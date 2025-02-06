Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.10 комментариев
Посол России заявил о готовности к переговорам с Украиной
Келин: Россия готова к переговорам на основе соглашения 2022 года и выборов на Украине
Москва открыта к обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине, опираясь на проект соглашения, обсуждавшийся в Стамбуле весной 2022 года, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Посол России в Лондоне Андрей Келин подтвердил готовность Москвы к серьезным переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. «Я скажу, что мы готовы к очень серьезному разговору по этому поводу,» – приводит ТАСС слова дипломата.
По словам Келина, Россия не отходит от своей позиции, изложенной в проекте мирного соглашения, обсуждавшегося в Стамбуле весной 2022 года. Дипломат отметил, что ВС России продолжают наступление, что укрепляет переговорную позицию Москвы.
Посол подчеркнул, что успех переговоров во многом будет зависеть от событий ближайших недель и месяцев. Он добавил, что Москве необходимо понять, какие вопросы будут подняты на предстоящих переговорах. «Насколько я понимаю, наши с американцами позиции совпадают в вопросе о необходимости провести выборы,» – отметил Келин.
Он подчеркнул, что из-за нелегитимности действующего президента Зеленского Москва будет настаивать на проведении президентских выборов на Украине.
Накануне стало известно, что администрация Трампа собирается представить план разрешения украинского кризиса на конференции по безопасности в Мюнхене, которая состоится на следующей неделе.