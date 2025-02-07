МО Украины: 70% вооружения ВСУ обеспечили международные партнеры

Первый замминистра обороны Украины заявил о 70% помощи от международных партнеров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Около 70% вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет помощь международных партнеров, заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что полная потребность ВСУ для ведения боевых действий максимальной интенсивности никогда не обеспечивалась. По его словам, «примерно 70% того, что использовалось на поле боя силами обороны, составляет международная помощь».

Гаврилюк также указал на необходимость дополнительных поставок систем противовоздушной обороны (ПВО), тяжелой бронетехники и артиллерийских боеприпасов натовского калибра. Он добавил, что ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дальнего радиуса действия, разработанные в рамках украинских программ, в настоящее время частично компенсируют нехватку дальнобойных ракет.

По мнению Гаврилюка, существующее вооружение не в полной мере удовлетворяет потребности ВСУ в условиях высокой интенсивности боевых действий. Он подчеркнул, что минимально необходимая потребность для ведения оборонительных действий также требует значительных международных усилий и поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила Suddeutsche Zeitung о «возможной угрозе» со стороны России в связи с поставками немецкого оружия Украине. Германия передала Украине первую из 54 запланированных самоходных артиллерийских установок RCH 155. Германия планирует поставить Украине танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО.