она высказалась о закрытии «Русского дома» в Баку, ей стали поступать угрозы и оскорбления, а также требования «не упоминать Азербайджан». В частности, Ахмедовой грозили «перерезать горло», передает RT.

«Ну а потом что-то ощутимо поменялось в настроении сообщений от иных отправителей. Мне прислали фото девочки и песочницы, в которой она погибла. Это было в Донецке, ее убил снаряд ВСУ. Я сразу догадалась, что это ребенок с Аллеи Ангелов. Фото сопровождалось грязными словами в адрес погибшей девочки и обещаниями мне такой же судьбы», – рассказала Ахмедова.

В связи с этим она «заподозрила уже вмешательство Украины», спецслужбы которой хотят «покачать национальную повестку» в России, так как ВСУ не могут победить российскую армию. По мнению Ахмедовой, отправители сообщений добивались того, чтобы она обвинила в отправке «скринов с погибшим ребенком» представителей Азербайджана.

Ахмедова отметила, что обратилась в СК, когда «угрозы перешли через край». По ее словам, теперь следователи разберутся, «кто использовал фото ребенка и угрожал», сама Ахмедова «даже гадать не будет». Она выразила надежду, что «зло будет наказано».

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз физической расправы главному редактору информационного агентства «Регнум».

Азербайджан решил закрыть «Русский дом» в Баку. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия всегда была готова к регистрации, на которой настаивает Азербайджан, но вопрос не решался из-за отсутствия нормативной базы в местном законодательстве.