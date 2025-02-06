Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.7 комментариев
В Ахтырке Сумской области прогремел новый взрыв
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Ахтырке Сумской области
В украинском городе Ахтырка в Сумской области прогремел еще один взрыв, сообщило украинское издание «Общественное Сумы».
Украинские СМИ сообщили, что в городе Ахтырка, расположенном в Сумской области Украины, снова прогремел взрыв, передает РИА «Новости».
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент 22.43 мск в нескольких областях, включая Сумскую, была объявлена воздушная тревога. Тревога также объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Ранее подполье сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удары по дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в пригороде Ахтырки в Сумской области.
До этого ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт Вооруженных сил Украины в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.
В Харькове ударом Вооруженных сил России уничтожены офицеры Вооруженных сил Украины и представители НАТО.