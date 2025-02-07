В Запорожье, подконтрольном Киеву городе, произошел удар в районе завода «Мотор Сич», сообщает РИА «Новости».
По данным Лебедева, поражен цех, в котором осуществлялась сборка беспилотников. Удар был нанесен по месту, где изготавливали важную деталь, используемую для сборки дронов.
Сергей Лебедев уточнил, что в результате удара, вероятно, было уничтожено оборудование, необходимое для производства этой детали. Работникам других смен сказали не приходить на работу до понедельника, что, по его мнению, свидетельствует о серьезном повреждении.
Для сравнения: после другого инцидента, связанного с испытанием объекта под кодовым названием «Орешник», перерыв в работе составлял всего два дня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье также был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами, затем произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО.
Кроме того российский удар по КБ «Луч» в Киеве мог привести к уничтожению иностранных специалистов, обслуживающих западные вооружения, включая HIMARS.
«Мотор Сич» и КБ «Луч» вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке, сказал военный эксперт Александр Бартош.