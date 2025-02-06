Tекст: Вера Басилая

По словам Лебедева, были зафиксированы два прилета в западной части пригорода Ахтырки Сумской области, передает РИА «Новости».

Лебедев уточнил, что в этом районе находится известный пансионат «Буймеровка» на берегу реки Ворскла, который, по его словам, был выбран «бандеровцами». Там, по данным источников, имеется военная техника, ее используют на позициях бывшего 664-го дивизиона, расположенного поблизости.

Кроме того, местные жители сообщают, что некоторые из военных, находящихся в этом районе, «разговаривают с иностранным акцентом».

Ранее в Харькове был нанесен удар по академии нацгвардии Украины, в результате которого уничтожили несколько офицеров ВСУ и представителей НАТО.

До этого ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт ВСУ в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.

Также подполье сообщило, что в Ахтырке Сумской области российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных.