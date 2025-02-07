Британия исключила переговоры России и Украины в ближайшее время

Глава МИД Британии заявил, что переговоры по Украине не начнутся в ближайшие недели

Tекст: Вера Басилая

Лэмми заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной в ближайшие недели не начнутся, передает РИА «Новости».

« Я не ожидаю прекращения огня... в ближайшее время», – подчеркнул он.

Лэмми также отметил, что обсуждения с европейскими партнерами и членами «Большой семерки» касательно предоставления гарантий безопасности Украине могут занять еще несколько месяцев. Пока неясно, какую роль в обеспечении этих гарантий сможет сыграть Британия.

Американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта потребует компромиссов со стороны обеих стран, однако сделка не удовлетворит все стороны.

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва открыта к обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине, опираясь на проект соглашения, обсуждавшийся в Стамбуле весной 2022 года.

США собираются представить план разрешения украинского кризиса на конференции по безопасности в Мюнхене.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле.