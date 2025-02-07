«Пошлинная дипломатия» Трампа окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении нескольких десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль так же, как и Всемирную организацию здравоохранения.0 комментариев
Задержанная в Воронеже агент СБУ призналась в подготовке теракта
ФСБ сообщила о признании агентом СБУ в подготовке теракта против военного в Воронеже
Агент СБУ, задержанная в Воронеже, призналась в намерении совершить теракт против российского военного по заданию украинских спецслужб, сообщила ФСБ.
Женщина на допросе заявила, что прибыла в Россию в 2024 году с целью исполнения задания украинских спецслужб. Она должна была совершить террористический акт против высокопоставленного офицера Министерства обороны России, передает ТАСС.
Ранее оперативники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин, которых завербовали украинские спецслужбы для подготовки терактов против офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса.
До этого в Московской области был задержан мужчина, который по заданию украинской спецслужбы поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции.