В Харькове ударом ВС России уничтожены офицеры ВСУ и представители НАТО

Tекст: Мария Иванова

В результате удара по академии нацгвардии Украины в Харькове уничтожены несколько офицеров ВСУ и представителей стран НАТО, передает РИА «Новости».

«Харьков. Вчерашний прилет по академии нацгвардии на площади Восстания подтверждаю... По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД «Лють» и есть пара-тройка представителей стран НАТО», – сообщил Лебедев.

Он добавил, что некоторые раненые находятся под особым надзором, а местным врачам к ним не разрешают доступ. По его словам, за некоторыми ранеными даже присылали вертолеты.

Лебедев также отметил, что, вероятнее всего, удар пришелся на время совещания, так как в одном месте оказалось большое количество «красивых целей». Подозревается, что в академии находился штаб группировки, планировавшей прорыв возле села Казачья Лопань в Харьковской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт ВСУ в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.

В четверг в результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье поражен цех сборки беспилотников, что привело к вероятному уничтожению оборудования и временной приостановке работы.

Ранее в Новой Водолаге Харьковской области Украины был нанесен удар по зданию бывшего завода ЖБК, где с 2022 года размещались боевики ВСУ.