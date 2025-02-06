Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.7 комментариев
Удары нанесены по позициям ВСУ и наемников в пригороде Ахтырки в Сумской области
ВС России нанесли удары по дислокации ВСУ и иностранных наемников в пригороде Ахтырки в Сумской области, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, были зафиксированы два прилета в западной части пригорода Ахтырки Сумской области, передает РИА «Новости».
Лебедев уточнил, что в этом районе находится известный пансионат «Буймеровка» на берегу реки Ворскла, который, по его словам, был выбран «бандеровцами». Там, по данным источников, имеется военная техника, ее используют на позициях бывшего 664-го дивизиона, расположенного поблизости.
Кроме того, местные жители сообщают, что некоторые из военных, находящихся в этом районе, «разговаривают с иностранным акцентом».
Ранее в Харькове был нанесен удар по академии нацгвардии Украины, в результате которого уничтожили несколько офицеров ВСУ и представителей НАТО.
До этого ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт ВСУ в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.
Также подполье сообщило, что в Ахтырке Сумской области российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных.